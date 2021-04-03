Туристичні поїздки повністю буде відновлено після вакцинації, - Кулеба

Туристичні подорожі у світі повністю зможуть відновитися після вакцинації проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Kyiv Post, яке опубліковано 2 квітня.

"Наразі пріоритет - вакцинація. Повноцінні міжнародні поїздки не будуть відновлені, поки не буде завершено вакцинацію і поки пандемію не буде взято під контроль", - сказав він.

Водночас, за словами міністра, українська дипломатія докладає всіх зусиль у постійному діалозі з Європейським Союзом, щоб зробити нове середовище подорожей максимально доступним для українців.

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