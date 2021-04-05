Украина максимально приблизилась к пониманию с МВФ, - министр финансов Марченко
Украина максимально приблизилась к пониманию с Международным валютным фондом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Подробности недели" сказал министр финансов Сергей Марченко.
"Мы смотрим оптимистично в направлении переговоров, в последнее время он довольно успешный, и последний звонок, который был у премьер-министра свидетельствует о том, что мы приближаемся к пониманию по некоторым вопросам с МВФ, которые еще буквально месяц-два назад было сложно реализовать. Поэтому Украина идет по основному сценарию сотрудничества. И к нему уже максимально приблизилась", - сказал Марченко.
Как сообщалось, МВФ 9 июня 2020 утвердил 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) С немедленным выделением первого транша в размере 2,1 млрд долл. После выделения первого транша было запланировано четыре просмотры программы и выделения еще нескольких траншей, однако этот план не был выполнен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
)
Хотите как в Польше, но без шоковой терапии?
Так не бывает!
Газовый налог: власти придумали, как влезть в карманы украинцев - расследование 5 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%bb.html#comments Комментарии: 1
Нафтогаз используют как фискальный «насос» для выкачки «лишних» денег населения…
С 2014 года цена газа в Украине выросла в 7 раз, что позволило «Нафтогазу» в течение пяти лет сконцентрировать в своих руках гигантский финансовый ресурс в 300 млрд грн.
Однако из них на бурение новых скважин была выделена лишь четвертая часть, что привело к провалу стратегии развития отечественной газодобычи, но тем не менее не спасло «Нафтогаз» от убытков.
О том, куда подевались сотни миллиардов гривен, выделенных на программу национальной энергонезависимости, почему европейцы считают, что рынка газа в Украине нет и не было, а рост цен на голубое топливо является результатом манипуляций, куда на самом деле уходят оплаты украинцев заоблачных сумм в платежках за услуги ЖКХ и что скрывается за дивидендами «Нафтогаза», https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/hazovyj-naloh-vlasti-snova-pridumali-kak-nezametno-vlezt-v-karmany-ukraintsev-4001221 говорится в опубликованном сегодня расследовании UBR.ua совместно с Центром журналистики Киевской школы экономики в рамках программы Energy Reporting and Investigation.
Налогоплательщик №1
Закончился период подачи налоговой отчетности предприятиями за прошлый год, но впервые за несколько лет налоговики не опубликовали рейтинг крупнейших налогоплательщиков. Впрочем, можно не сомневаться, что и в этом году, как и в предыдущие, первое место в списке крупнейших налогоплательщиков займет НАК «Нафтогаз Украины».
«Космические» суммы, которые компания уплачивает в госбюджет, способны поразить воображение любого смертного.
Так, согласно данным ГФС, за 2019 году компания уплатила в госбюджет налогов на 34,12 млрд грн и заняла второе место рейтинга. Но второе место - иллюзия, ведь на первом месте находится все тот же «Нафтогаз» в лице собственной «дочки» - АО «Укргаздобычи» (занимается добычей отечественного газа), уплатившей в госбюджет 47,69 млрд грн.
Еще одна «дочка» НАКа - АО «Укртрансгаз» (до 2020 года занималась транзитом) - уплатила 7,16 млрд грн, а всего «нафтогазовая тройка» уплатила почти 89 млрд грн. Эта сумма включает налоги на прибыль, НДС, акциз, рентную плату, плату за землю, экологический налог, НДФЛ и военный сбор.
Правда, даже эта космическая сумма - далеко не все отчисления Группы «Нафтогаз» в бюджет. Материнская компания - акционерная, 100% акций которой принадлежит Кабинету министров, и на правах собственника правительство дополнительно взимает в казну также и дивиденды (доходы владельца).
Дивиденды «дочек» уходят к «маме», а уже та перечисляет их в госбюджет. За 2019 год сумма дивидендов составила 48,13 млрд грн.
Таким образом, общая сумма поступлений в госбюджет от «Нафтогаза» за 2019 год составила феноменальные 137,1 млрд грн, что делает его безусловным лидером по наполнению государственного бюджета. Причем в эту сумму не входят отчисления ЕСВ в Пенсионный фонд с зарплат более чем 70 тыс. грн работников и мега-зарплат топ-менеджеров - это отдельная история.
