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Новини Коронавірус і карантин
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Третій загальнонаціональний локдаун почав діяти у Франції

Третій загальнонаціональний локдаун почав діяти у Франції

Жорсткі протиепідемічні заходи, які раніше діяли тільки в певних регіонах Франції, сьогодні стали чинними на території всієї країни.

Новий - вже третій від початку пандемії COVID-19 - загальнонаціональний локдаун триватиме один місяць, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Зокрема, у всій країні з 19:00 буде діяти комендантська година і заборона віддалятися від місця проживання більш ніж на 10 кілометрів. Залишати будинок можна для прогулянок на свіжому повітрі і відвідування магазинів. Подорожі з одного регіону в інший без поважних причин заборонені. Працюючим жителям країни рекомендовано перейти на віддалений режим роботи.

Також з понеділка, 5 квітня, щонайменше три тижні не працюватимуть школи та дитячі садки. Планується проведення одного тижня загальнонаціонального віддаленого шкільного навчання, після яких будуть два тижні весняних канікул. Студенти зможуть відвідувати лекції не частіше ніж один раз на тиждень.

Таке закриття шкіл у Франції відбувається вперше в поточному навчальному році. До аналогічного кроку влади Франції вдавалися лише рік тому під час першого локдауна в країні.

Про введення нового загальнонаціонального локдауна у Франції 31 березня оголосив президент країни Емманюель Макрон.

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На момент оголошення нових заходів рівень захворюваності COVID-19 в країні досяг 375 на 100 тисяч жителів, а в відділеннях інтенсивної терапії перебувало понад 5 тисяч пацієнтів з COVID-19.

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карантин (18172) Франція (3081) Макрон Емманюель (1469) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+6
Похоже на вялотекущую шизофрению.
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03.04.2021 16:06
+4
Ротшильдовская марионетка не отступится пока не уничтожит малый и средний бизнес и не "провакцинирует" всех.
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03.04.2021 15:27
+4
Там негров с арабами местами уже большинство.
Этот контингент слабо контроллируется властями. И на прививки их загнать трудно. Это разве что соцпособия не давать без прививки. Но этот вариант опасен бунтом.
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03.04.2021 15:30
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теперь начнется восстание ковид-диссидентов во Франции, к которому примкнут и желтые жилеты снова...
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03.04.2021 15:20 Відповісти
Стрелять к хренам.
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03.04.2021 15:51 Відповісти
Тебя бы в чекисты.
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03.04.2021 19:19 Відповісти
А оскільки нові штами вірусу будуть з'являтися щотижня...
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03.04.2021 15:21 Відповісти
и запрет удаляться от места проживания более чем на 10 километров.Источник: https://censor.net/ru/n3257457
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03.04.2021 20:24 Відповісти
странно, это же прогрессивная страна евросоюза. Их же там прививать должны массово, какой локдаун....
И еще мне сказали, что им запрещены поездки в некоторые страны третьего мира, типа Украины. Кто в курсе, это правда?
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03.04.2021 15:24 Відповісти
Там негров с арабами местами уже большинство.
Этот контингент слабо контроллируется властями. И на прививки их загнать трудно. Это разве что соцпособия не давать без прививки. Но этот вариант опасен бунтом.
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03.04.2021 15:30 Відповісти
ну так пусть себе они и болеют короной. Нормальные привились. Зачем всем локдаун?
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03.04.2021 15:35 Відповісти
Необходима вакцинация минимум 70% населения, чтобы ограничить распространение. А так я хз на счет действенности этих вакцин. Сейчас данный вопрос практически не затрагивается в обсуждениях. Сейчас больше речь идет о безопасности самих вакцин.
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03.04.2021 15:48 Відповісти
Локдаун - это приказ Ротшильдов. По их программе, малые и средние бизнесы должны быть убиты, а то что останется - должно быть поглощено транснациональными корпорациями.
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03.04.2021 15:56 Відповісти
ну так пусть себе они и болеют короной. Нормальные привились. Зачем всем локдаун?

