УКР
Новини
Україна зберігає двопартійну підтримку США, - Маркарова

Україна зберігає двопартійну підтримку США, - Маркарова

У політиці Сполучених Штатів щодо України зберігається двопартійна підтримка, переконана посол України в США Оксана Маркарова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Україна, незважаючи на те, що певні сили, у тому числі проросійські, намагалися втягнути в якісь скандали, ми досить достойно пройшли цей період і не дали себе втягнути в ці скандали. І я думаю, що й надалі нам вдасться дуже активно розвивати наше стратегічне партнерство і на основі двопартійної підтримки, і на основі поглибленої такої співпраці з новою адміністрацією без того, щоб втручатися у внутрішні американські справи. Ми цього не робили і робити не будемо. На відміну від нашого сусіда, який втручається і у справи у США", – сказала Маркарова.

США (24049) підтримка (635) Маркарова Оксана (502)
Топ коментарі
+5
Сегодня в аэропорт Львова прибыл военно-транспортный борт McDonnell Douglas C-17A Globemaster III(борт 95-0107) из США с военным грузом.. Украина сохраняет двухпартийную поддержку США, - Маркарова - Цензор.НЕТ 646

Украина сохраняет двухпартийную поддержку США, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9458
04.04.2021 15:40 Відповісти
+5
Боротьба корупціонерів з корупцією ,це циркова вистава-Боротьба нанайських хлопчиків !!!)))
04.04.2021 15:40 Відповісти
+3
ЗеДолбни, поясните мне, каким боком к двухпартийной поддержке США имеет отношение эта перекормленная свинка и остальные свиньи ЗЕлёного окраса?
04.04.2021 15:49 Відповісти
А двух партийная борьба с зашкаливаемой корупцией в Украине будет когда нибуть ?
04.04.2021 15:38 Відповісти
Боротьба корупціонерів з корупцією ,це циркова вистава-Боротьба нанайських хлопчиків !!!)))
04.04.2021 15:40 Відповісти
04.04.2021 15:39 Відповісти
04.04.2021 15:40 Відповісти
Це Америка , дєтка .. Кацапсяча брехня на їх политиків не діє , на відміну від українських . Тому , їхня двопалатна підтримка України не дивина .
04.04.2021 15:42 Відповісти
Что-то эта посол без портфеля сильно разговорилась в последние дни. Наверное, сильно в Америку хочет, а не пущают окаянные.
04.04.2021 15:46 Відповісти
ЗеДолбни, поясните мне, каким боком к двухпартийной поддержке США имеет отношение эта перекормленная свинка и остальные свиньи ЗЕлёного окраса?
04.04.2021 15:49 Відповісти
Ну хоть в каком-то парламенте две партии Украину поддерживают. А то в нашем, по-моему, партии больше Россию поддерживают.
04.04.2021 15:50 Відповісти
В Україні нема політичних партій,весь істеблішмент України,без жодних винятків,це єдине ,Кучмівське кубло,гельмінтів-політиканів !!! Політична боротьба ,це лише імітація політичної боротьби !!!)))
04.04.2021 16:04 Відповісти
Україна зберігає двопартійну підтримку США, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1835
04.04.2021 15:53 Відповісти
Вашої заслуги в тому, слуги одного народу, аж ніякої немає.
04.04.2021 15:53 Відповісти
Ну так нужно уже в такой благоприятной обстановке закрепить так сказать отношения и договориться о статусе для Украины о основном союзнике вне НАТО.
04.04.2021 16:06 Відповісти
Судя по фото будущий посол в США ест не за двоих, а за пятерых.
04.04.2021 16:07 Відповісти
даже странно, потому шо адимистрация ПАП-а - поддерживала Клинтон, а "офис" Зели - Трампа, итог - в 100% случаев наши обосрались
емое - вон Нетаньях* - поддерживает всех и имеет кроме вакцины - власть, Путина и контракты Рашке на беспилотники.
я не то шо бы оссобо любил "богоизбранных", но он все делает правильно. тем более даже служил в спецназе и мочился с боевиками, как и Муженко. бли, перелогиниться надо
04.04.2021 16:33 Відповісти
Да-да-да.

И экспертиза ЗЕленой прокуратурой голоса Байдена для уголовного дела способствует этому, как никогда.
04.04.2021 21:46 Відповісти
 
 