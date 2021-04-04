Введены санкции против 11 российских компаний - Зеленский подписал решение СНБО
Украина ввела санкции в отношении 11 российских компаний. Президент страны Владимир Зеленский своим указов ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.
Санкции введены в отношении:
российского федерального агентства "Россотрудничество";
авиакомпании "Волга-Днепр";
агрегатного завода, завода "Спецагрегат" (Севастополь);
технической базы "Звездочка" (Мурманская область);
машиностроительного завода "СпецАгрегат" (Челябинская область);
ООО "Завод Молот-Механика"(Севастополь);
ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь);
судостроительного предприятия "Дальзавод" (Приморский край);
производителя гидравлических и пневматических силовых установок "Севастопольский агрегатный завод";
ОАО "514 авиационный ремонтный завод" (Тверская область);
ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Приморский край).
-Контроль за всією територією Білорусі вже взяла росія...
-Контроль за всіма кордонами Білорусі взяла росія...
-в Білорусі посилене мілітарне групування російської техніки і військових ...
-Повний контроль за збройними силами Білорусі та силовиками - за росією..
-Контроль за засобами інформації Білорусі, окрім Луки, здійснює штат російських дикторів та редакторів... (Недавно ж показували, як народ України голодує і копається в смітниках)
-ВС БІЛОРУСІ ВИРІШИЛИ ПЕРЕЙНЯТИ ДОСВІД ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ У РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ. Для Чого і проти Кого?
-Час сидіння Луки в президентському кріслі визначає нині Путін - своєю підтримкою...
-І Лукашенко прекрасно розуміє своє положення і вже погоджується й на глибшу інтеграцію з росією...
І якщо Путін накаже Луці - "хочеш сидіти в кріслі президента Білорусі - ось тобі завдання -взяти північний захід України, вперед!!!! А я, як член "єдиної держави", контроль за внутрішньою ситуацією в Білорусі- візьму на себе. Своїх протестантів (в росії) ... я ж вмію тримати в руках..
Бо сам Путін після заяв Байдена - подумає, перш ніж розпочинати повномасштабну агресію...
А так, скаже світу: "- при чому там я, Білорусія ж напала, а не росія. Білорусія суверенна держава, суб'єкт міжнародного права, член ООН - з нею і розбирайтесь.... А Лукашенко... ви ж знаєте, який він строптивий - він і мене не слухає..."
Звичайно ж перед цим, за класикою жанру, слід буде спровокувати конфлікт на українсько-білоруському кордоні зі звинуваченням в ньому України...
Я пишу цей текст, бо Хомчак недавно досить легковажно заявив, що удару росії зі сторони Білорусії не очікує...
Але нам слід бути готовим і до такої тактики Путіна...
Якщо, звісно це не косяк ЦН. Бо він може.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД МОЛОТ-МЕХАНІКА"
Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації:
основний державний реєстраційний номер - 1149204008667,
ідентифікаційний номер платника податків - 9204004585,
Которое находиться по адресу: Украина, АР Крым, 299003, город Севастополь, улица Кожанова, дом 12.
Это российское юр лицо, которое расположилось в Украине, и без украинской регистрации занимается какой то деятельности.
PS. То й хто тупить?