Локдаун, народ- даун, а деньги не пахнут- как-то так...
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03.04.2021 20:27 Відповісти
франція прої..ала виробництво вакцин.. бо там Президент-популіст..
як і в Бразилії та Україні...
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03.04.2021 21:09 Відповісти
но закупить они же их могли
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03.04.2021 22:40 Відповісти
Ротшильдовская марионетка не отступится пока не уничтожит малый и средний бизнес и не "провакцинирует" всех.
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03.04.2021 15:27 Відповісти
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03.04.2021 15:47 Відповісти
шо там в Австралии, магнитная буря?
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03.04.2021 15:53 Відповісти
Прекрасный тёплый день был.
А почему ты спрашиваешь ?
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03.04.2021 15:54 Відповісти
Ну вы Ротшильдов обвиняете чуть ли не в создании вируса, так же не бывает.
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03.04.2021 15:57 Відповісти
Они виновны в попытке установления всемирного коммуно-фашистского режима, с нацистским разделением населения на "чистых" и "нечистых".
Идущая сейчас война (в виде "борьбы с пандемией") не закончится пока не победит одна из сторон: либо нормальные люди, либо эти банкиры. Постарайтесь понять эту простую истину.
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03.04.2021 15:59 Відповісти
Похоже на вялотекущую шизофрению.
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03.04.2021 16:06 Відповісти
Нас уверяли ещё год назад что все ограничения - это на пару недель, чтобы "сгладить кривую заражений". Ну и кто оказался шизофреником ? Мы ("любители теории заговоров"), или верующие в "ковид" ?
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03.04.2021 16:10 Відповісти
Думали что найдут вакцину за год, а пока не нашли, пару недель посидите дома.
Вирус оказался сложнее чем думали, мутирует гад постоянно, и сейчас опять все протоколы лечения работавшие год назад, сейчас не работают. Просят еще посидеть дома, чтобы выработать новую стратегию лечения, вот и всё. А Ротшильды так же подвержены заражению ковидом, и смерти от него. Или вы думаете, что они таки рептилоиды с синей кровью? И касаемо мелкого бизнеса, не думаю, что Ротшильдов интересует сапожный, шаурмячный или ремонт часов бизнес.
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03.04.2021 16:30 Відповісти
В каком исследовании получен изолят и пурификат вируса сарс-ков-2?
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03.04.2021 16:31 Відповісти
Конкретно твой бизнес по сдаче бутылок и прочей стеклотары не интересует, но общие финансовые потоки еще как. Сложно не заметить, как монотонно и целенаправленно уничтожается по всей планете средний класс.
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03.04.2021 16:34 Відповісти
Так за год или за две недели ?
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03.04.2021 16:40 Відповісти
2 недели для сглаживания пиков. Шо смешного? Не болели ещё? Всё впереди у вас.
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03.04.2021 16:51 Відповісти
Шо там Швеция без масок и карантина уже вымерла? А Флорида в США?
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03.04.2021 17:00 Відповісти
Охренеть, конечно, пандемия. За 16 месяцев переболело аж 1,6% населения планеты. Из них 99,5% не нуждались ни в каком лечении, так как имели легкие симптомы, или вообще симптомов не было.
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03.04.2021 17:01 Відповісти
У нас в Австралии ничего и не было, кроме шумихи в прессе и безобразного поведения премьеров некоторых штатов где правят лейбористы.
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04.04.2021 00:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F0YYpWsgjrA

для туподоходящих тормозов
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03.04.2021 16:31 Відповісти
Не хами, крыса. Я с тобой свиней не пас.
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03.04.2021 16:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/418722

Третій загальнонаціональний локдаун почав діяти у Франції - Цензор.НЕТ 3301 шо там в Австралии, магнитная буря?
https://censor.net/ru/comments/locate/3257457/01921466-c38f-7391-bfc6-66c8ad5e47ccОтветить
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А это что? С хамлом по-хамски и только так.
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03.04.2021 16:59 Відповісти
Ну ну.
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03.04.2021 17:02 Відповісти
Правда в глаза заколола? Ну-ну.
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03.04.2021 17:13 Відповісти
Постарайтесь понять эту простую истину.

Запишите в скрижали слова умного человека!
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03.04.2021 20:29 Відповісти
ольгінські падли працюють "бригадою"?
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03.04.2021 21:15 Відповісти
У них що Макрон з владою закупили вакцину ще й беруть на себе відповідальність за загальний локдаун? Дурні. Переклали б все не місцеву владу, як в Україні.
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03.04.2021 16:17 Відповісти
Молодці. Краще пізно ніж ніколи.
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03.04.2021 16:24 Відповісти
ТРЕТИЙ общенациональный локдаун начал действовать во Франции.

