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Атомные станции Украины нельзя считать экологическим производством энергии, - "Екодія"

Атомные станции Украины нельзя считать экологическим производством энергии, -

Атомную энергетику в Украине часто пропагандируют как "зеленую" и хотят представить как решение климатического кризиса, однако это является опасным мифом.

Об этом сообщает организация "Екодія" в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Эксперты напоминают, хотя атомная станция почти не выбрасывает парниковых газов во время работы, и на всех этапах своей жизнедеятельности все же является источником выбросов и загрязнения окружающей среды.

При наихудших условиях, выбросы парниковых газов от полного ядерного цикла (то есть с учетом производства ядерного топлива до захоронения отходов) в 24 раза больше выбросов от солнечной энергетики и всего в 4 раза меньше, нежели от угольной.

"Атомные станции - потенциально опасные объекты. Когда их проектируют, то учитывают много рисков, в том числе и экстремальные погодные явления. Однако средний возраст станций в мире - более 30 лет, поэтому и планировались они несколько десятилетий назад. К современным климатическим условиям они просто не приспособлены", - добавляют в организации "Екодія".

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Как отмечается, особенно тревожное для атомной энергетики следствие изменения климата - это нехватка воды. По прогнозам ученых, это главный риск для нашего региона.

"Он не только потенциальный, но и уже заметный - например, для охлаждения двух блоков Хмельницкой АЭС уже сейчас в самые жаркие периоды приходится брать дополнительную воду из реки Горынь", - говорят эксперты.

Также они акцентируют внимание на сомнительности достройки двух блоков Хмельницкой АЭС, поскольку в таком случае дефицит воды для охлаждения будет значительно большим.

Автор: 

АЭС (545) атомная энергетика (294) Хмельницкая АЭС (47)


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Топ комментарии
+40
Тому потрібно купувати/імпортувати електроенергію з Білорусі та рашастану...
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04.04.2021 13:21
+28
Причому, з тих же АЕС!
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04.04.2021 13:24
+24
Від слова "дія" вже починає тіпати.
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04.04.2021 13:22
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Страница 2 из 2
А кто эти "активисты Экодия" ? С каких пор их мнение авторитетно? Или нас покупают на слово "эко"?

А чем заменить АЭС? Может "активисты" профинансируют?
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04.04.2021 14:27 Ответить
На лісапети динамки пришпондьорят !!!)))
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04.04.2021 14:30 Ответить
Уже сама принадлежность к "активистам" даёт право непогрешимости и бесспорности.
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04.04.2021 14:37 Ответить
Как-то быстро Украина стала из экспортеров электроэнергии импортером. Может, Зеленскому пора на свалку?
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04.04.2021 14:34 Ответить
Уже просрочено.
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04.04.2021 14:39 Ответить
Зелю-геть !
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04.04.2021 15:00 Ответить
Экозлодия - ПНХ, мерзавцы! Они идут против интересов народа и Украины!
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04.04.2021 14:38 Ответить
підтримую !

вообще-то, отработанное ядерное топливо уже давно нужно обязать выводить в открытый космос и запускать куда-то в сторону межзвездного пространства
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04.04.2021 19:07 Ответить
_Это ценный ресурс. Может использоваться как топливо в реакторах на быстрых нейтронах. И для создания оружия, от грязной бомбы до ЯО.
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04.04.2021 19:21 Ответить
думаю наші Євпропейсьі і Американські партнери зрадіють і допомжуть
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04.04.2021 23:51 Ответить
А може ця "кекодія" зробить крок для зменшення СПОЖИВАННЯ електроенергії - відмовиться від кондиціонерів, телефонів, комп'ютерів, холодильників, микрохвильовок, буде ходити пішки, носити воду з колодязя, перестане користуватися папером і пластиком тощо. За рік нехай відзвітують про свої досягнення. Тоді й обговоримо їхні пропозиції.
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04.04.2021 14:47 Ответить
вже ви бачу про Чорнобиль забули? Тоді дійсно була вірогідність повернення в камяний вік
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04.04.2021 23:50 Ответить
Радійте, що то не Кременчуцька ГЕС зруйнувалася.
Не порівнюйте аварію, що сталася через чиюсь дурість зі шкодою, що завдається довкіллю у штатному режимі роботи або під час будівництва.
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05.04.2021 06:19 Ответить
цікаво, а які ж парникові гази продукує атомна енергетика... чи пар у розумінні "зельоних" і парниковим газом???
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04.04.2021 14:48 Ответить
і є*
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04.04.2021 14:49 Ответить
В цієї статті явно московський замовник. Потрібно зробити так, щоб потенційна жертва навіть потенційно не змогла нічого протиставити агресії.
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04.04.2021 14:51 Ответить
взагалі то якщо "ворог" лупане по АЕС то можна далі війну і не продовжувати
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04.04.2021 23:52 Ответить
Ну так, ну так а тримати радіоактивні викиди в межах України вони будуть за допомогою космічних військ.
Іронія полягає в тому, що нічого кращого як стратегія гарантованого взаємного знищення для підтримання миру, починаючи з другої половини XXстоліття світ не придумав.

Більше ніж впевнений, що якщо би в 14 році в України були засоби гарантованого знищення хоча би москви, то ні про який Крим чи донбас мова навіть би не йшла.

Тому найбільшим злочинцем в історії України був і буде кучма, який маючи такого сусіда як московія позбавив державу реальних гарантій безпеки і поставив під удар 50мільйонний народ.

