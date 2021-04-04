Атомные станции Украины нельзя считать экологическим производством энергии, - "Екодія"

Атомную энергетику в Украине часто пропагандируют как "зеленую" и хотят представить как решение климатического кризиса, однако это является опасным мифом.

Об этом сообщает организация "Екодія" в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Эксперты напоминают, хотя атомная станция почти не выбрасывает парниковых газов во время работы, и на всех этапах своей жизнедеятельности все же является источником выбросов и загрязнения окружающей среды.

При наихудших условиях, выбросы парниковых газов от полного ядерного цикла (то есть с учетом производства ядерного топлива до захоронения отходов) в 24 раза больше выбросов от солнечной энергетики и всего в 4 раза меньше, нежели от угольной.

"Атомные станции - потенциально опасные объекты. Когда их проектируют, то учитывают много рисков, в том числе и экстремальные погодные явления. Однако средний возраст станций в мире - более 30 лет, поэтому и планировались они несколько десятилетий назад. К современным климатическим условиям они просто не приспособлены", - добавляют в организации "Екодія".

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Как отмечается, особенно тревожное для атомной энергетики следствие изменения климата - это нехватка воды. По прогнозам ученых, это главный риск для нашего региона.

"Он не только потенциальный, но и уже заметный - например, для охлаждения двух блоков Хмельницкой АЭС уже сейчас в самые жаркие периоды приходится брать дополнительную воду из реки Горынь", - говорят эксперты.

Также они акцентируют внимание на сомнительности достройки двух блоков Хмельницкой АЭС, поскольку в таком случае дефицит воды для охлаждения будет значительно большим.