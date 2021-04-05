Словения ограничила использование вакцины AstraZeneca, - DW

Словения приостанавливает вакцинацию жителей моложе 60 лет с использованием препарата британско-шведского концерна AstraZeneca.

Власти решили подождать результатов исследований. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Результаты исследований могут указать на связь между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей, объяснила представительница министерства здравоохранения.

Ряд стран Европы уже приостанавливали использование препарата от AstraZeneca. В редких случаях у привитых людей образовались тромбы, некоторые из вакцинированных в результате скончались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Производство вакцины AstraZeneca остановлено на одном из заводов в США, - The New York Times