Сам «Нафтогаз» ведет статистику несколько иначе - он учитывает сумму не начисленных по итогам за год, а фактически перечисленные в конкретном году в госбюджет налоги. По его данным, Группа в течение января-декабря 2019 года выплатила налогов и дивидендов на 121,4 млрд грн, или 12% доходов госбюджета, а в аналогичном периоде 2020 года - 141,5 млрд грн, или 13% доходов государства.
Эти цифры умопомрачительны, но на деле являются результатом манипуляций и злоупотреблений, превративших «Нафтогаз» в гигантский налоговый насос правительства, чью «работу» украинцы ежемесячно видят в заоблачных суммах в квитанциях за газ и тепло.
Вскрыли эту гигантскую налоговую машину открытие в Украине в августе прошлого года рынка газа и его анализ газовым департаментом Секретариата Европейского Энергетического сообщества.
Рынок газа
С 1 января 2020 года был проведен анбандлинг, т.е. «расчленение» НАКа. У него отобрали услуги транспортировки, которые сейчас предоставляет независимый Оператор ГТС, сертифицированный в ЕС.
Однако несмотря на то, что одна из ведущих «дочек» НАКа - «Укртрансгаз» - фактически сидит «на пенсии», присматривая только за подземными хранилищами, и доходы почти не приносит, платежи Группы в госбюджет не только не упали, а даже выросли.
«Расчленение» монополиста было проведено в рамках имплементации норм Третьего энергопакета Евросоюза. Такое обязательство Украина взяла на себя по соглашению об ассоциации.
С августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения, и украинцы вправе свободно выбирать себе поставщика из нескольких десятков конкурирующих трейдеров, одним из которых сейчас и является «Нафтогаз».
Вопреки ожиданиям открытие рынка стало шоком для украинцев. Так, по подсчетам бывшего финансового директора «Нафтогаза» Ярослава Диковицкого, цена газа для населения выросла более чем на 200% - с 2,88 грн/куб.м в июле до в среднем 8,8 грн/куб.м в ноябре.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3.html Кучеренко: как власть вместе с «Нафтогазом» провалили «рынок газа» в Украине
При этом каждый месяц «Нафтогаз» неизменно предоставлял самые низкие на рынке цены и самые выгодные для потребителей предложения, которые сглаживали эти скачки. А в пик отопительного сезона даже гарантировал предельную цену в 6,99 грн/куб.м.
Это можно было бы назвать результатом успешного менеджмента, но европейские партнеры Украины такую точку зрения не разделяют.
Более того, как следует из неоднократных обращений Европейского Энергетического сообщества, именно «Нафтогаз» и виновен в этом скачке цен на газ и, что тоже немаловажно, в завышении сумм в платежках за тепло, в которых 80% - стоимость того же газа.
Европейцы недовольны
В мае прошлого года Секретариат Европейского Энергетического сообщества (Energy Community), которое представляет из себя одну из «подпорок» Евросоюза, сделал заявление о том, что украинская модель рынка, запускать которую власти тогда еще только готовились, имеет ряд существенных изъянов.
Европейцы обратили внимание на то, что в этой модели не существует механизма, через который «Укргаздобыча» в условиях открытого рынка должна реализовывать 7,5 млрд куб.м газа.
«Имеются риски, что этот газ будет поставляться НАК «Нафтогазу» без обеспечения доступа на свободный рынок для других участников», - сказано в заявлении Секретариата Энергетического сообщества.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD.html Власть полностью утратила контроль над Нафтогазом и Укргаздобычей - экс-министры
Привлекли в ЕС внимание и манипуляции со взятыми с потолка формулами, по которым правительство рассчитывает газ для предприятий теплокоммунэнерго.
Отсутствие прозрачности в этом вопросе, подчеркивается в документе, подготовленным газовым экспертом Секретариата Грегором Вайнцеттелем, грозит злоупотреблениями со стороны «Нафтогаза».
Европейцы в письме дипломатично подчеркивают, что формула верхнего ценового порога - т.н. «формула TTF и NCG», которую НАК закладывает в цену газа для тепловиков, «содержит спорные моменты и не отражает реального уровня цен на газ в Украине«.
