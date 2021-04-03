Туристические поездки полностью будут возобновлены после вакцинации, - Кулеба

Туристические путешествия в мире полностью смогут возобновиться после вакцинации от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Kyiv Post, которое вышло 2 апреля.



"Сейчас приоритет – вакцинация. Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль", – сказал он.



Вместе с тем, по словам министра, украинская дипломатия прилагает все усилия в постоянном диалоге с Европейским союзом, чтобы сделать новую среду путешествий максимально доступной для украинцев.

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