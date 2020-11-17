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Новости Политика Украины
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Новое разделение Украины на районы могут пересмотреть, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новое разделение Украины на районы могут пересмотреть, - Немчинов

Новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть. Не исключено, что это будет сделано уже в следующем году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в рамках децентрализации был заложен фундамент районирования на основе сильных громад. Поэтому рано или поздно должны объединиться те, которые в свое время не хотели добровольного укрупнения.

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"Кроме того, введенное районирование - оно не финальное. Однако районы сейчас все меньше имеют функцию административную, а больше статистическую, потому что подавляющее большинство полномочий отошло на уровень громад", - отметил Немчинов.

Он добавил, что это произойдет не раньше 2021 года.

"Это вопрос не средней, но и не краткосрочной перспективы", - подчеркнул министр.
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Топ комментарии
+12
Зелений хаос у всьому. Тре вішати як собак.
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17.11.2020 12:36
+11
Україна буде відхаркувати ці зелені шмарклі ще не один рік.
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17.11.2020 12:38
+6
в некоторых районах из села в райцентр по каким то вопросам сейчас нужно ехать 40-50 км. а по новому делению уже будут кататься по 100-150. это однозначно успех.
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17.11.2020 12:49
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Делить нужно сразу на Штаты.
Хватит себя обманывать.
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17.11.2020 12:35 Ответить
- Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. Вce области лежали в чьей-то заячьей шапке с наушниками и ждали хозяев.(с)
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17.11.2020 12:42 Ответить
Новий поділ України на райони можуть переглянути, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6320+++
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17.11.2020 15:24 Ответить
Зелений хаос у всьому. Тре вішати як собак.
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17.11.2020 12:36 Ответить
Турборежим дає свої результати.
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17.11.2020 12:37 Ответить
Україна буде відхаркувати ці зелені шмарклі ще не один рік.
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17.11.2020 12:38 Ответить
Це якщо ще вийде реанімувати....
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17.11.2020 15:22 Ответить
але жі не лікується, щоб не запустити, щоб пізно не було
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17.11.2020 15:44 Ответить
Ну...в годы молодости для лиц не приспособленных ни к чему от слова совсем, было уничижительное определение "наспех сделаный " так все эти ребятки с их режимами поностью подходят под это определение....по дороге поправим...Млять а такую народную мысль что луче уж никак вместо как нибудь..хотрь раз в жизни слышал,не!?👹
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17.11.2020 12:44 Ответить
***** в слове слышали буква и улЯтела....друже гнев мой не тебе...а турбинированым адрессован
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17.11.2020 12:48 Ответить
Нагадує анекдот. Давай, здавай, здавай, ще,ще! А тепер вийди, подивись, що ти наробив!
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17.11.2020 12:37 Ответить
- Що робила паршива?
- Порола і шила...
Все то вже було, і укрупнення, і роздрібнення... Зате скільки бабла на тому піднімуть!
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17.11.2020 12:40 Ответить
"Однак райони зараз все менше мають функцію адміністративну, а більше статистичну, тому що переважна більшість повноважень відійшло на рівень громад" Джерело: https://censor.net/ua/n3231529
Ню-ню. Ось раніше, наприклад, жителі Кагарлика та району могли машину зареєструвати в сервісному центрі Кагарлика, тепер їм треба пертися в Обухів. І те саме з іншими колишніми районами.
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17.11.2020 12:46 Ответить
вообще, то как насилуют нашу страну своими реформами все эти "реформаты", это треш. например, после передачи функций следствия прокуратуры в дбр, на условное преступление в ольшанском районе кировоградской области следователь дбр едет из николаева за 400 км. очень "оперативный выезд". например на дтп следователь приедет в лучшем случае через 8 часов после его совершения.
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17.11.2020 12:54 Ответить
в некоторых районах из села в райцентр по каким то вопросам сейчас нужно ехать 40-50 км. а по новому делению уже будут кататься по 100-150. это однозначно успех.
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17.11.2020 12:49 Ответить
у нас є село з якого в район потрібно їхати з трьома пересадками.Про нього я знаю.
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17.11.2020 14:12 Ответить
ну, судя по всему, это мутят (замутили) чтобы с чистой совестью забить на Донбасс и Крым.
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17.11.2020 12:55 Ответить
Наоборот, шобы легче было добавить к Донбасу с Крымом -сепаратизм наращивает силы.
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17.11.2020 13:14 Ответить
враги и предатели Украины сразу схватились за децентрализацию, раскручивая ее под свои влажные кацапские мечты.
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17.11.2020 13:43 Ответить
росия уже подала список как называть новые федеративные округа ?
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17.11.2020 13:45 Ответить
чего сейчас в это "деление" лезть вообще??? нечем заняться???
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17.11.2020 14:21 Ответить
Ну как зачем, закордонные партнеры платят, а значит почему бы не перекроить районы по их пожеланиям с прицелом на дальнейшую аннексию этих районов. Да и на самих "реформах" всегда можно неплохо бабла попилять.
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17.11.2020 14:45 Ответить
Ну и конечно же зе-сепаратисты оставят мадьярский район на Закарпатье, потому что бабло от мадьяров получено, совместная контрабанда сигарет процветает и приносит постоянный гешефт, а значит нет причин, что-то менять. Ну а то, что ситуация там все больше напоминает ситуацию в Крыму перед аннексией, пархатых инородцев зельцмана-бабломойского явно не волнует, жить тут они не собираются.
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17.11.2020 14:43 Ответить
 
 