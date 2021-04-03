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Туристические поездки полностью будут возобновлены после вакцинации, - Кулеба
Туристические путешествия в мире полностью смогут возобновиться после вакцинации от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Kyiv Post, которое вышло 2 апреля.
"Сейчас приоритет – вакцинация. Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль", – сказал он.
Вместе с тем, по словам министра, украинская дипломатия прилагает все усилия в постоянном диалоге с Европейским союзом, чтобы сделать новую среду путешествий максимально доступной для украинцев.
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+10 aleks kyb
показать весь комментарий03.04.2021 16:51
+9 Алла Новосад #194524
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+8 саша паламарчук
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Источник: https://censor.net/ru/n3257462
Приоритет, но не для марионеток Бени, Ахмета, Пинчука.
Смердьі должньі сидеть взаперти и за копейки работать на своих хозяев.
ЗЕлезньій занавес.
...хотя, ещё в позапрошлом году, меня тошнотило от поездов, самолётов и кораблей -- хотелось в тихую норку забиться... -- дохотелось, фля! *)
Йшов 2050 рік.
Модернізований Стєпанов кутався в своє пальто, яке колись купив за 620 тис. і і тримтячими руками виводив на бетонній підлозі свого бункєру "Ідіот"... Цим написом було обшкрябане все, навіть стеля, але лишився клаптик біля унітазу, де "прибарахлівшийся" зараз і сидів. На очах бриніла сльоза, а скроні, наче дятел, довбала думка "Але ж як добре все починалося!"
З сусіднього приміщення лунав скрегіт нігтів та дикі волання "Ну дайте хоча б лісапет, якщо піваніни немає!" та "За що?", яке завжди залишалось без відповіді.
Десь знизу модернізоване вухо Стєпанова чуло хрумтіння... То "поважні бізнесмени" під наглядом "інвистиційних нянь" жерли вкрадені гроші...
Стеля здригалася, але Стєпанов не звертав на це уваги, бо звик і знав, що то, десь там, на горі, танцюють українці. Живі, здорові... Він вже не міг кусати собі лікті, бо зжер їх до кісток, а до дупи ще не міг дотягтись, тому тихо підвивав у такт струсам...
А українці святкували чергову річницю "Лохдауну найвеличнішого", коли 73% смєтунів піднялися і змели "слуг" та їхніх посіпак з печерських пагорбів та закатали під асфальт, який "слуги" так любили...
Йшов 2050 рік...
Або негативний тест (не давніше 48 годин), або довідка про отримання другої дози вакцини (не старше 180 днів), або довідка, що видужав від Короновірусу не раніше 14 днів.
Так що, можна і без вакцинації за кордон їхати
https://www.facebook.com/newsmax/photos/a.10151127234237377/10158097640582377/?__cft__[0]=AZV3HJA-sVCQh7HBvACbo5QliguP6oevJDW8pT1p4W3IfINK8o850IxZuA8Mpd1kB2XG00Kt8aaq8nLHX8OBrpEDcdKvXO_g_2_TFGxp28zrYlyGiKdPBHpmFBrCpJWH3jp9KHTDPILs2kL4gcQel9k3cQP7lXSDJO_8cCv8VcJyCA&__tn__=%2CO%2CP-R 12 hrs ·
DeSantis bans 'vaccine passports' in executive order https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fow.ly%2Fmm0a50EfBDn%3Ffbclid%3DIwAR1snwMtExGEeKqp6uscmPABuZWPIpkAKCWJcJxOm4g-J_czQVFfkyHQvoY&h=AT2X76b_TfCBvd0aWMwwl_ja6Fd9dZOO32by-UMiD_vzt3UXdmmxIkfI5IVI6r31iXW8jxp8Lu_g59hO0yGEzlOoVdgCKodvHC5lAid-cX739tCXhETJVlptNDfutZFehBXl&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0KOCTzo2-xGSIFQArHdL8QkBnSSo5DTuwn0LdP-bGZjxCb_k364tNYUrGF846jzPZD6GKTdiVv1l8QqVfRp_ei-hXIkAVwrT35tpIAYL8-bkhwnyJSwY-UU2-qe4gRSFyv38b_SjsCMd7d6Sto_ZS-x34K6UJKqyHHtSj3sRH0bhOb9v0SYw http://ow.ly/mm0a50EfBDn
Florida Gov. Ron DeSantis on Friday issued an https://www.flgov.com/wp-content/uploads/2021/04/EO-21-81.pdf executive order banning "vaccine passports" requiring people show proof of vaccination for COVID-19 in apparent response to New York's Excelsior Pass.
...
He https://www.wfla.com/news/florida/gov-desantis-state-will-not-support-vaccine-passports/ added in a press conference last Monday, "It's completely unacceptable for either the government or the private sector to impose upon you the requirement that you show proof of vaccine to just simply be able to participate in normal society."
DeSantis said, "We always said we wanted to provide it for all but mandate it for none. And that was something that, while it was advised to take particularly if you're vulnerable, we were not going to force you to do it."
...
DeSantis also said that he thinks people "have certain freedoms and individual liberties," when it comes to getting vaccinated.