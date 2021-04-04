Понад 600 піротехніків ДСНС залучено до розмінування території України, - МВС
Понад 600 піротехніків ДСНС здійснюють роботи з розмінування території України від вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Щороку 4 квітня світ відзначає Міжнародний день просвіти щодо мінної безпеки та допомоги в протимінній діяльності, започаткований Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй з метою підвищення обізнаності населення про небезпеку, яку несуть в собі міни та вибухонебезпечні залишки війни.
Ця проблема є надзвичайно актуальною для України, оскільки вже понад 5 років на окупованих сусідньою країною-агресором українських територіях ведуться бойові дії", - підкреслюють в МВС.
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Сергей Якимец #465272
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Nepran Lagidnyi
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