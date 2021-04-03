Третій загальнонаціональний локдаун почав діяти у Франції
Жорсткі протиепідемічні заходи, які раніше діяли тільки в певних регіонах Франції, сьогодні стали чинними на території всієї країни.
Новий - вже третій від початку пандемії COVID-19 - загальнонаціональний локдаун триватиме один місяць, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Зокрема, у всій країні з 19:00 буде діяти комендантська година і заборона віддалятися від місця проживання більш ніж на 10 кілометрів. Залишати будинок можна для прогулянок на свіжому повітрі і відвідування магазинів. Подорожі з одного регіону в інший без поважних причин заборонені. Працюючим жителям країни рекомендовано перейти на віддалений режим роботи.
Також з понеділка, 5 квітня, щонайменше три тижні не працюватимуть школи та дитячі садки. Планується проведення одного тижня загальнонаціонального віддаленого шкільного навчання, після яких будуть два тижні весняних канікул. Студенти зможуть відвідувати лекції не частіше ніж один раз на тиждень.
Таке закриття шкіл у Франції відбувається вперше в поточному навчальному році. До аналогічного кроку влади Франції вдавалися лише рік тому під час першого локдауна в країні.
Про введення нового загальнонаціонального локдауна у Франції 31 березня оголосив президент країни Емманюель Макрон.
На момент оголошення нових заходів рівень захворюваності COVID-19 в країні досяг 375 на 100 тисяч жителів, а в відділеннях інтенсивної терапії перебувало понад 5 тисяч пацієнтів з COVID-19.
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И еще мне сказали, что им запрещены поездки в некоторые страны третьего мира, типа Украины. Кто в курсе, это правда?
Этот контингент слабо контроллируется властями. И на прививки их загнать трудно. Это разве что соцпособия не давать без прививки. Но этот вариант опасен бунтом.
Локдаун, народ- даун, а деньги не пахнут- как-то так...
як і в Бразилії та Україні...
А почему ты спрашиваешь ?
Идущая сейчас война (в виде "борьбы с пандемией") не закончится пока не победит одна из сторон: либо нормальные люди, либо эти банкиры. Постарайтесь понять эту простую истину.
Вирус оказался сложнее чем думали, мутирует гад постоянно, и сейчас опять все протоколы лечения работавшие год назад, сейчас не работают. Просят еще посидеть дома, чтобы выработать новую стратегию лечения, вот и всё. А Ротшильды так же подвержены заражению ковидом, и смерти от него. Или вы думаете, что они таки рептилоиды с синей кровью? И касаемо мелкого бизнеса, не думаю, что Ротшильдов интересует сапожный, шаурмячный или ремонт часов бизнес.
для туподоходящих тормозов
шо там в Австралии, магнитная буря?
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А это что? С хамлом по-хамски и только так.
Запишите в скрижали слова умного человека!
Это поздно или никогда?
Підходить до кінця 2035й рік. Прем'єр-міністр Борис Джонсон вкотре дуже схвильовано звертається до англійської нації.
"Після консультації з найкращими експертами фармацевтичних компаній ми вирішили ввести 1000й рівень загальнонаціонального локдауну, оскільки вірус дуже підступний, і попередні 999 рівнів не допомогли.
Не знаю, що вам ще заборонити. Ви вже слухняно їсте через маску, робите тести 3 рази на день перед кожним прийомом їжі, вакцинуєтеся щотижня, і все це через інтернет, бо лишати домівки смертельно небезпечно. Не дивлячись на 200 мільйонів тестів щоденно, кожного дня фіксується 50 мільйонів нових випадків захворювання.
Тому нехай цього разу просто буде новий рівень. Сподіваймося, віруємо, молимося, що ковід відступить, злякавшись великого круглого числа."
зы тема для шизофреника аквариумуса и кацапсинского троля крысы.
Про Модерну не слышно. Где она?
Астрой не интересуюсь.
100 000 доз Пфайзера Макрон отправил чехам. Почему именно им? ХЗ.
Мир театр, а люди актеры...
Всемирный лохотрон...
Всемирный лохотрон...