Более десяти стран поддержали "Крымскую платформу", - Мендель

Инициативу "Крымская платформа" уже поддержали более десяти стран мира.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не забываем, что мир — это также возвращение Крыма. Потому что почему-то при предыдущей власти о Крыме забыли, и ни на одной платформе не упоминался вопрос возвращения оккупированного полуострова. Сейчас же президент Зеленский говорит с лидерами многих стран по поводу нового решения — о "Крымской платформе". Создание "Крымской платформы" уже приветствовали такие страны, как Литва, Великобритания, Турция и многие иные страны — их уже более десяти. И отдельные страны уже дали своё принципиальное согласие в том, что они будут принимать участие в этом переговорном процессе", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США поднимают крымский вопрос постоянно, он никуда не уйдет из повестки дня, - Маркарова

"Первый саммит "Крымской платформы" должен состояться 23 августа, за день до Дня Независимости. Конечно, пандемия поставила "на стоп" проведение многих мероприятий, и мы сейчас обсуждаем вопрос — в каком формате организовать саммит. Мы собираем огромнейшую коалицию. Потому что мы понимаем — наш общий дом невозможен без Крыма", - отметила пресс-секретарь Главы государства.