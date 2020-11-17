Новий поділ України на райони можуть переглянути, - Немчінов

Нове районування України в рамках реформи децентралізації можуть переглянути. Не виключено, що це буде зроблено вже наступного року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в рамках децентралізації був закладений фундамент районування на основі сильних громад. Тому рано чи пізно повинні об'єднатися ті, які свого часу не хотіли добровільного укрупнення.

"Крім того, запроваджене районування - воно не фінальне. Однак райони зараз все менше мають функцію адміністративну, а більше статистичну, тому що переважна більшість повноважень відійшло на рівень громад", - зазначив Немчінов.

Він додав, що це відбудеться не раніше 2021 року.

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"Це питання не середньої, але й не короткострокової перспективи", - підкреслив міністр.