Из-за сокращения районов будут уволены 21 тыс. сотрудников райгосадминистраций, - Чернышов
Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявляет, что в связи с сокращением количества районов высвободится должна 21 тыс. сотрудников, а штатная численность новосозданных районных государственных администраций составляет 16 тыс. человек.
"По нашим подсчетам, высвободится должна 21 тыс. сотрудников всех категорий, а штатная численность новосозданных райгосадминистраций составляет 16 тыс. Что происходит с остальными, и как проходит процесс трудоустройства этих специалистов? В первую очередь, я хочу напомнить, что у нас создано 1 469 территориальных громад, которые сейчас являются тоже очень мощным работодателем и охотно приглашают профессионалов, имеющих опыт работы в райгосадминистрациях. Кстати, они предлагают лучшее материальное обеспечение, чем то, которое было раньше у служащих в районах", - сказал Чернышов в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Министр подчеркнул, что профессиональные сотрудники РГА будут востребованы как со стороны общин, так и со стороны новых райадминистраций, а "слой бюрократов, который штаны просиживал в РГА", имеет меньше шансов на трудоустройство.
"Подытоживая скажу, что количество служащих, конечно, будет уменьшаться, и это нормально, но качество и эффективность их работы должна повышаться", - заявил Чернышов.
Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет Министров Украины одобрил реорганизацию и создание новых районных государственных администраций.
У людей и так горе, а Вы им о какой-то работу рассказываете... ))
- Порола і шила...
В результаті ліквідації районів звільнено 21 тисяча працівників, але їх запрошують в новостворені ОТГ. Ну і! Що в результаті? Бардак, невизначеність, адміністративний хаос? Громіздкі ОТГ об`єднані неприроднім способом. Далі почнуться проблеми. конфлікти... А далі що? А далі знову будуть ділити, пілять! Бо то вже все було! Укрупнювали, об`єднували потім знову ділили-дробили. Воно б все нічого, але ж скільки бабла з бюджету на то все піде! А вони ті гроші в нас є лишні? Придурки...