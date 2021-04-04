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Атомні станції України не можна вважати екологічним виробництвом енергії, – "Екодія"

Атомні станції України не можна вважати екологічним виробництвом енергії, –

Атомну енергетику в Україні часто пропагують як "зелену" і хочуть представити як рішення кліматичної кризи, однак це є небезпечним міфом

Про це повідомляє організація "Екодія" в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Експерти нагадують, хоч атомна станція майже не викидає парникових газів під час роботи, та на усіх інших етапах своєї життєдіяльності все ж є джерелом викидів і забруднення довкілля. За найгірших умов, викиди парникових газів від повного ядерного циклу (тобто з урахуванням виробництва ядерного палива до захоронення відходів) у 24 рази більші за викиди від сонячної енергетики та усього в 4 рази менші за вугільну.

"Атомні станції - потенційно небезпечні об’єкти. Коли їх проєктують, то враховують багато ризиків, в тому числі й екстремальні погодні явища. Однак середній вік станцій у світі - понад 30 років, тож і планувалися вони кілька десятиліть тому.

До сучасних кліматичних умов вони просто не пристосовані", - додають в "Екодії".

Як зазначається, особливо тривожний для атомної енергетики наслідок зміни клімату - це нестача води.

За прогнозами науковців, це головний ризик для нашого регіону.

"Він не лише потенційний, а й уже помітний - наприклад, для охолодження двох блоків Хмельницької АЕС вже зараз у найспекотніші періоди доводиться брати додаткову воду з річки Горинь", - говорять експерти.

Також вони вказали про сумнівність добудови двох блоків Хмельницької АЕС, оскільки в такому разі дефіцит води для охолодження буде значно більший.

Також читайте: Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ

АЕС (1154) атомна енергетика (511) Хмельницька АЕС (127)


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Топ коментарі
+40
Тому потрібно купувати/імпортувати електроенергію з Білорусі та рашастану...
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04.04.2021 13:21
+28
Причому, з тих же АЕС!
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04.04.2021 13:24
+24
Від слова "дія" вже починає тіпати.
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04.04.2021 13:22
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А кто эти "активисты Экодия" ? С каких пор их мнение авторитетно? Или нас покупают на слово "эко"?

А чем заменить АЭС? Может "активисты" профинансируют?
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04.04.2021 14:27 Відповісти
На лісапети динамки пришпондьорят !!!)))
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04.04.2021 14:30 Відповісти
Уже сама принадлежность к "активистам" даёт право непогрешимости и бесспорности.
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04.04.2021 14:37 Відповісти
Как-то быстро Украина стала из экспортеров электроэнергии импортером. Может, Зеленскому пора на свалку?
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04.04.2021 14:34 Відповісти
Уже просрочено.
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04.04.2021 14:39 Відповісти
Зелю-геть !
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04.04.2021 15:00 Відповісти
Экозлодия - ПНХ, мерзавцы! Они идут против интересов народа и Украины!
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04.04.2021 14:38 Відповісти
підтримую !

вообще-то, отработанное ядерное топливо уже давно нужно обязать выводить в открытый космос и запускать куда-то в сторону межзвездного пространства
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04.04.2021 19:07 Відповісти
_Это ценный ресурс. Может использоваться как топливо в реакторах на быстрых нейтронах. И для создания оружия, от грязной бомбы до ЯО.
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04.04.2021 19:21 Відповісти
думаю наші Євпропейсьі і Американські партнери зрадіють і допомжуть
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04.04.2021 23:51 Відповісти
А може ця "кекодія" зробить крок для зменшення СПОЖИВАННЯ електроенергії - відмовиться від кондиціонерів, телефонів, комп'ютерів, холодильників, микрохвильовок, буде ходити пішки, носити воду з колодязя, перестане користуватися папером і пластиком тощо. За рік нехай відзвітують про свої досягнення. Тоді й обговоримо їхні пропозиції.
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04.04.2021 14:47 Відповісти
вже ви бачу про Чорнобиль забули? Тоді дійсно була вірогідність повернення в камяний вік
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04.04.2021 23:50 Відповісти
Радійте, що то не Кременчуцька ГЕС зруйнувалася.
Не порівнюйте аварію, що сталася через чиюсь дурість зі шкодою, що завдається довкіллю у штатному режимі роботи або під час будівництва.
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05.04.2021 06:19 Відповісти
цікаво, а які ж парникові гази продукує атомна енергетика... чи пар у розумінні "зельоних" і парниковим газом???
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04.04.2021 14:48 Відповісти
і є*
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04.04.2021 14:49 Відповісти
В цієї статті явно московський замовник. Потрібно зробити так, щоб потенційна жертва навіть потенційно не змогла нічого протиставити агресії.
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04.04.2021 14:51 Відповісти
взагалі то якщо "ворог" лупане по АЕС то можна далі війну і не продовжувати
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04.04.2021 23:52 Відповісти
Ну так, ну так а тримати радіоактивні викиди в межах України вони будуть за допомогою космічних військ.
Іронія полягає в тому, що нічого кращого як стратегія гарантованого взаємного знищення для підтримання миру, починаючи з другої половини XXстоліття світ не придумав.

Більше ніж впевнений, що якщо би в 14 році в України були засоби гарантованого знищення хоча би москви, то ні про який Крим чи донбас мова навіть би не йшла.

Тому найбільшим злочинцем в історії України був і буде кучма, який маючи такого сусіда як московія позбавив державу реальних гарантій безпеки і поставив під удар 50мільйонний народ.

