Словенія обмежила використання вакцини AstraZeneca, - DW
Словенія призупиняє вакцинацію жителів молодше 60 років з використанням препарату британсько-шведського концерну AstraZeneca.
Влада вирішила почекати результатів досліджень. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Результати досліджень можуть вказати на зв'язок між застосуванням цієї вакцини й утворенням тромбів у щеплених людей, пояснила представниця міністерства охорони здоров'я.
Низка країн Європи вже призупиняли використання препарату від AstraZeneca. У рідкісних випадках у щеплених людей утворилися тромби, деякі з вакцинованих у підсумку померли.
