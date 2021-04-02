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Новини Санкції проти Росії
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Рішенням РНБО введено санкції проти низки російських організацій, зокрема "Росспівробітництва"

Рішенням РНБО введено санкції проти низки російських організацій, зокрема

Рада національної безпеки та оборони в п'ятницю, 2 квітня, прийняв рішення про введення санкцій проти 11 російських компаній і організацій, включно з "Росспівробітництвом".

Всього під санкції потрапили 68 юридичних осіб, за даними СБУ, пов'язаних з 10 контрабандистами, проти яких РНБО ввів персональні санкції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

Глава "Росспівробітництва" Євген Примаков заявив, що організація ще не отримувала офіційних повідомлення від української влади. При цьому він висловив побоювання щодо безпеки керівниці київської філії, якій нібито щось загрожує. Формально вона є співробітницею посольства РФ в Україні і має дипломатичний статус, повідомляють "РИА Новости".

Санкції проти "Росспівробітництва" напередодні анонсував міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко. Приводом для звернення міністра в РНБО став оголошений філією цього агентства "творчий конкурс" "Дня Шевченка", якого організатори назвали "російсько-українським поетом".

Читайте також: РНБО сьогодні може ввести санкції щодо осіб, причетних до ввезення "контрафакту" з ОРДЛО, - ЗМІ

Автор: 

санкції (11885) Росспівробітництво (11)


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Топ коментарі
+8
Почему на спутниках не заблокированы рашкины каналы?

При порохе их вроде отслеживали и блокировали
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02.04.2021 23:44
+5
що Байден животворящий робить, молодець!
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02.04.2021 23:44
+5
СНБО пора переименовать
в Санкционный Отдел 95 Квартала
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02.04.2021 23:48
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Почему на спутниках не заблокированы рашкины каналы?

При порохе их вроде отслеживали и блокировали
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02.04.2021 23:44 Відповісти
тому що Вова ЗЕбіл все робить для піара і замилювання очей ЗЕ-скота, а не для того, щоб справді щось корисне зробити
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02.04.2021 23:50 Відповісти
Не было такого, не выдумывайте, никто их никогда не блокировал - технически это невозможно!
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03.04.2021 08:26 Відповісти
що Байден животворящий робить, молодець!
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02.04.2021 23:44 Відповісти
Всього лиш чергова ІБД.
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02.04.2021 23:51 Відповісти
Та оно то так, но... Запретили торговать Николаевскому судостроительному, "Мотор сiч", Южмаш, Антонову... Все эти предприятия, некогда флагманы, мертвы. На Раше это как-то отразилось?
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03.04.2021 02:52 Відповісти
Конечно отразилось, сраные подонки, двигателей нет у Засрахи ни для кораблей ни для вертолетов, и вообще идитенах...
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03.04.2021 10:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/483733 Гарик, переживай за Украину, оно полезнее, а так, для инфы, а не для расстройства. Николаевцы отказались поставлять газовые турбины на фрегаты "Эссен" и "Григорович". Эти корабли уже года 4-5 бороздят на рассейских газовых турбинах. Бывший гендир "МС" Богуслаев, сейчас в Раше, причем с ведущими спецами, с наработками и флешками с документацией. Вертолетные движки, года 2-3 как клепают.
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03.04.2021 10:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/483733 Замечу, Антонов, крайний (надеюсь не последний) самолет, выпустил в конце 2013 года. "МС", всегда нравилось это предприятие, продали Китаю, когда там производство упало в 6 (!) раз. Там 30 000 человек работало, сейчас - труп.
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03.04.2021 10:54 Відповісти
Миша, голубь, вот тебе подарок от меня!
Надеюсь, вид развеленного украинского сарая сделает счастливым твоё утро!

Рішенням РНБО введено санкції проти низки російських організацій, зокрема "Росспівробітництва" - Цензор.НЕТ 4958
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03.04.2021 11:10 Відповісти
Что за чушь?
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03.04.2021 11:22 Відповісти
Масштаб маловат?
Исправляюсь!
Рішенням РНБО введено санкції проти низки російських організацій, зокрема "Росспівробітництва" - Цензор.НЕТ 448
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03.04.2021 11:49 Відповісти
СНБО пора переименовать
в Санкционный Отдел 95 Квартала
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02.04.2021 23:48 Відповісти
Только я наблюдаю зверские метания в погоне за процентами рейтинга? Никакой логики, первоочередных проблем, и близко не видно...
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02.04.2021 23:57 Відповісти
есть в этой конторе один человечек -

Евгений Гороховский, еврей, продвигающий в Украине русский шовинизм
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03.04.2021 00:00 Відповісти
https://radikal.ru Рішенням РНБО введено санкції проти низки російських організацій, зокрема "Росспівробітництва" - Цензор.НЕТ 1559
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03.04.2021 00:04 Відповісти
 
 