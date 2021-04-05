УКР
Новини
Через скорочення районів буде звільнено 21 тис. співробітників, - Чернишов

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявляє, що у зв'язку зі скороченням кількості районів вивільнитися має 21 тис. співробітників, а штатна чисельність новостворених районних державних адміністрацій становить 16 тис. осіб.

"За нашими підрахунками вивільними мають бути 21 тис. працівників усіх категорій, а штатна чисельність новоутворених райдержадміністрацій складає 16 тис. Що відбувається з рештою, і як проходить процес працевлаштування цих фахівців? В першу чергу, я хочу нагадати, що у нас утворено 1469 територіальних громад, які наразі теж є дуже потужним роботодавцем і залюбки запрошують професіоналів, що мають досвід роботи в райдержадміністраціях. До речі, вони пропонують краще матеріальне забезпечення, ніж те, яке було раніше у службовців в районах", - сказав Чернишов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Міністр підкреслив, що професійні співробітники РДА будуть затребувані як з боку громад, так і з боку нових райадміністрацій, а той "прошарок бюрократів, який штани просиджував" в РДА, має менше шансів на працевлаштування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий поділ України на райони можуть переглянути, - Немчінов

"Підсумовуючи скажу, що кількість службовців, звичайно, буде зменшуватися, і це нормально, але якість і ефективність їх роботи повинна підвищуватися", - заявив Чернишов.

Як повідомлялося, в грудні 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив реорганізацію та створення нових районних державних адміністрацій.

скорочення (228) чиновник (804) адмінреформа (35) РДА (200) держслужбовці (341) Чернишов Олексій (344)
+3
можливо підуть працювати.... - життя заставить...
05.04.2021 12:58 Відповісти
+3
- Що робила паршива?
- Порола і шила...
В результаті ліквідації районів звільнено 21 тисяча працівників, але їх запрошують в новостворені ОТГ. Ну і! Що в результаті? Бардак, невизначеність, адміністративний хаос? Громіздкі ОТГ об`єднані неприроднім способом. Далі почнуться проблеми. конфлікти... А далі що? А далі знову будуть ділити, пілять! Бо то вже все було! Укрупнювали, об`єднували потім знову ділили-дробили. Воно б все нічого, але ж скільки бабла з бюджету на то все піде! А вони ті гроші в нас є лишні? Придурки...
05.04.2021 13:03 Відповісти
+2
Де ж тут позитивний момент? Невже самі великі злочинці в районах? Звичайно ні, їх бази в містах і на великих підприємствах. Ці ділки і райони давно-давним захопили і зв'яляються там коли збирають врожаї, щоб скупити за копійки, або скосити чужі поля. А райони "розірвали", бо в них немає кадрів туди призначити і зробити непорозуміння, щоб добре було захопити залишки непроданої землі.
05.04.2021 13:53 Відповісти
05.04.2021 12:58 Відповісти


У людей и так горе, а Вы им о какой-то работу рассказываете... ))
05.04.2021 14:51 Відповісти
Це, напевне оьн позитивний момент. Все інше - повна чухня. Краще було б цих чиновників прст скоротити. Хоча ще не факт, що звільнені не переьеруться на роботу у адміністрації новостворених громад, якиз на території скорочений районів є подекуди і три-чотири. У себе в дома я це вже спостерігаю.
05.04.2021 12:58 Відповісти
05.04.2021 13:53 Відповісти
Я ж написав нижче.
05.04.2021 13:54 Відповісти
Частково погоджуюсь, але я мав на увазі керівництво району - голову райдержадміністрації і його заступників.
05.04.2021 14:33 Відповісти
министр развития молодец, так районы наразвивал шо теперь себе и на премию ежемесячную есть пол ляма, по стопам главного почтальона пошел родненький.
05.04.2021 13:00 Відповісти
21 тысячу сократят,121 тысячу примут на работу - отличный способ раздуть штат бездельников на подсосе у бюджета.
05.04.2021 13:00 Відповісти
05.04.2021 13:03 Відповісти
Где же они https://www.youtube.com/watch?v=Wsmpv5CpBgE харчеваться то будут?
05.04.2021 15:26 Відповісти
Ну славненько! Один хрен толку от них нет. Название улиц в своем районе не ведают.
05.04.2021 15:31 Відповісти
Давно пора сократить этих бюрократов
05.04.2021 16:44 Відповісти
Може нарешті бюрократи почнуть заробляти чесною працею
05.04.2021 17:56 Відповісти
Странно, жиденько как-то в этой теме с комментариями. О многом говорит...
05.04.2021 22:45 Відповісти
 
 