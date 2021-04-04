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Україна і США разом протидіють російському впливу, - Маркарова

Україна і США разом протидіють російському впливу, - Маркарова

Україна і США спільно працюють в рамках протидії російському впливу.

Про це заявила посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода",   повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тут можна сказати, що є низка ініціатив. По-перше, ми також запроваджуємо санкції. І Україна вже показала, що ми також боремося як із агресором, так і з впливом проросійських елементів в Україні ... І з впливом олігархів, так і з проросійською такою, антиукраїнською, назвемо її так, пропагандою", - сказала Маркарова.

Він додала, що Україна перша зіткнулася з гібридними атаками.

"По-друге, ми першими зіткнулися з гібридними атаками, які стосувалися і кіберзагроз, і фейків, і пропаганди. Ви знаєте, що і президент Зеленський оголосив, голова офісу вже про це сказав, і вже закріплено рішенням РНБО, створення Центру протидії дезінформації. Я впевнена, що цей центр буде дуже важливою ініціативою, яка може стати спільною нашою роботою. Тому що тут Україні є чим поділитися з нашим стратегічним партнером", - додала посол.

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пропаганда (2812) росія (65415) США (23085) Маркарова Оксана (493) Центр протидії дезінформації (162)


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Топ коментарі
+13
Украина и США вместе противодействуют российскому влиянию, - Маркарова - Цензор.НЕТ 826
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04.04.2021 10:11
+8
Особенно ты противодействуешь. С зеленским и его шоблой.
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04.04.2021 10:12
+5
Украина и США вместе противодействуют российскому влиянию, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1004
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04.04.2021 10:14
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Украина и США вместе противодействуют российскому влиянию, - Маркарова - Цензор.НЕТ 826
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04.04.2021 10:11 Відповісти
Про загрозу ескалації війни між росією та Україною...

По перше - росії ніколи і ні в чому не можна вірити. І Не можна їй вірити ніякій державі світу...

Як і не можна, вірити, попри постійні заяви Путіна і Пєскова, що концентрація військ росії на кордоні з Україною в самій росії та Білорусі - то лише планові навчання, після яких "ЧОМУСЬ" росія НЕ ВИВЕЛА своїх військ з регіонів навчання... мотивуючи нібито необхідністю зміцнення безпеки своїх рубежів... Від кого? від України епохи ЗЕ?

А як відомо - всі війни, де росія грала роль нападника, чи подразника, провокатора завжди починалися з концентрації її військ на кордонах плацдармів - які вона планувала до захоплення... Пригадайте початок 2-ї світової війни, Грузію, Чечню- так і нинішню ситуацію на кордоні з Україною...

А на саме небажання Росії підтвердити прихильність режиму припинення вогню" - у кремлі відповіли, що "Києву нема про що турбуватися".

Але ж росія недоговороздатна - згадайте Гельсінські Угоди, Будапештський меморандум, Великий договір про дружбу росії з Україною, що російських "зелених чоловічків" в Криму немає.... та хоча б запевнення Путіна на останньому засіданні в нормандському формату про повне припинення вогню на фронті...

Але чому в цьому питанні першим подзвонив Байден Зеленському,... коли той сидів і розглядав свого пупа, очікуючи поки " трупи ворога пропливуть по річці"? - Бо ЗЕ не керівник, а якщо й керівник, то не України а корупційних схем в ній....Бо Байден сильніше турбується про Україну, ніж клоунський недопалок ЗЕ... Бо Байден, на відміну від ЗЕ, не лише людина слова, але і його дотримання... Тобто - як людина і як політик = ПОРЯДНИЙ!

Тому Байден загрозу Україні сприйняв серйозно, враховуючи саме те, що Путіну перед парламентськими виборами потрібна, хоча б маленька, але перемога... Тим більше, що ситуація в самій росії у Путіна - одна з найгірших і окрім війни іншого засобу впливу на свій електорат (для підняття духу) в нього просто немає... - Економічна ситуація важка , бандитська боротьба з власним народом за людські права... а тут ще й повний прокол з власною вакциною - народ після вакцинації нею - мре, як мухи, а держави, що використовують інші вакцини отримують певні успіхи, а Ізраїль навіть заявив, що поборов пандемію...

А чому ж Путін не ризикнув "отримати маленьку перемогу" над однією з країн Прибалтики? В них і територія менша, ніж в України, і населення менше від тієї частини українців, які здатні її захищати, та й військова потуга - слабша від української, та й Путін мав би повний контроль за балтійським узбережжям....?

Бо Путін чітко усвідомлює, що країни Прибалтики - це НАТО, а Путіну НАТО - ЗОВСІМ "не по зубах"... а "маленька перемога" росії завершиться її повною поразкою!

