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Новости
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Свыше 600 пиротехников ГСЧС привлечены к разминированию территории Украины, - МВД

Свыше 600 пиротехников ГСЧС привлечены к разминированию территории Украины, - МВД

Более 600 пиротехников ГСЧС осуществляют работы по разминированию территории Украины от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Ежегодно 4 апреля мир отмечает Международный день просвещения относительно минной безопасности и помощи в противоминной деятельности, основанный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций с целью повышения осведомленности населения об опасности, которую несут в себе мины и взрывоопасные пережитки войны", - следует из сообщения.

"Эта проблема чрезвычайно актуальна для Украины, поскольку уже свыше 5 лет на оккупированных соседней страной-агрессором украинских территориях ведутся боевые действия", - подчеркивают в МВД.

Читайте также: В ООС с начала года очищено 453 га территории и уничтожено 8 655 взрывоопасных предметов, - Минобороны

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МВД (9321) минирование (1446) Донбасс (26956) разминирование (716)


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Я вот не пойму - мосты (проезды) восстанавливают, мины обезвреживают, выкидышам петухов дают зеленый свет на поступление в вузы - это что?!
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04.04.2021 11:22 Ответить
Дуже нервова робота. Будьте максимально уважні. Хай береже вас Бог.
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04.04.2021 13:46 Ответить
Разминирование во время угрозы полномасштабного вторжения?..
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04.04.2021 13:47 Ответить
Сапёр ошибается только раз.
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04.04.2021 16:42 Ответить
 
 