І якщо ми хочемо подбати про безпеку наступних поколінь, то відновлення ядерного статусу це більш ніж необхідність, це питання виживання народу і права цього народу на достойне життя не під п'ятою орків.
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05.04.2021 01:10 Ответить
Де були ці "активісти" коли почали клепати непотрібну сонячну енергію? За довікілля вони переживають. А за людей в цьому довкіллі? Уже тепер потрібно НАМ платити за непотріб зеленої енергетики. ХТО буде відповідати за стрибки напруги ? НІХТО. Може нам доцільно купувати іцконна рукаю енергію? Альтернативу придумали? НІ. тоді тупо мовчіть.
Повилазили "активісти" де не треба.
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04.04.2021 14:55 Ответить
На нашій вулиці вже 4 хати обставили тими сонцепанелями і один город. Ситуація така: всі вони підключені до вуличної електромережі через дешеві однофазні контролери та інвертори, фази перекошені, акб ставлять тільки для себе. У мене хата підключена до 3фазної лінії, а в хаті нагрузка розкидана по фазах - коли пік виробітку в обід то по стабілізаторах видно що на одних споживачах сильно підвищена напруга на інших в нормі. Після заходу сонця напруга різко падає, зимою завжди низька напруга, електрику із своїх акб ці "виробники" тримають для себе.
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04.04.2021 16:10 Ответить
Так.Теж маю три фази.І теж таке саме.
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04.04.2021 21:58 Ответить
Якраз думаю чи не поставити 2х30кВт,ще за 9 років окупить себе двічі, а на стадо що вибирає клоунів якось по...зай платить Вони ж не виліковні- знову клоуна вибрали ,але сильного- Вірастюка.
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04.04.2021 17:15 Ответить
..оказывется вода для охлаждения реактора одноразовая..)
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04.04.2021 15:36 Ответить
вода для охлаждения реактора одноразовая многоразовая.

Атомні станції України не можна вважати екологічним виробництвом енергії, – "Екодія" - Цензор.НЕТ 337
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04.04.2021 22:34 Ответить
АЭС на картинке называется двухконтурной, хотя на самом деле она трёхконтурная.Первый контур: реактор - парогенератор-реактор.В нём теплота "выгорания" урана подводится к воде первого контура.Второй контур:парогенератор-турбина-конденсатор-парогенератор.В нём теплота воды первого контура испаряет воду второго контура.Третий контур:конденсатор-водоохладитель-конденсатор.В нём теплота конденсации пара передаётся циркуляционной воде, сбрасываемой в водохранилище.Первый и второй контур замкнуты в отличие от третьего. Если пренебречь 1-3% утечек, то вода для охлаждения реактора-радиоактивная вода первого контура- одноразовая. Как вода для охлаждения стенок цилиндров дизеля.
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05.04.2021 08:53 Ответить
Кто эти люди?
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04.04.2021 16:40 Ответить
Открою секрет, как работает ЗЭэнергетика. Они по кабелю от АЭС покупают по 50 коп/кВт и тут же выдают в энергосеть по 5 грн/кВт. Для виду стоит пару панелей на улице. Проифит. Это наедалово давно уже известно. Самым тяжелым было пропихнуть закон об обязаловке выкупать ЗЭэнергию до 2030 года по евроцентам.
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04.04.2021 16:53 Ответить
А поля чернозема, покрытые солнечными панелями, которые зарастают сорняками это ЭКОЛОГИЧНО?
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04.04.2021 17:13 Ответить
АЭС не являются экологичными а судя по долбаной организации ,,Екодія,,ТЭС и ТЕЦ Ахметова экологически безупречны.Мне кажется что просто эта экодия взялась за окончательное уничтожение енергетики Украины.
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04.04.2021 17:14 Ответить
Атомная энергия - единственная на Земле, которая попала к нам с других звезд. Такой себе энергетический подарок. А все солнечные панели и ветряки созданы только благодаря или ядерной или ископаемой энергии. Не будет ее - придет конец всем этим зеленым выпендросам.
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04.04.2021 17:57 Ответить
Имеете в виду что основная часть элементов тяжелее лития, образовалась во вселенной не в момент большого взрыва, а при термоядерном синтезе в недрах звёзд?
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04.04.2021 18:02 Ответить
Интересный факт: практически всё вещество из какого состоят наши тела, уже хоть раз побывало внутри звезды. Малый шанс избежать этого есть только у водорода гелия и лития (какие появились после большого взрыва).

Так что у атомов нашего тела очень интересное прошлое...
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04.04.2021 18:16 Ответить
Основним показником так званої екологічності є ековідбиток, а не кількість викидів. Ековідбиток - це площа природних екосистем (дикої природи) яка знищується для функціонування того чи іншого антропогенного об"єкту або діяльності. Біосфера це біолого-еколоігчна система, яка формує та підтримує придатне для нашого життя середовище, тому саме природні екосистеми (ліси степи, болота, річки) є головними суб"єктами біосфери і, відповідно, мають бути головним об"єктами екологічної політики. В цій заяві не вказано жодної цифри, жодного розрахунку щодо порівняння ековідбитку атомної енергетики з іншими типами енергетики. Тому допоки не будуть опубліковані цифри та порівняння, то немає про що тут сперечатись. Дайте цифри!
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04.04.2021 18:10 Ответить
Екозлодія подстилка олигархов
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04.04.2021 18:29 Ответить
Ну и смотрите телевизор при свечке.
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04.04.2021 18:46 Ответить
ще 1 чорнобиль і підемо всі з свічками сидіти
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04.04.2021 23:57 Ответить
Весь мир не сидит.
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05.04.2021 17:12 Ответить
Дешевий заказняк Ахмєтова,який з деяких пір став виробником "зеленої" енергії,яка дорожча в кілька разів за атомну.
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04.04.2021 19:41 Ответить
АЭС - самые экологичные. Производство и утилизация солнеч батарей - очень вредное.
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05.04.2021 03:34 Ответить
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