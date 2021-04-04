За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС
За минулу добу, 3 квітня, було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"У районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік селища Гнутове - з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу населених пунктів Авдіївка, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем", - підкреслюють в штабі.
Крім цього повідомляється, що неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, через який бойового травмування несумісного з життям зазнав військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.
Простіть і прощайте, Герої,
Політ Ваш - найважче з мірил
«Міцніше тримайте зброю!» -
Чути з-під шелесту крил.
...Вічна пам"ять Герою.........і щирі співчуття родині і побратимам....
Кацапи вбили українського солдата.
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ.