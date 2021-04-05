Понад десять країн підтримали "Кримську платформу", - Мендель
Ініціатіву "Кримська платформа" вже підтримали понад десять країн світу.
Про це розповіла прессекретарка Президента Юлія Мендель в ефірі програми "Взгляд с Банковой" на телеканалі "Дом", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми не забуваємо, що що мир — це також повернення Криму. Тому що чомусь за попередньої влади про Крим забули, й на жодній платформі не згадувалося питання повернення окупованого півострова. Зараз же президент Зеленський говорить з лідерами багатьох країн з приводу нового рішення — про "Кримську платформу". Створення "Кримської платформи" вже вітали такі країни, як Литва, Велика Британія, Туреччина і багато інших країн — їх вже понад десять. І окремі країни вже дали свою принципову згоду в тому, що вони братимуть участь у цьому форматі перемовин", - розповіла вона.
"Перший саміт "Кримської платформи" має відбутися 23 серпня, за день до Дня Незалежності. Звичайно, пандемія поставила "на стоп" проведення багатьох заходів, і ми зараз обговорюємо питання — в якому форматі організувати саміт. Ми збираємо величезну коаліцію. Тому що ми розуміємо — наш спільний дім неможливий без Криму", - зазначила прессекретар Глави держави.
