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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС

За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС

За минулу добу, 3 квітня, було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"У районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік селища Гнутове - з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу населених пунктів Авдіївка, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем", - підкреслюють в штабі.

Крім цього повідомляється, що неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, через який бойового травмування несумісного з життям зазнав військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Також дивіться: Російські розслідувачі знайшли докази перекидання військової техніки РФ на кордон з Україною. ВIДЕО

бойовик (3414) обстріл (28717) тероризм (2867) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Вічна пам'ять герою полеглому за Батьківщину....

За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 10 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6563

Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 10 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 960
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04.04.2021 08:22 Відповісти
**
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.
Простіть і прощайте, Герої,
Політ Ваш - найважче з мірил
«Міцніше тримайте зброю!» -
Чути з-під шелесту крил.

За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5377

...Вічна пам"ять Герою.........і щирі співчуття родині і побратимам....
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04.04.2021 08:43 Відповісти
За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8837
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04.04.2021 09:01 Відповісти
Як там пліснява на позачерговому "дверному" засіданні ВР волала; "Плюндрування державних символів"?
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04.04.2021 11:19 Відповісти
Отож
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04.04.2021 11:33 Відповісти
Закрили б ви совї пельки про "невідомі" предмети.
Кацапи вбили українського солдата.
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ.
За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3379
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04.04.2021 11:22 Відповісти
 
 