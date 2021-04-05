УКР
Новини Агресія Росії проти України
Понад десять країн підтримали "Кримську платформу", - Мендель

Понад десять країн підтримали

Ініціатіву "Кримська платформа" вже підтримали понад десять країн світу.

Про це розповіла прессекретарка Президента Юлія Мендель в ефірі програми "Взгляд с Банковой" на телеканалі "Дом",  повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не забуваємо, що що мир — це також повернення Криму. Тому що чомусь за попередньої влади про Крим забули, й на жодній платформі не згадувалося питання повернення окупованого півострова. Зараз же президент Зеленський говорить з лідерами багатьох країн з приводу нового рішення — про "Кримську платформу". Створення "Кримської платформи" вже вітали такі країни, як Литва, Велика Британія, Туреччина і багато інших країн — їх вже понад десять. І окремі країни вже дали свою принципову згоду в тому, що вони братимуть участь у цьому форматі перемовин", - розповіла вона.

"Перший саміт "Кримської платформи" має відбутися 23 серпня, за день до Дня Незалежності. Звичайно, пандемія поставила "на стоп" проведення багатьох заходів, і ми зараз обговорюємо питання — в якому форматі організувати саміт. Ми збираємо величезну коаліцію. Тому що ми розуміємо — наш спільний дім неможливий без Криму", - зазначила прессекретар Глави держави.

Є у СН така Мар"яна Безугла- дєвачка еталон тупорилості, ну Мєндєль вже її догнала.
05.04.2021 09:50 Відповісти
Катар теж у їх числі? А Оман?
05.04.2021 09:45 Відповісти
Таких как Марфа Безуглая в народе называют просто - черноротая дура
05.04.2021 09:58 Відповісти
Манделя прокинулась і видає нові перли.
05.04.2021 09:44 Відповісти
Відволікає увагу від зустрічі "велічайшего" з мацковським куратором в Катарі.
Та й кацапські війська на кордоні бикують, а велічайший здриснув. Ще й розслідування "белінгкет" не за горами.
Ось і гавкає.
05.04.2021 10:03 Відповісти
Катар теж у їх числі? А Оман?
05.04.2021 09:45 Відповісти
Более десяти стран поддержали "Крымскую платформу", - Мендель - Цензор.НЕТ 9586
05.04.2021 09:45 Відповісти
не все сваленные выживают... концентраторами Зевласть не обеспечила..
05.04.2021 10:00 Відповісти
То есть конкретно пока что 3 страны... одна из которых лишила Украину транзита в Восточную Европу... молодцы.
05.04.2021 09:48 Відповісти
Є у СН така Мар"яна Безугла- дєвачка еталон тупорилості, ну Мєндєль вже її догнала.
05.04.2021 09:50 Відповісти
Таких как Марфа Безуглая в народе называют просто - черноротая дура
05.04.2021 09:58 Відповісти
спершу прочитав четвероного дура
05.04.2021 10:01 Відповісти
Говорящая дупа Осла, опять испражнилась
05.04.2021 09:50 Відповісти
я просто думаю, ... ні, стараюсь пригадати, про що звиздять прес-секретарі інших лідерів держав...
І прихожу до висновку, що лише у ***** піськов дозволяє собі (чи йому дозволено...) коментувати події, чи ініціативи такого рівня важливості.
Логічний наступний висновок: наше маленьке ***** тягнеться до великого ***** і намагається бути схожим на нього.
05.04.2021 09:51 Відповісти
Засунул бы клован этот "кейс" мендель куда подальше.
05.04.2021 09:51 Відповісти
может пора объявить создание "Антипутинской военной коалиции по освобождению Украины от российской оккупации "
так по крайней мере звучит посерьёзнее чем "Крымская платформа"...
05.04.2021 09:52 Відповісти
более десяти - это одинадцать?
05.04.2021 09:53 Відповісти
Краще би йшла собі і працювала з членами ОПи..
05.04.2021 09:53 Відповісти
мабуть ту мандюлю зеля залишив за себе доки він труселя своій бабі в катарі кумуе.
05.04.2021 09:54 Відповісти
До лампочки сейчас любые платформы, когда у нас сейчас реально может начаться война и никакая платформа ее не остановит
05.04.2021 09:57 Відповісти
кто уповноважил ***** лину комментировать? это прессрелиз от Зели???
05.04.2021 09:58 Відповісти
просто ознайомтесь з програмою цього каналу
https://kanaldom.tv/uk/programm/
совковий телеканал для ностальгуючих совкодрочерів.
він не виховує українця, він не прищеплює українство, він не про Україну.
05.04.2021 09:59 Відповісти
хамитка хуцповатая
05.04.2021 10:00 Відповісти
при предыдущей власти о Крыме забыли / В отличие от четыреждыуклониста. Семья Зеленского исправно платит деньги «оккупантам» за квартиру в Крыму.7 мар. 2021 г.
05.04.2021 10:03 Відповісти
говорил что любит . а в Катар с этой ***** Ленкой полетел

Понад десять країн підтримали "Кримську платформу", - Мендель - Цензор.НЕТ 6759
05.04.2021 10:03 Відповісти
Минское сборище 2!
Изначально мертворожденная идея!
05.04.2021 13:41 Відповісти
 
 