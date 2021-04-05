Более десяти стран поддержали "Крымскую платформу", - Мендель
Инициативу "Крымская платформа" уже поддержали более десяти стран мира.
Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы не забываем, что мир — это также возвращение Крыма. Потому что почему-то при предыдущей власти о Крыме забыли, и ни на одной платформе не упоминался вопрос возвращения оккупированного полуострова. Сейчас же президент Зеленский говорит с лидерами многих стран по поводу нового решения — о "Крымской платформе". Создание "Крымской платформы" уже приветствовали такие страны, как Литва, Великобритания, Турция и многие иные страны — их уже более десяти. И отдельные страны уже дали своё принципиальное согласие в том, что они будут принимать участие в этом переговорном процессе", - рассказала она.
"Первый саммит "Крымской платформы" должен состояться 23 августа, за день до Дня Независимости. Конечно, пандемия поставила "на стоп" проведение многих мероприятий, и мы сейчас обсуждаем вопрос — в каком формате организовать саммит. Мы собираем огромнейшую коалицию. Потому что мы понимаем — наш общий дом невозможен без Крыма", - отметила пресс-секретарь Главы государства.
Та й кацапські війська на кордоні бикують, а велічайший здриснув. Ще й розслідування "белінгкет" не за горами.
Ось і гавкає.
І прихожу до висновку, що лише у ***** піськов дозволяє собі (чи йому дозволено...) коментувати події, чи ініціативи такого рівня важливості.
Логічний наступний висновок: наше маленьке ***** тягнеться до великого ***** і намагається бути схожим на нього.
так по крайней мере звучит посерьёзнее чем "Крымская платформа"...
https://kanaldom.tv/uk/programm/
совковий телеканал для ностальгуючих совкодрочерів.
він не виховує українця, він не прищеплює українство, він не про Україну.
Изначально мертворожденная идея!