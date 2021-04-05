Україна максимально наблизилася до порозуміння з МВФ, - міністр фінансів Марченко

Україна максимально наблизилася до порозуміння з Міжнародним валютним фондом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі програми "Подробиці тижня" сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми дивимось оптимістично у напрямку перемовин, останнім часом він досить успішний, і останній дзвінок, який був у прем'єр-міністра, свідчить про те, що ми наближаємося до порозуміння по деяких питаннях з МВФ, які ще буквально місяць-два тому було складно реалізовувати. Тому Україна йде за основним сценарієм співпраці. І до нього вже максимально наблизилась", - сказав Марченко.

Як повідомлялося, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand by для України на SDR 3,6 млрд (приблизно 5 млрд дол.) з негайним виділенням першого траншу в розмірі 2,1 млрд дол. Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми і виділення ще кількох траншів, проте цей план не було виконано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумнівів у тому, що Україна отримає транш від МВФ цього року, немає, - радник Зеленського Устенко