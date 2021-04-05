УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8642 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 966 3

Словенія обмежила використання вакцини AstraZeneca, - DW

Словенія обмежила використання вакцини AstraZeneca, - DW

Словенія призупиняє вакцинацію жителів молодше 60 років з використанням препарату британсько-шведського концерну AstraZeneca.

Влада вирішила почекати результатів досліджень. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Результати досліджень можуть вказати на зв'язок між застосуванням цієї вакцини й утворенням тромбів у щеплених людей, пояснила представниця міністерства охорони здоров'я.

Низка країн Європи вже призупиняли використання препарату від AstraZeneca. У рідкісних випадках у щеплених людей утворилися тромби, деякі з вакцинованих у підсумку померли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виробництво вакцини AstraZeneca зупинено на одному із заводів у США, - The New York Times

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Словенія (185) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у 60+ тромбов не бывает...или их тупо не жалко??
показати весь коментар
05.04.2021 09:02 Відповісти
Если не ошибаюсь, то это говно изначально не предполагали колоть людям 60+ !
показати весь коментар
05.04.2021 14:22 Відповісти
Те ж саме запитання ! У людей 60+ тромбози і згущення крові буває набагато частіше ніж у молодих людей. То чому ж тоді їм треба колоти вакцину ,яка може погіршати стан таких людей ще сильніше ? Проблема з пенсійним забезпеченням ? І саме так її вирішують ?
показати весь коментар
05.04.2021 09:49 Відповісти
 
 