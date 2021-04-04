Атомные станции Украины нельзя считать экологическим производством энергии, - "Екодія"
Атомную энергетику в Украине часто пропагандируют как "зеленую" и хотят представить как решение климатического кризиса, однако это является опасным мифом.
Об этом сообщает организация "Екодія" в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Эксперты напоминают, хотя атомная станция почти не выбрасывает парниковых газов во время работы, и на всех этапах своей жизнедеятельности все же является источником выбросов и загрязнения окружающей среды.
При наихудших условиях, выбросы парниковых газов от полного ядерного цикла (то есть с учетом производства ядерного топлива до захоронения отходов) в 24 раза больше выбросов от солнечной энергетики и всего в 4 раза меньше, нежели от угольной.
"Атомные станции - потенциально опасные объекты. Когда их проектируют, то учитывают много рисков, в том числе и экстремальные погодные явления. Однако средний возраст станций в мире - более 30 лет, поэтому и планировались они несколько десятилетий назад. К современным климатическим условиям они просто не приспособлены", - добавляют в организации "Екодія".
Как отмечается, особенно тревожное для атомной энергетики следствие изменения климата - это нехватка воды. По прогнозам ученых, это главный риск для нашего региона.
"Он не только потенциальный, но и уже заметный - например, для охлаждения двух блоков Хмельницкой АЭС уже сейчас в самые жаркие периоды приходится брать дополнительную воду из реки Горынь", - говорят эксперты.
Также они акцентируют внимание на сомнительности достройки двух блоков Хмельницкой АЭС, поскольку в таком случае дефицит воды для охлаждения будет значительно большим.
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А чем заменить АЭС? Может "активисты" профинансируют?
вообще-то, отработанное ядерное топливо уже давно нужно обязать выводить в открытый космос и запускать куда-то в сторону межзвездного пространства
Не порівнюйте аварію, що сталася через чиюсь дурість зі шкодою, що завдається довкіллю у штатному режимі роботи або під час будівництва.
Іронія полягає в тому, що нічого кращого як стратегія гарантованого взаємного знищення для підтримання миру, починаючи з другої половини XXстоліття світ не придумав.
Більше ніж впевнений, що якщо би в 14 році в України були засоби гарантованого знищення хоча би москви, то ні про який Крим чи донбас мова навіть би не йшла.
Тому найбільшим злочинцем в історії України був і буде кучма, який маючи такого сусіда як московія позбавив державу реальних гарантій безпеки і поставив під удар 50мільйонний народ.
І якщо ми хочемо подбати про безпеку наступних поколінь, то відновлення ядерного статусу це більш ніж необхідність, це питання виживання народу і права цього народу на достойне життя не під п'ятою орків.
Повилазили "активісти" де не треба.
одноразоваямногоразовая.
Так что у атомов нашего тела очень интересное прошлое...