Украина и США вместе противодействуют российскому влиянию, - Маркарова

Украина и США совместно работают в рамках противодействия российскому влиянию.

Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью изданию "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь можно сказать, что есть ряд инициатив. Во-первых, мы также вводим санкции. И Украина уже показала, что мы также боремся как с агрессором, так и с влиянием пророссийских элементов в Украине... И с влиянием олигархов, так и с пророссийской такой, антиукраинской, назовем ее так, пропагандой", - сказала Маркарова.

Он добавила, что Украина первая столкнулась с гибридными атаками.

"Во-вторых, мы первыми столкнулись с гибридными атаками, которые касались и киберугроз, и фейков, и пропаганды. Вы знаете, что и президент Зеленский объявил, председатель офиса уже об этом сказал, и уже закреплено решением СНБО, создание Центра противодействия дезинформации. Я уверена, что этот центр будет очень важной инициативой, которая может стать общей нашей работой. Потому что здесь Украине есть чем поделиться с нашим стратегическим партнером", - добавила посол.

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