Критика была направлена на то, что свои цены на газ «Нафтогаз» привязывал к цене на хабе TTF в Нидерландах, добавляя к ней компенсацию затрат на транспортировку, якобы потраченных на доставку газа до границы с Украиной, в то время как на самом деле голубое топливо добывается и реализуется в Украине.
Такая же формула, но уже для тепловиков, была прописана в постановлении правительства №17 от 24 января 2020 года, то есть власть и «Нафтогаз» в этом вопросе действовали синхронно.
Эти первые «звоночки» из Европы были проигнорированы в Украине. Все вышеуказанные нарушения были имплементированы в действующую модель рынка вопреки предупреждениям европейцев.
Второе письмо
В ноябре 2020 года Секретариат Энергетического сообщества, возможно, предположив, что верховные сановники молодой украинской демократии не смогли расшифровать язык дипломатических намеков, написал подробную инструкцию.
Явно раздосадованные партнеры буквально тычут пальцем, что необходимо изменить на газовом рынке для населения, который к тому моменту испытал последовательно два шоковых скачка цены газа - на 45% в сентябре и на 35% - в ноябре.
Тогда, после повышения цен у «Нафтогаза», все газсбыты и трейдеры, как флюгер по ветру, также организованно подняли цены, причиной чего было то, что 70% газа украинской добычи контролирует НАК, и в цену рынка фактически оказалась включена пресловутая формула TTF.
Европейцы тер
Судьи могут проявлять фантастическую скорость при рассмотрении дел, которые задевают интересы олигархов.
19 января 2020 года
Менее 40 мину потребовалось судье Киевского хозяйственного суда Игорю Баранова для изучения 4 тысяч страниц доказательств по делу по https://zn.ua/ECONOMICS/kolomojskij-hotovitsja-k-revanshu-v-ssha-nzf-zavalil-iskami-khozsud-kieva.html иску АО «Никопольский завод ферросплавов» к государственному «Приватбанку» . Согласно протоколу заседания, который есть в распоряжении «Центра противодействия коррупции», на рассмотрение доказательств ушло всего 37 минут, передает https://www.slidstvo.info/news/suddya-u-spravi-de-ye-interes-igorya-kolomojskogo-doslidyv-4-tysyachi-storinok-dokaziv-za-ponad-piv-godyny/ «Слідство. Інфо» .
Принадлежащий Коломойскому завод подал десятки судебных исков к «Приватбанку» о признании прекращенными обязательств по кредитам, которые были выданы предприятию еще до национализации банка. Судьи Игорь Баранов и Оксана Марченко удовлетворили требование истца.
В конце 2019 года «Приватбанк» подал иск к Игорю Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову и связанным с ними компаниям в штате Делавэр не несколько сотен миллионов долларов.
В госбанке настаивают, что бывшие акционеры «Привата» незаконно получали у банка деньги, которые вкладывали в свой бизнес и недвижимость в США.
В упомянутом иске фигурирует и никопольский завод - как одно из предприятий, которому выдавались кредиты, впоследствии потраченные на американскую недвижимость.
В ЦПК пояснили, что полный текст решения был необходим Коломойскому не позднее 22 января, так как это был последний рабочий день перед судебным заседанием в Дэлавере, где рассматривается иск «Приватбанка» к Коломойскому и Боголюбову.
ZN.UA https://zn.ua/ukr/author/yuliya-samaeva Юлия Самаева отметила, отметила, что Ирина Венедиктова месяцами блокирует вручения подозрений по делу о выводе денег из "Приватбанка" его бывшими владельцами. Этого было достаточно, чтобы юристы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова перешли в наступление и начали судиться с США, обвинив их в экспроприации инвестиций граждан Украины в американскую коммерческую недвижимость.
Подробнее читайте в тексте Юлии Самаевой https://zn.ua/international/investnjanja-dlja-kolomojskoho.html "Инвестняня для Коломойского". https://zn.ua/tags/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 #Игорь Коломойский https://zn.ua/tags/%D0%A1%D0%A8%D0%90 #США https://zn.ua/tags/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA #Приватбанк
И тут они приблизились....