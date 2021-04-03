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Новини Коронавірус і карантин
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Туристичні поїздки повністю буде відновлено після вакцинації, - Кулеба

Туристичні поїздки повністю буде відновлено після вакцинації, - Кулеба

Туристичні подорожі у світі повністю зможуть відновитися після вакцинації проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Kyiv Post, яке опубліковано 2 квітня.

"Наразі пріоритет - вакцинація. Повноцінні міжнародні поїздки не будуть відновлені, поки не буде завершено вакцинацію і поки пандемію не буде взято під контроль", - сказав він.

Водночас, за словами міністра, українська дипломатія докладає всіх зусиль у постійному діалозі з Європейським Союзом, щоб зробити нове середовище подорожей максимально доступним для українців.

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Автор: 

карантин (18172) туризм (1563) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Ну значит лет так через 30 украинцы смогут начать путешествовать...Во вторых, после вакцинации, надо накопить будет денег для путешествия. Слава Ослу!
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03.04.2021 16:51
+9
"Сейчас приоритет - вакцинация."

Источник: https://censor.net/ru/n3257462

Приоритет, но не для марионеток Бени, Ахмета, Пинчука.
Смердьі должньі сидеть взаперти и за копейки работать на своих хозяев.
ЗЕлезньій занавес.
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03.04.2021 16:48
+8
А де вакцини? Фуфлошильд не проходить!
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03.04.2021 16:44
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анал на мальдивах табу)))
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03.04.2021 16:43 Відповісти
80 долларов за человека. АраОхамевший про табу ничего не говорил.
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03.04.2021 16:54 Відповісти
ага значит нам чухают одно а арахамия 80 баксов за жопу слюнявил? этож где он денег столько взял во время пандемии, кулеба говорит одно а арахамия по 80 слюнявит.
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03.04.2021 16:58 Відповісти
А де вакцини? Фуфлошильд не проходить!
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03.04.2021 16:44 Відповісти
Сказано ж: в Мире, а не в Украине!
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03.04.2021 16:58 Відповісти
Аааааааааа!
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03.04.2021 17:03 Відповісти
"Сейчас приоритет - вакцинация."

