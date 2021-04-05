Украина максимально приблизилась к пониманию с МВФ, - министр финансов Марченко

Украина максимально приблизилась к пониманию с Международным валютным фондом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Подробности недели" сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Мы смотрим оптимистично в направлении переговоров, в последнее время он довольно успешный, и последний звонок, который был у премьер-министра свидетельствует о том, что мы приближаемся к пониманию по некоторым вопросам с МВФ, которые еще буквально месяц-два назад было сложно реализовать. Поэтому Украина идет по основному сценарию сотрудничества. И к нему уже максимально приблизилась", - сказал Марченко.

Как сообщалось, МВФ 9 июня 2020 утвердил 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) С немедленным выделением первого транша в размере 2,1 млрд долл. После выделения первого транша было запланировано четыре просмотры программы и выделения еще нескольких траншей, однако этот план не был выполнен.

