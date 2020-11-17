Новий поділ України на райони можуть переглянути, - Немчінов
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Нове районування України в рамках реформи децентралізації можуть переглянути. Не виключено, що це буде зроблено вже наступного року.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в рамках децентралізації був закладений фундамент районування на основі сильних громад. Тому рано чи пізно повинні об'єднатися ті, які свого часу не хотіли добровільного укрупнення.
"Крім того, запроваджене районування - воно не фінальне. Однак райони зараз все менше мають функцію адміністративну, а більше статистичну, тому що переважна більшість повноважень відійшло на рівень громад", - зазначив Немчінов.
Він додав, що це відбудеться не раніше 2021 року.
"Це питання не середньої, але й не короткострокової перспективи", - підкреслив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Хватит себя обманывать.
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. Вce области лежали в чьей-то заячьей шапке с наушниками и ждали хозяев.(с)
- Порола і шила...
Все то вже було, і укрупнення, і роздрібнення... Зате скільки бабла на тому піднімуть!
Ню-ню. Ось раніше, наприклад, жителі Кагарлика та району могли машину зареєструвати в сервісному центрі Кагарлика, тепер їм треба пертися в Обухів. І те саме з іншими колишніми районами.