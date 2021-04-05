РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7359 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 965 3

Словения ограничила использование вакцины AstraZeneca, - DW

Словения ограничила использование вакцины AstraZeneca, - DW

Словения приостанавливает вакцинацию жителей моложе 60 лет с использованием препарата британско-шведского концерна AstraZeneca.

Власти решили подождать результатов исследований. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Результаты исследований могут указать на связь между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей, объяснила представительница министерства здравоохранения.

Ряд стран Европы уже приостанавливали использование препарата от AstraZeneca. В редких случаях у привитых людей образовались тромбы, некоторые из вакцинированных в результате скончались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Производство вакцины AstraZeneca остановлено на одном из заводов в США, - The New York Times

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Словения (154) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у 60+ тромбов не бывает...или их тупо не жалко??
показать весь комментарий
05.04.2021 09:02 Ответить
Если не ошибаюсь, то это говно изначально не предполагали колоть людям 60+ !
показать весь комментарий
05.04.2021 14:22 Ответить
Те ж саме запитання ! У людей 60+ тромбози і згущення крові буває набагато частіше ніж у молодих людей. То чому ж тоді їм треба колоти вакцину ,яка може погіршати стан таких людей ще сильніше ? Проблема з пенсійним забезпеченням ? І саме так її вирішують ?
показать весь комментарий
05.04.2021 09:49 Ответить
 
 