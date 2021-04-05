Через скорочення районів буде звільнено 21 тис. співробітників, - Чернишов

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявляє, що у зв'язку зі скороченням кількості районів вивільнитися має 21 тис. співробітників, а штатна чисельність новостворених районних державних адміністрацій становить 16 тис. осіб.

"За нашими підрахунками вивільними мають бути 21 тис. працівників усіх категорій, а штатна чисельність новоутворених райдержадміністрацій складає 16 тис. Що відбувається з рештою, і як проходить процес працевлаштування цих фахівців? В першу чергу, я хочу нагадати, що у нас утворено 1469 територіальних громад, які наразі теж є дуже потужним роботодавцем і залюбки запрошують професіоналів, що мають досвід роботи в райдержадміністраціях. До речі, вони пропонують краще матеріальне забезпечення, ніж те, яке було раніше у службовців в районах", - сказав Чернишов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Міністр підкреслив, що професійні співробітники РДА будуть затребувані як з боку громад, так і з боку нових райадміністрацій, а той "прошарок бюрократів, який штани просиджував" в РДА, має менше шансів на працевлаштування.

"Підсумовуючи скажу, що кількість службовців, звичайно, буде зменшуватися, і це нормально, але якість і ефективність їх роботи повинна підвищуватися", - заявив Чернишов.

Як повідомлялося, в грудні 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив реорганізацію та створення нових районних державних адміністрацій.