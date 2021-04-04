Дополнительную базу для госпитализации больных COVID-19 развернут на Днепропетровщине

На Днепропетровщине создают еще одну госпитальную базу для больных коронавирусом - в областной психиатрической больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным пресс-службы Днепропетровского областного совета, планируется развернуть 100 коек для приема больных коронавирусом.

Всего в Днепропетровской области на государственном уровне для приема пациентов оборудованы 5613 коек в 31 заведении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки в области выявили 1143 новых случая коронавируса. Больше всего - в Днепре. 24 человека умерли.

Всего на Днепропетровщине - 95850 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Уже 76284 жителя региона выздоровели. 2473 человека умерли.

В Днепре по состоянию на 2 апреля госпитальные базы по лечению коронавируса были заполнены на 54%. Кровати опорных больниц области были заполнены на 60%.