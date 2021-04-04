За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС

За минулу добу, 3 квітня, було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"У районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік селища Гнутове - з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу населених пунктів Авдіївка, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем", - підкреслюють в штабі.

Крім цього повідомляється, що неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, через який бойового травмування несумісного з життям зазнав військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

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