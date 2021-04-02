Рішенням РНБО введено санкції проти низки російських організацій, зокрема "Росспівробітництва"

Рада національної безпеки та оборони в п'ятницю, 2 квітня, прийняв рішення про введення санкцій проти 11 російських компаній і організацій, включно з "Росспівробітництвом".

Всього під санкції потрапили 68 юридичних осіб, за даними СБУ, пов'язаних з 10 контрабандистами, проти яких РНБО ввів персональні санкції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

Глава "Росспівробітництва" Євген Примаков заявив, що організація ще не отримувала офіційних повідомлення від української влади. При цьому він висловив побоювання щодо безпеки керівниці київської філії, якій нібито щось загрожує. Формально вона є співробітницею посольства РФ в Україні і має дипломатичний статус, повідомляють "РИА Новости".

Санкції проти "Росспівробітництва" напередодні анонсував міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко. Приводом для звернення міністра в РНБО став оголошений філією цього агентства "творчий конкурс" "Дня Шевченка", якого організатори назвали "російсько-українським поетом".

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