Источник: https://censor.net/ru/n3257462

Приоритет, но не для марионеток Бени, Ахмета, Пинчука.
Смердьі должньі сидеть взаперти и за копейки работать на своих хозяев.
ЗЕлезньій занавес.
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03.04.2021 16:48 Відповісти
Туристичні поїздки повністю буде відновлено після вакцинації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3303
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03.04.2021 17:21 Відповісти
Почему ты, не хозяин?
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03.04.2021 22:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/194524 Ахметка, Пинчук... давай ближе к земле, в хорошем смысле))) У моей двоюродной сестры 4 пая по одному га (мужа, ее, и сестры с братом, которые из Украины уехали). Практически все в селе, передали свои паи в аренду, перцу с украинским паспортом, но фамилия Беккер. Муж сестры, объединился с соседом + 3 пая, получилось 7 гектар. Купили трактор с причандалами: плуги - сеялки - поливалки. У них уже человек 10 из села работают, которые свои участки уже проср@ли. Кто куркуль, а кто дурак? В моем городе, из четырех заводов, рабочий остался один - Бени Коломойского. На него треть города молятся.
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03.04.2021 22:52 Відповісти
А як тоді народні депутати будуть свалівать?
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03.04.2021 16:51 Відповісти
В Макшанию можно.
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03.04.2021 16:52 Відповісти
Ну значит лет так через 30 украинцы смогут начать путешествовать...Во вторых, после вакцинации, надо накопить будет денег для путешествия. Слава Ослу!
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03.04.2021 16:51 Відповісти
Насчёт накопления денег -- таки да! -- даже не знал, шо так много на отдых трачу, пока в карантин не попал...*)
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03.04.2021 16:59 Відповісти
Какие путешествия? Хоть бы выжить.
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03.04.2021 16:54 Відповісти
А если выживать надоело, шо делать?
...хотя, ещё в позапрошлом году, меня тошнотило от поездов, самолётов и кораблей -- хотелось в тихую норку забиться... -- дохотелось, фля! *)
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03.04.2021 17:03 Відповісти
сколько мудаков из ВР померло от вируса? вот-вот, это такой вирус страшный, а то что большинству обычных людей не светит нормальное лечение это дело сотое
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03.04.2021 17:17 Відповісти
гепа - подох, например.
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03.04.2021 17:50 Відповісти
он из ВР? от чего он помер? у него почки задолго до смерти отказали, причем тут вирус?
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03.04.2021 18:26 Відповісти
а точнєє? в 2030, ЧИ 2035 враховуючи наші темпи???
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03.04.2021 17:03 Відповісти
угу... Коли?
Йшов 2050 рік.
Модернізований Стєпанов кутався в своє пальто, яке колись купив за 620 тис. і і тримтячими руками виводив на бетонній підлозі свого бункєру "Ідіот"... Цим написом було обшкрябане все, навіть стеля, але лишився клаптик біля унітазу, де "прибарахлівшийся" зараз і сидів. На очах бриніла сльоза, а скроні, наче дятел, довбала думка "Але ж як добре все починалося!"
З сусіднього приміщення лунав скрегіт нігтів та дикі волання "Ну дайте хоча б лісапет, якщо піваніни немає!" та "За що?", яке завжди залишалось без відповіді.
Десь знизу модернізоване вухо Стєпанова чуло хрумтіння... То "поважні бізнесмени" під наглядом "інвистиційних нянь" жерли вкрадені гроші...
Стеля здригалася, але Стєпанов не звертав на це уваги, бо звик і знав, що то, десь там, на горі, танцюють українці. Живі, здорові... Він вже не міг кусати собі лікті, бо зжер їх до кісток, а до дупи ще не міг дотягтись, тому тихо підвивав у такт струсам...
А українці святкували чергову річницю "Лохдауну найвеличнішого", коли 73% смєтунів піднялися і змели "слуг" та їхніх посіпак з печерських пагорбів та закатали під асфальт, який "слуги" так любили...
Йшов 2050 рік...
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03.04.2021 17:10 Відповісти
класс
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03.04.2021 17:13 Відповісти
Ха Ха Ха
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03.04.2021 17:10 Відповісти
Новое политическое управление с помощью псевдоболячки
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03.04.2021 17:33 Відповісти
Очень действенное: большинство беспрекословно послушных, остальных понемногу дожмут, добьют, останутся единицы, как в совке.
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03.04.2021 17:44 Відповісти
Вакцины в Украине нет и не будет. Значит мир закрыт для пересичных украинцев на многие годы.
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03.04.2021 17:48 Відповісти
Слава Богу, что нет!
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03.04.2021 18:10 Відповісти
Тієї котрої,ніколи небуде...
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03.04.2021 18:20 Відповісти
Два слова: Сказочный долбайоб..
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03.04.2021 18:53 Відповісти
Хорватія вже оголосила умови прийому іноземних туристів:
Або негативний тест (не давніше 48 годин), або довідка про отримання другої дози вакцини (не старше 180 днів), або довідка, що видужав від Короновірусу не раніше 14 днів.
Так що, можна і без вакцинації за кордон їхати
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03.04.2021 19:21 Відповісти
А пляжный отдых? Ить у турок дешевле железного порта.....
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03.04.2021 19:37 Відповісти
Що він верзе ? Хіба він це знає ?
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03.04.2021 21:37 Відповісти
https://www.facebook.com/newsmax/?__cft__[0]=AZV3HJA-sVCQh7HBvACbo5QliguP6oevJDW8pT1p4W3IfINK8o850IxZuA8Mpd1kB2XG00Kt8aaq8nLHX8OBrpEDcdKvXO_g_2_TFGxp28zrYlyGiKdPBHpmFBrCpJWH3jp9KHTDPILs2kL4gcQel9k3cQP7lXSDJO_8cCv8VcJyCA&__tn__=-UC%2CP-R Newsmax
https://www.facebook.com/newsmax/photos/a.10151127234237377/10158097640582377/?__cft__[0]=AZV3HJA-sVCQh7HBvACbo5QliguP6oevJDW8pT1p4W3IfINK8o850IxZuA8Mpd1kB2XG00Kt8aaq8nLHX8OBrpEDcdKvXO_g_2_TFGxp28zrYlyGiKdPBHpmFBrCpJWH3jp9KHTDPILs2kL4gcQel9k3cQP7lXSDJO_8cCv8VcJyCA&__tn__=%2CO%2CP-R 12 hrs ·

DeSantis bans 'vaccine passports' in executive order https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fow.ly%2Fmm0a50EfBDn%3Ffbclid%3DIwAR1snwMtExGEeKqp6uscmPABuZWPIpkAKCWJcJxOm4g-J_czQVFfkyHQvoY&h=AT2X76b_TfCBvd0aWMwwl_ja6Fd9dZOO32by-UMiD_vzt3UXdmmxIkfI5IVI6r31iXW8jxp8Lu_g59hO0yGEzlOoVdgCKodvHC5lAid-cX739tCXhETJVlptNDfutZFehBXl&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0KOCTzo2-xGSIFQArHdL8QkBnSSo5DTuwn0LdP-bGZjxCb_k364tNYUrGF846jzPZD6GKTdiVv1l8QqVfRp_ei-hXIkAVwrT35tpIAYL8-bkhwnyJSwY-UU2-qe4gRSFyv38b_SjsCMd7d6Sto_ZS-x34K6UJKqyHHtSj3sRH0bhOb9v0SYw http://ow.ly/mm0a50EfBDn

Florida Gov. Ron DeSantis on Friday issued an https://www.flgov.com/wp-content/uploads/2021/04/EO-21-81.pdf executive order banning "vaccine passports" requiring people show proof of vaccination for COVID-19 in apparent response to New York's Excelsior Pass.
...
He https://www.wfla.com/news/florida/gov-desantis-state-will-not-support-vaccine-passports/ added in a press conference last Monday, "It's completely unacceptable for either the government or the private sector to impose upon you the requirement that you show proof of vaccine to just simply be able to participate in normal society."
DeSantis said, "We always said we wanted to provide it for all but mandate it for none. And that was something that, while it was advised to take particularly if you're vulnerable, we were not going to force you to do it."
...
DeSantis also said that he thinks people "have certain freedoms and individual liberties," when it comes to getting vaccinated.
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04.04.2021 03:27 Відповісти
 
 