За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 10 обстрелов, - штаб ООС
За минувшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В районе оперативно-тактической группировки "Схід" вблизи населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а около поселка Гнутово - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем", - подчеркивают в штабе.
Кроме этого сообщается, что около населенного пункта Шумы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве в результате которого, боевое травмирование, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Объединенных сил. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
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На зміну Небесній сотні
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