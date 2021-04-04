Україна і США разом протидіють російському впливу, - Маркарова

Україна і США спільно працюють в рамках протидії російському впливу.

Про це заявила посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тут можна сказати, що є низка ініціатив. По-перше, ми також запроваджуємо санкції. І Україна вже показала, що ми також боремося як із агресором, так і з впливом проросійських елементів в Україні ... І з впливом олігархів, так і з проросійською такою, антиукраїнською, назвемо її так, пропагандою", - сказала Маркарова.

Він додала, що Україна перша зіткнулася з гібридними атаками.

"По-друге, ми першими зіткнулися з гібридними атаками, які стосувалися і кіберзагроз, і фейків, і пропаганди. Ви знаєте, що і президент Зеленський оголосив, голова офісу вже про це сказав, і вже закріплено рішенням РНБО, створення Центру протидії дезінформації. Я впевнена, що цей центр буде дуже важливою ініціативою, яка може стати спільною нашою роботою. Тому що тут Україні є чим поділитися з нашим стратегічним партнером", - додала посол.

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