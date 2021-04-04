Дополнительную базу для госпитализации больных COVID-19 развернут на Днепропетровщине
На Днепропетровщине создают еще одну госпитальную базу для больных коронавирусом - в областной психиатрической больнице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По данным пресс-службы Днепропетровского областного совета, планируется развернуть 100 коек для приема больных коронавирусом.
Всего в Днепропетровской области на государственном уровне для приема пациентов оборудованы 5613 коек в 31 заведении.
За минувшие сутки в области выявили 1143 новых случая коронавируса. Больше всего - в Днепре. 24 человека умерли.
Всего на Днепропетровщине - 95850 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Уже 76284 жителя региона выздоровели. 2473 человека умерли.
В Днепре по состоянию на 2 апреля госпитальные базы по лечению коронавируса были заполнены на 54%. Кровати опорных больниц области были заполнены на 60%.
Источник: https://censor.net/ru/n3257564" - ВРАНЬЕ. Все забито, людей даже по знакомству не принимают. Статистику эту подают чтоб полного локдауна не было, дабы коммерсанты не возмущались
По Городу ещё 11 больница в резерве, полностью. А на Игрени 10,11 отделения!... на берегу Самары, в изоляции... весной там красота! Резниченко с командой это не обоссанная шпана из "слуг". Справятся. Берегите себя, и всё будет хорошо.