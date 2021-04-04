Украина сохраняет двухпартийную поддержку США, - Маркарова
В политике Соединенных Штатов в отношении Украины сохраняется двухпартийная поддержка, убеждена посол Украины в США Оксана Маркарова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Радио Свобода.
"Украина, несмотря на то, что определенные силы, в том числе пророссийские, пытались втянуть в какие-то скандалы, мы достаточно достойно прошли этот период и не дали себя втянуть в эти скандалы. И я думаю, что и в дальнейшем нам удастся очень активно развивать наше стратегическое партнерство и на основе двухпартийной поддержки, и на основе углубленного такого сотрудничества с новой администрацией без того, чтобы вмешиваться во внутренние американские дела. Мы этого не делали и делать не будем. В отличие от нашего соседа, который вмешивается и в дела в США", - сказала Маркарова.
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емое - вон Нетаньях* - поддерживает всех и имеет кроме вакцины - власть, Путина и контракты Рашке на беспилотники.
я не то шо бы оссобо любил "богоизбранных", но он все делает правильно. тем более даже служил в спецназе и мочился с боевиками, как и Муженко. бли, перелогиниться надо
И экспертиза ЗЕленой прокуратурой голоса Байдена для уголовного дела способствует этому, как никогда.