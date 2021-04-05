РУС
Более десяти стран поддержали "Крымскую платформу", - Мендель

Более десяти стран поддержали

Инициативу "Крымская платформа" уже поддержали более десяти стран мира.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не забываем, что мир — это также возвращение Крыма. Потому что почему-то при предыдущей власти о Крыме забыли, и ни на одной платформе не упоминался вопрос возвращения оккупированного полуострова. Сейчас же президент Зеленский говорит с лидерами многих стран по поводу нового решения — о "Крымской платформе". Создание "Крымской платформы" уже приветствовали такие страны, как Литва, Великобритания, Турция и многие иные страны — их уже более десяти. И отдельные страны уже дали своё принципиальное согласие в том, что они будут принимать участие в этом переговорном процессе", - рассказала она.

"Первый саммит "Крымской платформы" должен состояться 23 августа, за день до Дня Независимости. Конечно, пандемия поставила "на стоп" проведение многих мероприятий, и мы сейчас обсуждаем вопрос — в каком формате организовать саммит. Мы собираем огромнейшую коалицию. Потому что мы понимаем — наш общий дом невозможен без Крыма", - отметила пресс-секретарь Главы государства.

Крым (26451) Мендель Юлия (232) Крымская платформа (308)
+9
Є у СН така Мар"яна Безугла- дєвачка еталон тупорилості, ну Мєндєль вже її догнала.
05.04.2021 09:50 Ответить
+7
Катар теж у їх числі? А Оман?
05.04.2021 09:45 Ответить
+7
Таких как Марфа Безуглая в народе называют просто - черноротая дура
05.04.2021 09:58 Ответить
Манделя прокинулась і видає нові перли.
05.04.2021 09:44 Ответить
Відволікає увагу від зустрічі "велічайшего" з мацковським куратором в Катарі.
Та й кацапські війська на кордоні бикують, а велічайший здриснув. Ще й розслідування "белінгкет" не за горами.
Ось і гавкає.
05.04.2021 10:03 Ответить
Более десяти стран поддержали "Крымскую платформу", - Мендель - Цензор.НЕТ 9586
05.04.2021 09:45 Ответить
не все сваленные выживают... концентраторами Зевласть не обеспечила..
05.04.2021 10:00 Ответить
То есть конкретно пока что 3 страны... одна из которых лишила Украину транзита в Восточную Европу... молодцы.
05.04.2021 09:48 Ответить
Таких как Марфа Безуглая в народе называют просто - черноротая дура
05.04.2021 09:58 Ответить
спершу прочитав четвероного дура
05.04.2021 10:01 Ответить
Говорящая дупа Осла, опять испражнилась
05.04.2021 09:50 Ответить
я просто думаю, ... ні, стараюсь пригадати, про що звиздять прес-секретарі інших лідерів держав...
І прихожу до висновку, що лише у ***** піськов дозволяє собі (чи йому дозволено...) коментувати події, чи ініціативи такого рівня важливості.
Логічний наступний висновок: наше маленьке ***** тягнеться до великого ***** і намагається бути схожим на нього.
05.04.2021 09:51 Ответить
Засунул бы клован этот "кейс" мендель куда подальше.
05.04.2021 09:51 Ответить
может пора объявить создание "Антипутинской военной коалиции по освобождению Украины от российской оккупации "
так по крайней мере звучит посерьёзнее чем "Крымская платформа"...
05.04.2021 09:52 Ответить
более десяти - это одинадцать?
05.04.2021 09:53 Ответить
Краще би йшла собі і працювала з членами ОПи..
05.04.2021 09:53 Ответить
мабуть ту мандюлю зеля залишив за себе доки він труселя своій бабі в катарі кумуе.
05.04.2021 09:54 Ответить
До лампочки сейчас любые платформы, когда у нас сейчас реально может начаться война и никакая платформа ее не остановит
05.04.2021 09:57 Ответить
кто уповноважил ***** лину комментировать? это прессрелиз от Зели???
05.04.2021 09:58 Ответить
просто ознайомтесь з програмою цього каналу
https://kanaldom.tv/uk/programm/
совковий телеканал для ностальгуючих совкодрочерів.
він не виховує українця, він не прищеплює українство, він не про Україну.
05.04.2021 09:59 Ответить
хамитка хуцповатая
05.04.2021 10:00 Ответить
при предыдущей власти о Крыме забыли / В отличие от четыреждыуклониста. Семья Зеленского исправно платит деньги «оккупантам» за квартиру в Крыму.7 мар. 2021 г.
05.04.2021 10:03 Ответить
говорил что любит . а в Катар с этой ***** Ленкой полетел

Понад десять країн підтримали "Кримську платформу", - Мендель - Цензор.НЕТ 6759
05.04.2021 10:03 Ответить
Минское сборище 2!
Изначально мертворожденная идея!
05.04.2021 13:41 Ответить
 
 