І якщо ми хочемо подбати про безпеку наступних поколінь, то відновлення ядерного статусу це більш ніж необхідність, це питання виживання народу і права цього народу на достойне життя не під п'ятою орків.
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05.04.2021 01:10 Відповісти
Де були ці "активісти" коли почали клепати непотрібну сонячну енергію? За довікілля вони переживають. А за людей в цьому довкіллі? Уже тепер потрібно НАМ платити за непотріб зеленої енергетики. ХТО буде відповідати за стрибки напруги ? НІХТО. Може нам доцільно купувати іцконна рукаю енергію? Альтернативу придумали? НІ. тоді тупо мовчіть.
Повилазили "активісти" де не треба.
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04.04.2021 14:55 Відповісти
На нашій вулиці вже 4 хати обставили тими сонцепанелями і один город. Ситуація така: всі вони підключені до вуличної електромережі через дешеві однофазні контролери та інвертори, фази перекошені, акб ставлять тільки для себе. У мене хата підключена до 3фазної лінії, а в хаті нагрузка розкидана по фазах - коли пік виробітку в обід то по стабілізаторах видно що на одних споживачах сильно підвищена напруга на інших в нормі. Після заходу сонця напруга різко падає, зимою завжди низька напруга, електрику із своїх акб ці "виробники" тримають для себе.
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04.04.2021 16:10 Відповісти
Так.Теж маю три фази.І теж таке саме.
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04.04.2021 21:58 Відповісти
Якраз думаю чи не поставити 2х30кВт,ще за 9 років окупить себе двічі, а на стадо що вибирає клоунів якось по...зай платить Вони ж не виліковні- знову клоуна вибрали ,але сильного- Вірастюка.
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04.04.2021 17:15 Відповісти
..оказывется вода для охлаждения реактора одноразовая..)
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04.04.2021 15:36 Відповісти
вода для охлаждения реактора одноразовая многоразовая.

Атомні станції України не можна вважати екологічним виробництвом енергії, – "Екодія" - Цензор.НЕТ 337
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04.04.2021 22:34 Відповісти
АЭС на картинке называется двухконтурной, хотя на самом деле она трёхконтурная.Первый контур: реактор - парогенератор-реактор.В нём теплота "выгорания" урана подводится к воде первого контура.Второй контур:парогенератор-турбина-конденсатор-парогенератор.В нём теплота воды первого контура испаряет воду второго контура.Третий контур:конденсатор-водоохладитель-конденсатор.В нём теплота конденсации пара передаётся циркуляционной воде, сбрасываемой в водохранилище.Первый и второй контур замкнуты в отличие от третьего. Если пренебречь 1-3% утечек, то вода для охлаждения реактора-радиоактивная вода первого контура- одноразовая. Как вода для охлаждения стенок цилиндров дизеля.
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05.04.2021 08:53 Відповісти
Кто эти люди?
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04.04.2021 16:40 Відповісти
Открою секрет, как работает ЗЭэнергетика. Они по кабелю от АЭС покупают по 50 коп/кВт и тут же выдают в энергосеть по 5 грн/кВт. Для виду стоит пару панелей на улице. Проифит. Это наедалово давно уже известно. Самым тяжелым было пропихнуть закон об обязаловке выкупать ЗЭэнергию до 2030 года по евроцентам.
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04.04.2021 16:53 Відповісти
А поля чернозема, покрытые солнечными панелями, которые зарастают сорняками это ЭКОЛОГИЧНО?
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04.04.2021 17:13 Відповісти
АЭС не являются экологичными а судя по долбаной организации ,,Екодія,,ТЭС и ТЕЦ Ахметова экологически безупречны.Мне кажется что просто эта экодия взялась за окончательное уничтожение енергетики Украины.
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04.04.2021 17:14 Відповісти
Атомная энергия - единственная на Земле, которая попала к нам с других звезд. Такой себе энергетический подарок. А все солнечные панели и ветряки созданы только благодаря или ядерной или ископаемой энергии. Не будет ее - придет конец всем этим зеленым выпендросам.
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04.04.2021 17:57 Відповісти
Имеете в виду что основная часть элементов тяжелее лития, образовалась во вселенной не в момент большого взрыва, а при термоядерном синтезе в недрах звёзд?
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04.04.2021 18:02 Відповісти
Интересный факт: практически всё вещество из какого состоят наши тела, уже хоть раз побывало внутри звезды. Малый шанс избежать этого есть только у водорода гелия и лития (какие появились после большого взрыва).

Так что у атомов нашего тела очень интересное прошлое...
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04.04.2021 18:16 Відповісти
Основним показником так званої екологічності є ековідбиток, а не кількість викидів. Ековідбиток - це площа природних екосистем (дикої природи) яка знищується для функціонування того чи іншого антропогенного об"єкту або діяльності. Біосфера це біолого-еколоігчна система, яка формує та підтримує придатне для нашого життя середовище, тому саме природні екосистеми (ліси степи, болота, річки) є головними суб"єктами біосфери і, відповідно, мають бути головним об"єктами екологічної політики. В цій заяві не вказано жодної цифри, жодного розрахунку щодо порівняння ековідбитку атомної енергетики з іншими типами енергетики. Тому допоки не будуть опубліковані цифри та порівняння, то немає про що тут сперечатись. Дайте цифри!
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04.04.2021 18:10 Відповісти
Екозлодія подстилка олигархов
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04.04.2021 18:29 Відповісти
Ну и смотрите телевизор при свечке.
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04.04.2021 18:46 Відповісти
ще 1 чорнобиль і підемо всі з свічками сидіти
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04.04.2021 23:57 Відповісти
Весь мир не сидит.
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05.04.2021 17:12 Відповісти
Дешевий заказняк Ахмєтова,який з деяких пір став виробником "зеленої" енергії,яка дорожча в кілька разів за атомну.
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04.04.2021 19:41 Відповісти
АЭС - самые экологичные. Производство и утилизация солнеч батарей - очень вредное.
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05.04.2021 03:34 Відповісти
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