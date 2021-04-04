Запроваджено санкції проти 11 російських компаній - Зеленський підписав рішення РНБО

Україна запровадила санкції щодо 11 російських компаній. Президент країни Володимир Зеленський своїм указом увів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.

Санкції запроваджено стосовно:

російського федерального агентства "Росспівробітництво";

авіакомпанії "Волга-Дніпро";

агрегатного заводу, заводу "Спецагрегат" (Севастополь);

технічної бази "Зірочка" (Мурманська область);

машинобудівного заводу "СпецАгрегат" (Челябінська область);

ТОВ "Завод Молот-Механіка" (Севастополь);

ТОВ "Сєвмормаш-2М" (Севастополь);

суднобудівного підприємства "Дальзавод" (Приморський край);

виробника гідравлічних і пневматичних силових установок "Севастопольський агрегатний завод";

ВАТ "514 авіаційний ремонтний завод" (Тверська область);

ВАТ "322 авіаційний ремонтний завод" (Приморський край).