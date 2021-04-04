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Новини
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Понад 600 піротехніків ДСНС залучено до розмінування території України, - МВС

Понад 600 піротехніків ДСНС залучено до розмінування території України, - МВС

Понад 600 піротехніків ДСНС здійснюють роботи з розмінування території України від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Щороку 4 квітня світ відзначає Міжнародний день просвіти щодо мінної безпеки та допомоги в протимінній діяльності, започаткований Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй з метою підвищення обізнаності населення про небезпеку, яку несуть в собі міни та вибухонебезпечні залишки війни.

Ця проблема є надзвичайно актуальною для України, оскільки вже понад 5 років на окупованих сусідньою країною-агресором українських територіях ведуться бойові дії", - підкреслюють в МВС.

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МВС (3505) мінування (1218) Донбас (22356) розмінування (995)


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Я вот не пойму - мосты (проезды) восстанавливают, мины обезвреживают, выкидышам петухов дают зеленый свет на поступление в вузы - это что?!
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04.04.2021 11:22 Відповісти
Дуже нервова робота. Будьте максимально уважні. Хай береже вас Бог.
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04.04.2021 13:46 Відповісти
Разминирование во время угрозы полномасштабного вторжения?..
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04.04.2021 13:47 Відповісти
Сапёр ошибается только раз.
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04.04.2021 16:42 Відповісти
 
 