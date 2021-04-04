Україна зберігає двопартійну підтримку США, - Маркарова
У політиці Сполучених Штатів щодо України зберігається двопартійна підтримка, переконана посол України в США Оксана Маркарова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Україна, незважаючи на те, що певні сили, у тому числі проросійські, намагалися втягнути в якісь скандали, ми досить достойно пройшли цей період і не дали себе втягнути в ці скандали. І я думаю, що й надалі нам вдасться дуже активно розвивати наше стратегічне партнерство і на основі двопартійної підтримки, і на основі поглибленої такої співпраці з новою адміністрацією без того, щоб втручатися у внутрішні американські справи. Ми цього не робили і робити не будемо. На відміну від нашого сусіда, який втручається і у справи у США", – сказала Маркарова.
емое - вон Нетаньях* - поддерживает всех и имеет кроме вакцины - власть, Путина и контракты Рашке на беспилотники.
я не то шо бы оссобо любил "богоизбранных", но он все делает правильно. тем более даже служил в спецназе и мочился с боевиками, как и Муженко. бли, перелогиниться надо
И экспертиза ЗЕленой прокуратурой голоса Байдена для уголовного дела способствует этому, как никогда.