РУС
Новости Санкции против России
8 851

Введены санкции против 11 российских компаний - Зеленский подписал решение СНБО

Украина ввела санкции в отношении 11 российских компаний. Президент страны Владимир Зеленский своим указов ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решением СНБО введены санкции против ряда российских организаций, в том числе "Россотрудничества"

Санкции введены в отношении:

российского федерального агентства "Россотрудничество";

авиакомпании "Волга-Днепр";

агрегатного завода, завода "Спецагрегат" (Севастополь);

технической базы "Звездочка" (Мурманская область);

машиностроительного завода "СпецАгрегат" (Челябинская область);

ООО "Завод Молот-Механика"(Севастополь);

ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь);

судостроительного предприятия "Дальзавод" (Приморский край);

производителя гидравлических и пневматических силовых установок "Севастопольский агрегатный завод";

ОАО "514 авиационный ремонтный завод" (Тверская область);

ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Приморский край).

Зеленский Владимир (21568) россия (96895) санкции (11758)
Топ комментарии
+20
кто там носит цветочки к посольствам Московии в Украине после каждой катастрофы? - держите лещей малороськие терпилы..

04.04.2021 18:27 Ответить
+12
Если бы у зелупенфраера были бы мозги... но откуда у чучела которое всю жизнь смешило быдло, может быть мозг?! А теперь в деталях: из 10 "российских компаний", три находятся в украинском Крыму. Еще раз, зечмо признало Крым кацапским! Карл, в этой стране през - полный идиот!
04.04.2021 18:52 Ответить
+7
Не )(уйло сидить персонально в танках і керує "градами" та "смерчами",а простий руссскій нарот,московити,це ворог,путінХуйло.
04.04.2021 18:50 Ответить
04.04.2021 18:27 Ответить
Не )(уйло сидить персонально в танках і керує "градами" та "смерчами",а простий руссскій нарот,московити,це ворог,путінХуйло.
04.04.2021 18:50 Ответить
Військова загроза для України яку НІХТО не враховує... - Білорусія....

-Контроль за всією територією Білорусі вже взяла росія...

-Контроль за всіма кордонами Білорусі взяла росія...
-в Білорусі посилене мілітарне групування російської техніки і військових ...
-Повний контроль за збройними силами Білорусі та силовиками - за росією..
-Контроль за засобами інформації Білорусі, окрім Луки, здійснює штат російських дикторів та редакторів... (Недавно ж показували, як народ України голодує і копається в смітниках)
-ВС БІЛОРУСІ ВИРІШИЛИ ПЕРЕЙНЯТИ ДОСВІД ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ У ​​РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ. Для Чого і проти Кого?
-Час сидіння Луки в президентському кріслі визначає нині Путін - своєю підтримкою...
-І Лукашенко прекрасно розуміє своє положення і вже погоджується й на глибшу інтеграцію з росією...

І якщо Путін накаже Луці - "хочеш сидіти в кріслі президента Білорусі - ось тобі завдання -взяти північний захід України, вперед!!!! А я, як член "єдиної держави", контроль за внутрішньою ситуацією в Білорусі- візьму на себе. Своїх протестантів (в росії) ... я ж вмію тримати в руках..

Бо сам Путін після заяв Байдена - подумає, перш ніж розпочинати повномасштабну агресію...

А так, скаже світу: "- при чому там я, Білорусія ж напала, а не росія. Білорусія суверенна держава, суб'єкт міжнародного права, член ООН - з нею і розбирайтесь.... А Лукашенко... ви ж знаєте, який він строптивий - він і мене не слухає..."

Звичайно ж перед цим, за класикою жанру, слід буде спровокувати конфлікт на українсько-білоруському кордоні зі звинуваченням в ньому України...

Я пишу цей текст, бо Хомчак недавно досить легковажно заявив, що удару росії зі сторони Білорусії не очікує...

