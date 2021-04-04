РУС
Дополнительную базу для госпитализации больных COVID-19 развернут на Днепропетровщине

На Днепропетровщине создают еще одну госпитальную базу для больных коронавирусом - в областной психиатрической больнице.

По данным пресс-службы Днепропетровского областного совета, планируется развернуть 100 коек для приема больных коронавирусом.

Всего в Днепропетровской области на государственном уровне для приема пациентов оборудованы 5613 коек в 31 заведении.

За минувшие сутки в области выявили 1143 новых случая коронавируса. Больше всего - в Днепре. 24 человека умерли.

Всего на Днепропетровщине - 95850 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Уже 76284 жителя региона выздоровели. 2473 человека умерли.

В Днепре по состоянию на 2 апреля госпитальные базы по лечению коронавируса были заполнены на 54%. Кровати опорных больниц области были заполнены на 60%.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4356)
Ковід-дисиденти терміново потрібні в лікарнях, санітарами та санітарками. Адже їм не потрібні костюми та маски, котрих катастрофічно не вистачає.
04.04.2021 23:35 Ответить
"В Днепре по состоянию на 2 апреля госпитальные базы по лечению коронавируса были заполнены на 54%. Кровати опорных больниц области были заполнены на 60%.
Источник: https://censor.net/ru/n3257564" - ВРАНЬЕ. Все забито, людей даже по знакомству не принимают. Статистику эту подают чтоб полного локдауна не было, дабы коммерсанты не возмущались
05.04.2021 10:14 Ответить
Да, с насморком в больницу не принимают. Берут только тяжелых. Дочь переболела в лёгкой форме, никуда не обращалась вообще - витаминного комплекса оказалось достаточно для лечения этой заразы. Мы с женой сидим на витаминах уже второй год... дистанция и маска, это всё что нужно! Пока наш ********** по курортам мается.
По Городу ещё 11 больница в резерве, полностью. А на Игрени 10,11 отделения!... на берегу Самары, в изоляции... весной там красота! Резниченко с командой это не обоссанная шпана из "слуг". Справятся. Берегите себя, и всё будет хорошо.
05.04.2021 12:53 Ответить
 
 