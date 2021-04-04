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Украина сохраняет двухпартийную поддержку США, - Маркарова

Украина сохраняет двухпартийную поддержку США, - Маркарова

В политике Соединенных Штатов в отношении Украины сохраняется двухпартийная поддержка, убеждена посол Украины в США Оксана Маркарова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

"Украина, несмотря на то, что определенные силы, в том числе пророссийские, пытались втянуть в какие-то скандалы, мы достаточно достойно прошли этот период и не дали себя втянуть в эти скандалы. И я думаю, что и в дальнейшем нам удастся очень активно развивать наше стратегическое партнерство и на основе двухпартийной поддержки, и на основе углубленного такого сотрудничества с новой администрацией без того, чтобы вмешиваться во внутренние американские дела. Мы этого не делали и делать не будем. В отличие от нашего соседа, который вмешивается и в дела в США", - сказала Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США вместе противодействуют российскому влиянию, - Маркарова

США (26889) поддержка (686) Маркарова Оксана (280)


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Топ комментарии
+5
Сегодня в аэропорт Львова прибыл военно-транспортный борт McDonnell Douglas C-17A Globemaster III(борт 95-0107) из США с военным грузом.. Украина сохраняет двухпартийную поддержку США, - Маркарова - Цензор.НЕТ 646

Украина сохраняет двухпартийную поддержку США, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9458
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04.04.2021 15:40
+5
Боротьба корупціонерів з корупцією ,це циркова вистава-Боротьба нанайських хлопчиків !!!)))
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04.04.2021 15:40
+3
ЗеДолбни, поясните мне, каким боком к двухпартийной поддержке США имеет отношение эта перекормленная свинка и остальные свиньи ЗЕлёного окраса?
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04.04.2021 15:49
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А двух партийная борьба с зашкаливаемой корупцией в Украине будет когда нибуть ?
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04.04.2021 15:38 Ответить
Боротьба корупціонерів з корупцією ,це циркова вистава-Боротьба нанайських хлопчиків !!!)))
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04.04.2021 15:40 Ответить
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04.04.2021 15:39 Ответить
Сегодня в аэропорт Львова прибыл военно-транспортный борт McDonnell Douglas C-17A Globemaster III(борт 95-0107) из США с военным грузом.. Украина сохраняет двухпартийную поддержку США, - Маркарова - Цензор.НЕТ 646

Украина сохраняет двухпартийную поддержку США, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9458
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04.04.2021 15:40 Ответить
Це Америка , дєтка .. Кацапсяча брехня на їх политиків не діє , на відміну від українських . Тому , їхня двопалатна підтримка України не дивина .
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04.04.2021 15:42 Ответить
Что-то эта посол без портфеля сильно разговорилась в последние дни. Наверное, сильно в Америку хочет, а не пущают окаянные.
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04.04.2021 15:46 Ответить
ЗеДолбни, поясните мне, каким боком к двухпартийной поддержке США имеет отношение эта перекормленная свинка и остальные свиньи ЗЕлёного окраса?
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04.04.2021 15:49 Ответить
Ну хоть в каком-то парламенте две партии Украину поддерживают. А то в нашем, по-моему, партии больше Россию поддерживают.
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04.04.2021 15:50 Ответить
В Україні нема політичних партій,весь істеблішмент України,без жодних винятків,це єдине ,Кучмівське кубло,гельмінтів-політиканів !!! Політична боротьба ,це лише імітація політичної боротьби !!!)))
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04.04.2021 16:04 Ответить
Україна зберігає двопартійну підтримку США, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1835
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04.04.2021 15:53 Ответить
Вашої заслуги в тому, слуги одного народу, аж ніякої немає.
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04.04.2021 15:53 Ответить
Ну так нужно уже в такой благоприятной обстановке закрепить так сказать отношения и договориться о статусе для Украины о основном союзнике вне НАТО.
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04.04.2021 16:06 Ответить
Судя по фото будущий посол в США ест не за двоих, а за пятерых.
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04.04.2021 16:07 Ответить
даже странно, потому шо адимистрация ПАП-а - поддерживала Клинтон, а "офис" Зели - Трампа, итог - в 100% случаев наши обосрались
емое - вон Нетаньях* - поддерживает всех и имеет кроме вакцины - власть, Путина и контракты Рашке на беспилотники.
я не то шо бы оссобо любил "богоизбранных", но он все делает правильно. тем более даже служил в спецназе и мочился с боевиками, как и Муженко. бли, перелогиниться надо
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04.04.2021 16:33 Ответить
Да-да-да.

И экспертиза ЗЕленой прокуратурой голоса Байдена для уголовного дела способствует этому, как никогда.
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04.04.2021 21:46 Ответить
 
 