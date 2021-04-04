Украина сохраняет двухпартийную поддержку США, - Маркарова

В политике Соединенных Штатов в отношении Украины сохраняется двухпартийная поддержка, убеждена посол Украины в США Оксана Маркарова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

"Украина, несмотря на то, что определенные силы, в том числе пророссийские, пытались втянуть в какие-то скандалы, мы достаточно достойно прошли этот период и не дали себя втянуть в эти скандалы. И я думаю, что и в дальнейшем нам удастся очень активно развивать наше стратегическое партнерство и на основе двухпартийной поддержки, и на основе углубленного такого сотрудничества с новой администрацией без того, чтобы вмешиваться во внутренние американские дела. Мы этого не делали и делать не будем. В отличие от нашего соседа, который вмешивается и в дела в США", - сказала Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США вместе противодействуют российскому влиянию, - Маркарова