А чому Путн спробував знову воянути з Україною? - Бо ЗЕ заглядає Путіну в усі дірки, бо на чолі відомств України він поставив, якщо не відвертий криміналітет, то "рускій мір" -точно, Армія недофінансовується і не доозброюється належним чином..,

Що й досі ЗЕ офіційно не звернувся до США з проханням надати Україні статус стратегічного партнера поза НАТО, що законодавчо -"й досі телеться" - не надає законом дозвіл розміщувати війська НАТО на нашій території, що навіть не ввів візового режиму з з росією!? Бо вже давно і всім відомо, що армії левів під командуванням баранів - приречені на поразку, а тим більше - коли баран ще й зрадливий.. в придачу...

Влада в Росії також слабка і її головний недолік це - розграбування власної держави, західні санкції за порушення росією міжнародних норм співіснування, понти і брехня - всім і у всьому...Практично "нульова" дипломатія. Путін - блискучий тактик, але й абсолютно "порожній" -як стратег...

Допомога США Україні - неоціненна, як в військовій, так і економічній та політичній сферах - за що ми їм щиро вдячні! але чим чорт не шуткує, коли Бог спить... Але Байден попередив Путіна, що той заплатить важку ціну, на випадок, якщо рипнеться... А в цивілізованого світу набір невикористаних інструментів проти кліки Путіна - набагато ширший і болючіший від інструментів використаних для цього "заспокоєння" ... і без застосування прямої військової сили...

А спокійна та врівноважена, але тверда заява Байдена про підтримку України і не залишить її в біді та наодинці з росією - думаю. ЩО витверезвляючи вплине на вибрики забіяки Путіна...

Як заявив журналістам офіційний представник закордонного відомства США Нед Прайс, в число претензій американської сторони входять «напад на демократію в 2016 і 2020 році», передбачувані хакерські атаки, повідомлення про змову Росії з талібами, агресія росії проти України і суд над опозиціонером Олексієм Навальним. З цих причин, підкреслив Прайс, відносини між країнами «знаходяться в тому стані, в якому знаходяться».

У той же час представники Держдепу заявляють, що Вашингтон прагне до стабілізації відносин з Москвою. За їх словами, «глибокі розбіжності» не означають, що у двох держав «не буде в майбутньому жодних сфер збігу інтересів».... Але для цього росія повинна спочатку звести нанівець ті загрози, які вона своєю поведінкою породила.,.

Допомога США Україні -і вчасна і неоціненна, як у військовій, так і економічній та політичній сферах - за що ми їм і щиро вдячні!

Але й народу України пора і слід продерти очі на те - хто ними " керує" і як керує...

Бо допомога США могла б бути набагато масштабнішою та вагомішою, але основною перепоною в цьому є терпимість народу пришелепкуватої нинішньої влади в Україні і невпевненість, що надана ними фінансова допомога піде на задоволення саме інтересів України, а не буде розсована по кишенях тих, хто нині називається її владою, а надана нам надсекретна зброя - не попаде в руки Путіна...
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04.04.2021 11:08 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/putina-nazvali-najseksualnishim-cholovikom-rosii/ Путіна назвали найсексуальнішим чоловіком Росії
Росіяни проголосували за найсексуальнішого чоловіка країни. Ним став президент Володимир Путін.
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04.04.2021 15:47 Відповісти
Особенно ты противодействуешь. С зеленским и его шоблой.
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04.04.2021 10:12 Відповісти
Украина и США вместе противодействуют российскому влиянию, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3138
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04.04.2021 10:13 Відповісти
Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне, находящаяся уже 2 месяц в Украине))
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04.04.2021 10:13 Відповісти
А в США ее верительные грамоты ,подписанные зебобой,так и не приняли до сих пор
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04.04.2021 10:51 Відповісти
Украина и США вместе противодействуют российскому влиянию, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1004
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04.04.2021 10:14 Відповісти
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04.04.2021 10:24 Відповісти
Может, должно быть -Украина в войне с Макшанией противодействует пропаганде врага а США помогают нам как союзники, открывают военные базы в Мариуполе, Сумах, Харькове. Размещают там крылатые ракеты с ядерными боеголовками.
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04.04.2021 10:26 Відповісти
Украина и США вместе противодействуют российскому влиянию, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7149
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04.04.2021 10:29 Відповісти
Для эффективного противодействия РФ необходима международная коалиция по её экономической изоляции.А всё остальное, в конечном итоге, будет превращено в ДЕМАГОГИЮ!!! И кому,как не Маркаровой,(как не плохому специалисту экономики) это должно быть очевидным.И при власти зелёных товарооборот с РФ стал увеличиваться, что является недопустимым и приступным.
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04.04.2021 10:45 Відповісти
если в глазах "убийцы" видеть "мир" ,то это не содействие партнерам США , назвавшим "убийцей" оккупанта Украины ,а противодействие им (американским партнерам)и содействие расейскому оккупанту
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04.04.2021 12:51 Відповісти
шо эта воровка вякает
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04.04.2021 13:13 Відповісти
 
 