Словения ограничила использование вакцины AstraZeneca, - DW
Словения приостанавливает вакцинацию жителей моложе 60 лет с использованием препарата британско-шведского концерна AstraZeneca.
Власти решили подождать результатов исследований. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Результаты исследований могут указать на связь между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей, объяснила представительница министерства здравоохранения.
Ряд стран Европы уже приостанавливали использование препарата от AstraZeneca. В редких случаях у привитых людей образовались тромбы, некоторые из вакцинированных в результате скончались.
