Свыше 600 пиротехников ГСЧС привлечены к разминированию территории Украины, - МВД

Более 600 пиротехников ГСЧС осуществляют работы по разминированию территории Украины от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Ежегодно 4 апреля мир отмечает Международный день просвещения относительно минной безопасности и помощи в противоминной деятельности, основанный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций с целью повышения осведомленности населения об опасности, которую несут в себе мины и взрывоопасные пережитки войны", - следует из сообщения.

"Эта проблема чрезвычайно актуальна для Украины, поскольку уже свыше 5 лет на оккупированных соседней страной-агрессором украинских территориях ведутся боевые действия", - подчеркивают в МВД.

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