Запроваджено санкції проти 11 російських компаній - Зеленський підписав рішення РНБО

Україна запровадила санкції щодо 11 російських компаній. Президент країни Володимир Зеленський своїм указом увів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.

Читайте також: Рішенням РНБО введено санкції проти низки російських організацій, зокрема "Росспівробітництва"

Санкції запроваджено стосовно:

російського федерального агентства "Росспівробітництво";

авіакомпанії "Волга-Дніпро";

агрегатного заводу, заводу "Спецагрегат" (Севастополь);

технічної бази "Зірочка" (Мурманська область);

машинобудівного заводу "СпецАгрегат" (Челябінська область);

ТОВ "Завод Молот-Механіка" (Севастополь);

ТОВ "Сєвмормаш-2М" (Севастополь);

суднобудівного підприємства "Дальзавод" (Приморський край);

виробника гідравлічних і пневматичних силових установок "Севастопольський агрегатний завод";

ВАТ "514 авіаційний ремонтний завод" (Тверська область);

ВАТ "322 авіаційний ремонтний завод" (Приморський край).

Зеленський Володимир (25118) росія (67226) санкції (12565)
+20
кто там носит цветочки к посольствам Московии в Украине после каждой катастрофы? - держите лещей малороськие терпилы..

04.04.2021 18:27 Відповісти
+12
Если бы у зелупенфраера были бы мозги... но откуда у чучела которое всю жизнь смешило быдло, может быть мозг?! А теперь в деталях: из 10 "российских компаний", три находятся в украинском Крыму. Еще раз, зечмо признало Крым кацапским! Карл, в этой стране през - полный идиот!
показати весь коментар
04.04.2021 18:52 Відповісти
+7
Не )(уйло сидить персонально в танках і керує "градами" та "смерчами",а простий руссскій нарот,московити,це ворог,путінХуйло.
показати весь коментар
04.04.2021 18:50 Відповісти
04.04.2021 18:27 Відповісти
04.04.2021 18:50 Відповісти
Військова загроза для України яку НІХТО не враховує... - Білорусія....

-Контроль за всією територією Білорусі вже взяла росія...

-Контроль за всіма кордонами Білорусі взяла росія...
-в Білорусі посилене мілітарне групування російської техніки і військових ...
-Повний контроль за збройними силами Білорусі та силовиками - за росією..
-Контроль за засобами інформації Білорусі, окрім Луки, здійснює штат російських дикторів та редакторів... (Недавно ж показували, як народ України голодує і копається в смітниках)
-ВС БІЛОРУСІ ВИРІШИЛИ ПЕРЕЙНЯТИ ДОСВІД ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ У ​​РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ. Для Чого і проти Кого?
-Час сидіння Луки в президентському кріслі визначає нині Путін - своєю підтримкою...
-І Лукашенко прекрасно розуміє своє положення і вже погоджується й на глибшу інтеграцію з росією...

І якщо Путін накаже Луці - "хочеш сидіти в кріслі президента Білорусі - ось тобі завдання -взяти північний захід України, вперед!!!! А я, як член "єдиної держави", контроль за внутрішньою ситуацією в Білорусі- візьму на себе. Своїх протестантів (в росії) ... я ж вмію тримати в руках..

Бо сам Путін після заяв Байдена - подумає, перш ніж розпочинати повномасштабну агресію...

А так, скаже світу: "- при чому там я, Білорусія ж напала, а не росія. Білорусія суверенна держава, суб'єкт міжнародного права, член ООН - з нею і розбирайтесь.... А Лукашенко... ви ж знаєте, який він строптивий - він і мене не слухає..."

Звичайно ж перед цим, за класикою жанру, слід буде спровокувати конфлікт на українсько-білоруському кордоні зі звинуваченням в ньому України...

Я пишу цей текст, бо Хомчак недавно досить легковажно заявив, що удару росії зі сторони Білорусії не очікує...

