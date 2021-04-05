РУС
Из-за сокращения районов будут уволены 21 тыс. сотрудников райгосадминистраций, - Чернышов

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявляет, что в связи с сокращением количества районов высвободится должна 21 тыс. сотрудников, а штатная численность новосозданных районных государственных администраций составляет 16 тыс. человек.

"По нашим подсчетам, высвободится должна 21 тыс. сотрудников всех категорий, а штатная численность новосозданных райгосадминистраций составляет 16 тыс. Что происходит с остальными, и как проходит процесс трудоустройства этих специалистов? В первую очередь, я хочу напомнить, что у нас создано 1 469 территориальных громад, которые сейчас являются тоже очень мощным работодателем и охотно приглашают профессионалов, имеющих опыт работы в райгосадминистрациях. Кстати, они предлагают лучшее материальное обеспечение, чем то, которое было раньше у служащих в районах", - сказал Чернышов в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Министр подчеркнул, что профессиональные сотрудники РГА будут востребованы как со стороны общин, так и со стороны новых райадминистраций, а "слой бюрократов, который штаны просиживал в РГА", имеет меньше шансов на трудоустройство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новое разделение Украины на районы могут пересмотреть, - Немчинов

"Подытоживая скажу, что количество служащих, конечно, будет уменьшаться, и это нормально, но качество и эффективность их работы должна повышаться", - заявил Чернышов.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет Министров Украины одобрил реорганизацию и создание новых районных государственных администраций.

сокращение (317) чиновник (1561) админреформа (249) РГА (253) госслужащие (342) Чернышов Алексей (202)
+3
можливо підуть працювати.... - життя заставить...
05.04.2021 12:58 Ответить
+3
- Що робила паршива?
- Порола і шила...
В результаті ліквідації районів звільнено 21 тисяча працівників, але їх запрошують в новостворені ОТГ. Ну і! Що в результаті? Бардак, невизначеність, адміністративний хаос? Громіздкі ОТГ об`єднані неприроднім способом. Далі почнуться проблеми. конфлікти... А далі що? А далі знову будуть ділити, пілять! Бо то вже все було! Укрупнювали, об`єднували потім знову ділили-дробили. Воно б все нічого, але ж скільки бабла з бюджету на то все піде! А вони ті гроші в нас є лишні? Придурки...
05.04.2021 13:03 Ответить
+2
Де ж тут позитивний момент? Невже самі великі злочинці в районах? Звичайно ні, їх бази в містах і на великих підприємствах. Ці ділки і райони давно-давним захопили і зв'яляються там коли збирають врожаї, щоб скупити за копійки, або скосити чужі поля. А райони "розірвали", бо в них немає кадрів туди призначити і зробити непорозуміння, щоб добре було захопити залишки непроданої землі.
05.04.2021 13:53 Ответить
05.04.2021 12:58 Ответить


У людей и так горе, а Вы им о какой-то работу рассказываете... ))
05.04.2021 14:51 Ответить
Це, напевне оьн позитивний момент. Все інше - повна чухня. Краще було б цих чиновників прст скоротити. Хоча ще не факт, що звільнені не переьеруться на роботу у адміністрації новостворених громад, якиз на території скорочений районів є подекуди і три-чотири. У себе в дома я це вже спостерігаю.
05.04.2021 12:58 Ответить
05.04.2021 13:53 Ответить
Я ж написав нижче.
05.04.2021 13:54 Ответить
Частково погоджуюсь, але я мав на увазі керівництво району - голову райдержадміністрації і його заступників.
05.04.2021 14:33 Ответить
министр развития молодец, так районы наразвивал шо теперь себе и на премию ежемесячную есть пол ляма, по стопам главного почтальона пошел родненький.
05.04.2021 13:00 Ответить
21 тысячу сократят,121 тысячу примут на работу - отличный способ раздуть штат бездельников на подсосе у бюджета.
05.04.2021 13:00 Ответить
05.04.2021 13:03 Ответить
Где же они https://www.youtube.com/watch?v=Wsmpv5CpBgE харчеваться то будут?
05.04.2021 15:26 Ответить
Ну славненько! Один хрен толку от них нет. Название улиц в своем районе не ведают.
05.04.2021 15:31 Ответить
Давно пора сократить этих бюрократов
05.04.2021 16:44 Ответить
Може нарешті бюрократи почнуть заробляти чесною працею
05.04.2021 17:56 Ответить
Странно, жиденько как-то в этой теме с комментариями. О многом говорит...
05.04.2021 22:45 Ответить
 
 