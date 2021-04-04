Атомні станції України не можна вважати екологічним виробництвом енергії, – "Екодія"
Атомну енергетику в Україні часто пропагують як "зелену" і хочуть представити як рішення кліматичної кризи, однак це є небезпечним міфом
Про це повідомляє організація "Екодія" в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Експерти нагадують, хоч атомна станція майже не викидає парникових газів під час роботи, та на усіх інших етапах своєї життєдіяльності все ж є джерелом викидів і забруднення довкілля. За найгірших умов, викиди парникових газів від повного ядерного циклу (тобто з урахуванням виробництва ядерного палива до захоронення відходів) у 24 рази більші за викиди від сонячної енергетики та усього в 4 рази менші за вугільну.
"Атомні станції - потенційно небезпечні об’єкти. Коли їх проєктують, то враховують багато ризиків, в тому числі й екстремальні погодні явища. Однак середній вік станцій у світі - понад 30 років, тож і планувалися вони кілька десятиліть тому.
До сучасних кліматичних умов вони просто не пристосовані", - додають в "Екодії".
Як зазначається, особливо тривожний для атомної енергетики наслідок зміни клімату - це нестача води.
За прогнозами науковців, це головний ризик для нашого регіону.
"Він не лише потенційний, а й уже помітний - наприклад, для охолодження двох блоків Хмельницької АЕС вже зараз у найспекотніші періоди доводиться брати додаткову воду з річки Горинь", - говорять експерти.
Також вони вказали про сумнівність добудови двох блоків Хмельницької АЕС, оскільки в такому разі дефіцит води для охолодження буде значно більший.
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А чем заменить АЭС? Может "активисты" профинансируют?
вообще-то, отработанное ядерное топливо уже давно нужно обязать выводить в открытый космос и запускать куда-то в сторону межзвездного пространства
Не порівнюйте аварію, що сталася через чиюсь дурість зі шкодою, що завдається довкіллю у штатному режимі роботи або під час будівництва.
Іронія полягає в тому, що нічого кращого як стратегія гарантованого взаємного знищення для підтримання миру, починаючи з другої половини XXстоліття світ не придумав.
Більше ніж впевнений, що якщо би в 14 році в України були засоби гарантованого знищення хоча би москви, то ні про який Крим чи донбас мова навіть би не йшла.
Тому найбільшим злочинцем в історії України був і буде кучма, який маючи такого сусіда як московія позбавив державу реальних гарантій безпеки і поставив під удар 50мільйонний народ.
І якщо ми хочемо подбати про безпеку наступних поколінь, то відновлення ядерного статусу це більш ніж необхідність, це питання виживання народу і права цього народу на достойне життя не під п'ятою орків.
Повилазили "активісти" де не треба.
одноразоваямногоразовая.
Так что у атомов нашего тела очень интересное прошлое...