Это поздно или никогда?
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03.04.2021 16:28 Відповісти
Лахта,ти зробило вже щеплення Спутніком?))
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03.04.2021 21:13 Відповісти
на відміну від тебе з різних сортів лайна волію не щепитися жодним
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03.04.2021 21:26 Відповісти
Фантазія з майбутнього, сподіваюсь, не нашої реальності.

Підходить до кінця 2035й рік. Прем'єр-міністр Борис Джонсон вкотре дуже схвильовано звертається до англійської нації.

"Після консультації з найкращими експертами фармацевтичних компаній ми вирішили ввести 1000й рівень загальнонаціонального локдауну, оскільки вірус дуже підступний, і попередні 999 рівнів не допомогли.

Не знаю, що вам ще заборонити. Ви вже слухняно їсте через маску, робите тести 3 рази на день перед кожним прийомом їжі, вакцинуєтеся щотижня, і все це через інтернет, бо лишати домівки смертельно небезпечно. Не дивлячись на 200 мільйонів тестів щоденно, кожного дня фіксується 50 мільйонів нових випадків захворювання.

Тому нехай цього разу просто буде новий рівень. Сподіваймося, віруємо, молимося, що ковід відступить, злякавшись великого круглого числа."
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03.04.2021 16:37 Відповісти
Третій загальнонаціональний локдаун почав діяти у Франції - Цензор.НЕТ 4218
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03.04.2021 21:12 Відповісти
шо ж ти так палиш свою контору?
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03.04.2021 21:26 Відповісти
клятые зебилы, вот и до Франции добрались...
зы тема для шизофреника аквариумуса и кацапсинского троля крысы.
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03.04.2021 17:16 Відповісти
Записаться на вакцинацию Пфайзером нереально. Только для стариков больше 75 лет.
Про Модерну не слышно. Где она?
Астрой не интересуюсь.

100 000 доз Пфайзера Макрон отправил чехам. Почему именно им? ХЗ.
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03.04.2021 17:46 Відповісти
100 000 доз Пфайзера Макрон отправил чехам. Почему именно им? ХЗ.

Мир театр, а люди актеры...
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03.04.2021 20:31 Відповісти
вы из франции?
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03.04.2021 22:42 Відповісти
Во Франции разрешили делать людям уколы Астрой Зенекой в аптеках и в ветеринарных клиниках.
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03.04.2021 17:51 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/3/7288904/
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03.04.2021 17:54 Відповісти
А вы что думали, во Франции колбаса на деревьях растет?
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03.04.2021 18:29 Відповісти
Та це вже все було там , не бачу нічого нового
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03.04.2021 18:40 Відповісти
Жесткие были в апреле 2020,а сейчас раслабуха!10 км от дома без всяких бумажек,а те кто работает скачивают програмку и заполняют когда на работу едут или же с работы,и то если дальше 10 км и после 19ч!Маски тут и так везде и все носят без напоминаний,ну кроме тех кто бегает ,ездит на велике,или же по пляжам,но самые большие нарушители это пожилые!
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03.04.2021 19:26 Відповісти
но самые большие нарушители это пожилые!

Всемирный лохотрон...
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03.04.2021 20:32 Відповісти
во франции запрещено выезжать в другие страны, не ЕС и США?
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03.04.2021 22:43 Відповісти
но самые большие нарушители это пожилые!

Всемирный лохотрон...
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03.04.2021 20:33 Відповісти
Ну например знакомые уезжали в Украину,пацаны перевозчики-посылочники тож каждую неделю гоняют туда-сюда!Если честно я пока не планирую никуда ехать,хотя мы всей семьей переболели британским вариантом,он у нас в Ницце бушевал в марте,поэтому не в теме и не в курсе куда можно и нельзя!Да для адептов "зрады",не вас имел ввиду,о закрытии школ,все просто,скоро каникулы их просто перенесли,поменяли местами,должны были с 26,но теперь 26 дети в школу пойдут,единственное будет на неделю опоздание в колледжах и лицеях!
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03.04.2021 23:37 Відповісти
 
 