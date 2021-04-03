Третій загальнонаціональний локдаун почав діяти у Франції

Жорсткі протиепідемічні заходи, які раніше діяли тільки в певних регіонах Франції, сьогодні стали чинними на території всієї країни.

Новий - вже третій від початку пандемії COVID-19 - загальнонаціональний локдаун триватиме один місяць, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Зокрема, у всій країні з 19:00 буде діяти комендантська година і заборона віддалятися від місця проживання більш ніж на 10 кілометрів. Залишати будинок можна для прогулянок на свіжому повітрі і відвідування магазинів. Подорожі з одного регіону в інший без поважних причин заборонені. Працюючим жителям країни рекомендовано перейти на віддалений режим роботи.

Також з понеділка, 5 квітня, щонайменше три тижні не працюватимуть школи та дитячі садки. Планується проведення одного тижня загальнонаціонального віддаленого шкільного навчання, після яких будуть два тижні весняних канікул. Студенти зможуть відвідувати лекції не частіше ніж один раз на тиждень.

Таке закриття шкіл у Франції відбувається вперше в поточному навчальному році. До аналогічного кроку влади Франції вдавалися лише рік тому під час першого локдауна в країні.

Про введення нового загальнонаціонального локдауна у Франції 31 березня оголосив президент країни Емманюель Макрон.

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На момент оголошення нових заходів рівень захворюваності COVID-19 в країні досяг 375 на 100 тисяч жителів, а в відділеннях інтенсивної терапії перебувало понад 5 тисяч пацієнтів з COVID-19.

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