Але нам слід бути готовим і до такої тактики Путіна...
04.04.2021 20:27 Ответить
https://twitter.com/i/status/1378353017813090304
04.04.2021 21:19 Ответить
Отлично
04.04.2021 18:28 Ответить
-- отжим и рейдерство, это называется...
04.04.2021 18:31 Ответить
Нет
04.04.2021 18:36 Ответить
-- на ваше нет и суда на вас нет...*)
04.04.2021 19:53 Ответить
То что зекретин априори признал Крым свинособачьим?зеголосилки достойны своего наркомана...
04.04.2021 19:00 Ответить
Почему вы считаете, что вводя санкции против российских юр лиц орудующим в Крыму, это признает полуостров российским?
04.04.2021 19:11 Ответить
бо йому так в методичках написали ..))
04.04.2021 21:19 Ответить
Она не адекватная, не обращайте внимания!
04.04.2021 21:29 Ответить
Тому, що севастопольські підприємства потрапили у список роSSійських.
Якщо, звісно це не косяк ЦН. Бо він може.
05.04.2021 06:40 Ответить
Что это такое «Севастопольское предприятие»? Таких не бывает. Бывают юридические лица зарегистрированные Украиной или россией. Например

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД МОЛОТ-МЕХАНІКА"
Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації:

основний державний реєстраційний номер - 1149204008667,
ідентифікаційний номер платника податків - 9204004585,

Которое находиться по адресу: Украина, АР Крым, 299003, город Севастополь, улица Кожанова, дом 12.

Это российское юр лицо, которое расположилось в Украине, и без украинской регистрации занимается какой то деятельности.
05.04.2021 08:37 Ответить
Это как вводить санкции против марсианского молокозавода. Один раз ввели санкции реальные, против Спортмастера, и могли сделать больно по настоящему, но обосрались. На гугл-картах все работают, даже посещать можно.
04.04.2021 18:45 Ответить
04.04.2021 18:52 Ответить
Не тупи,следуя твоей логике нужно продукцию так же покупать с окупированных территорий донбаса и поставлять им комплектующие и оборудование?
04.04.2021 21:01 Ответить
Треба було їх винести в окремий перелік.
PS. То й хто тупить?
05.04.2021 06:42 Ответить
А какое отношение Украина имела к этим паРашинским компаниям? Мы с ними сотрудничали? Они на нашей территории? Выходит, что со всеми остальными мокшанскими артелями мы можем вести дела? Можем торговать? В чём суть санкций , если надо рвать любые отношения с врагом?
04.04.2021 19:05 Ответить
Выходит, что со всеми остальными мокшанскими артелями мы можем вести дела? Можем торговать?
Совершенно верно. Если компания не в санкционном списке, то с ней можно вести дела. Чем многие и заниматся.
04.04.2021 19:07 Ответить
Какие ещё вести дела с агрессором ? Продолжается оккупация украинской территории, каждый день погибают Воины защитники , идёт настоящая война . Этих многих, как вы говорите , нужно судить и расстрелять.
04.04.2021 19:18 Ответить
А зачем тогда судить?
05.04.2021 01:24 Ответить
феерично, а то что почти вся мобильная связь в руках кацапов, это видимо по мнению СНБО нормально, я балдею
04.04.2021 20:00 Ответить
Имитация и профанация продолжается...
Лохторат радостно жует свежую лапшу из старого сериала.
04.04.2021 20:10 Ответить
Ну фсьо,справився...
04.04.2021 20:46 Ответить
оправился.
05.04.2021 06:43 Ответить
нормальна новина - чи знову "зрада" в соєвих..? ..))
04.04.2021 21:21 Ответить
Для тих, кому Севастополь це роSSія - нормальна. Для інших - дикість.
05.04.2021 06:44 Ответить
зебилы, нахер те 11 санкций,
введите одну-
против прохождения парашского газа в ЕС по территории Украины
да и дело с концом,
да, и не наглейте - отопительный пора заканчивать
тепло уже...
никак не нагребётесь !
04.04.2021 22:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/462304 Та не, еще и проти прокачки нафти и дизельного палива, и нафиг те российские ТВЭЛы, и электрострум заборонить.
05.04.2021 10:05 Ответить
какая пидступная анти-канхветная зрада.
05.04.2021 03:51 Ответить
 
 