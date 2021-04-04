Введены санкции против 11 российских компаний - Зеленский подписал решение СНБО

Украина ввела санкции в отношении 11 российских компаний. Президент страны Владимир Зеленский своим указов ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решением СНБО введены санкции против ряда российских организаций, в том числе "Россотрудничества"

Санкции введены в отношении:

российского федерального агентства "Россотрудничество";

авиакомпании "Волга-Днепр";

агрегатного завода, завода "Спецагрегат" (Севастополь);

технической базы "Звездочка" (Мурманская область);

машиностроительного завода "СпецАгрегат" (Челябинская область);

ООО "Завод Молот-Механика"(Севастополь);

ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь);

судостроительного предприятия "Дальзавод" (Приморский край);

производителя гидравлических и пневматических силовых установок "Севастопольский агрегатный завод";

ОАО "514 авиационный ремонтный завод" (Тверская область);

ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Приморский край).