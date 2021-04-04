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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 10 обстрелов, - штаб ООС

За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 10 обстрелов, - штаб ООС

За минувшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В районе оперативно-тактической группировки "Схід" вблизи населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а около поселка Гнутово - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем", - подчеркивают в штабе.

Кроме этого сообщается, что около населенного пункта Шумы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве в результате которого, боевое травмирование, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Объединенных сил. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

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Автор: 

боевик (16779) обстрел (27396) терроризм (18691) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Вічна пам'ять герою полеглому за Батьківщину....

За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 10 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6563

Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 10 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 960
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04.04.2021 08:22 Ответить
**
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.
Простіть і прощайте, Герої,
Політ Ваш - найважче з мірил
«Міцніше тримайте зброю!» -
Чути з-під шелесту крил.

За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5377

...Вічна пам"ять Герою.........і щирі співчуття родині і побратимам....
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04.04.2021 08:43 Ответить
За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8837
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04.04.2021 09:01 Ответить
Як там пліснява на позачерговому "дверному" засіданні ВР волала; "Плюндрування державних символів"?
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04.04.2021 11:19 Ответить
Отож
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04.04.2021 11:33 Ответить
Закрили б ви совї пельки про "невідомі" предмети.
Кацапи вбили українського солдата.
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ.
За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3379
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04.04.2021 11:22 Ответить
 
 