Але нам слід бути готовим і до такої тактики Путіна...
04.04.2021 20:27 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1378353017813090304
04.04.2021 21:19 Відповісти
Отлично
04.04.2021 18:28 Відповісти
-- отжим и рейдерство, это называется...
04.04.2021 18:31 Відповісти
Нет
04.04.2021 18:36 Відповісти
-- на ваше нет и суда на вас нет...*)
04.04.2021 19:53 Відповісти
То что зекретин априори признал Крым свинособачьим?зеголосилки достойны своего наркомана...
04.04.2021 19:00 Відповісти
Почему вы считаете, что вводя санкции против российских юр лиц орудующим в Крыму, это признает полуостров российским?
04.04.2021 19:11 Відповісти
бо йому так в методичках написали ..))
04.04.2021 21:19 Відповісти
Она не адекватная, не обращайте внимания!
04.04.2021 21:29 Відповісти
Тому, що севастопольські підприємства потрапили у список роSSійських.
Якщо, звісно це не косяк ЦН. Бо він може.
05.04.2021 06:40 Відповісти
Что это такое «Севастопольское предприятие»? Таких не бывает. Бывают юридические лица зарегистрированные Украиной или россией. Например

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД МОЛОТ-МЕХАНІКА"
Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації:

основний державний реєстраційний номер - 1149204008667,
ідентифікаційний номер платника податків - 9204004585,

Которое находиться по адресу: Украина, АР Крым, 299003, город Севастополь, улица Кожанова, дом 12.

Это российское юр лицо, которое расположилось в Украине, и без украинской регистрации занимается какой то деятельности.
05.04.2021 08:37 Відповісти
Это как вводить санкции против марсианского молокозавода. Один раз ввели санкции реальные, против Спортмастера, и могли сделать больно по настоящему, но обосрались. На гугл-картах все работают, даже посещать можно.
04.04.2021 18:45 Відповісти
Если бы у зелупенфраера были бы мозги... но откуда у чучела которое всю жизнь смешило быдло, может быть мозг?! А теперь в деталях: из 10 "российских компаний", три находятся в украинском Крыму. Еще раз, зечмо признало Крым кацапским! Карл, в этой стране през - полный идиот!
04.04.2021 18:52 Відповісти
Не тупи,следуя твоей логике нужно продукцию так же покупать с окупированных территорий донбаса и поставлять им комплектующие и оборудование?
04.04.2021 21:01 Відповісти
Треба було їх винести в окремий перелік.
PS. То й хто тупить?
05.04.2021 06:42 Відповісти
А какое отношение Украина имела к этим паРашинским компаниям? Мы с ними сотрудничали? Они на нашей территории? Выходит, что со всеми остальными мокшанскими артелями мы можем вести дела? Можем торговать? В чём суть санкций , если надо рвать любые отношения с врагом?
04.04.2021 19:05 Відповісти
Выходит, что со всеми остальными мокшанскими артелями мы можем вести дела? Можем торговать?
Совершенно верно. Если компания не в санкционном списке, то с ней можно вести дела. Чем многие и заниматся.
04.04.2021 19:07 Відповісти
Какие ещё вести дела с агрессором ? Продолжается оккупация украинской территории, каждый день погибают Воины защитники , идёт настоящая война . Этих многих, как вы говорите , нужно судить и расстрелять.
04.04.2021 19:18 Відповісти
А зачем тогда судить?
05.04.2021 01:24 Відповісти
феерично, а то что почти вся мобильная связь в руках кацапов, это видимо по мнению СНБО нормально, я балдею
04.04.2021 20:00 Відповісти
Имитация и профанация продолжается...
Лохторат радостно жует свежую лапшу из старого сериала.
04.04.2021 20:10 Відповісти
Ну фсьо,справився...
04.04.2021 20:46 Відповісти
оправился.
05.04.2021 06:43 Відповісти
нормальна новина - чи знову "зрада" в соєвих..? ..))
04.04.2021 21:21 Відповісти
Для тих, кому Севастополь це роSSія - нормальна. Для інших - дикість.
05.04.2021 06:44 Відповісти
зебилы, нахер те 11 санкций,
введите одну-
против прохождения парашского газа в ЕС по территории Украины
да и дело с концом,
да, и не наглейте - отопительный пора заканчивать
тепло уже...
никак не нагребётесь !
04.04.2021 22:14 Відповісти
https://censor.net/ru/user/462304 Та не, еще и проти прокачки нафти и дизельного палива, и нафиг те российские ТВЭЛы, и электрострум заборонить.
05.04.2021 10:05 Відповісти
какая пидступная анти-канхветная зрада.
05.04.2021 03:51 Відповісти
 
 