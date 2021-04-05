Двое граждан РФ избили парня на столичном Подоле, - прокуратура
Двое граждан России избили парня вблизи Почтовой площади в Киеве. При этом они представлялись гражданами Украины и активистами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Как установлено досудебным расследованием, 3 апреля 2021 группа молодых людей, находясь вблизи Почтовой площади на Подоле, увидели парня и девушку, которые употребляли слабоалкогольные напитки, и сделали им замечание, сопровождая это нецензурной бранью. При этом молодые люди представлялись гражданами Украины и активистами, выступающими против нарушений общественного порядка.
На указанное замечание парень сразу завернул металлические банки в бумажный пакет. Однако молодые люди продолжили нецензурно выражаться в его адрес, и, повалив на землю, начали наносить ему множественные удары ногами и руками в область головы, туловища и ног.
Установлены два человека, которые совершали хулиганские действия. Ими оказались двое граждан Российской Федерации, 1989 и 1993 г.р.. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
В отношении лиц, употреблявших спиртные напитки в общественном месте, составлены административные протоколы.
Иногда (очень нечасто) бывало, что полиция приезжала, а компания успевала уйти, и патруль звонил и спрашивал "А где же клиенты". Приходилось извиняться. Но в большинстве случаев в конце концов приезжают и прогоняют неадекватов.
а за денежку маленькую
Бидла у Києві понад 80 відсотків, але мова про вату.
І усі вони не мешкають постійно у Києві
Вати у Києві максимум 10 відсотків.
Да, НО! Засыльных кизячков-провокаторов и подкупленных продажных полным полно, которые дескридитирую и устраняют участников АТО, волонтёров и патриотов. Эти из той же серии. И в данных условиях это будет учащаться.
Мені набридло бидло напідпитку по усьому Києву. Може ти сам з подібного бидла?
Но кацомордые решили еще и помахать ногами.
Почему бы таким "учасникам добробатов" не попинать ногами ментов и беркутов на паРаше?
Но в Украине горным бибибизянам тоже не место...в Сначала срок за хулиганку, затем депортация в орду...
При ВАЗеленському братки поперли без перепон.
Не зря же ***** громыхает танками вдоль украинских границ.
Все выискивает, какого бы рускава витязя спасти от укров.
Все витязи ему, конечно, похрену, ему бы повод...
Граждане РФ здесь? Может быть, кавказцы?
И что за чучело, которого избили?
И нахрена пить спиртное в общественном месте?
Попробуй меня тронь - кишки выпущу.
Значит, поделом избили трансгендерного гламурного метросексуала (эту молодежь по иному не воспринимаю)
Да, уже старый.
Но отличаюсь от молодых лишь седой бородой.
Большой и страшный.
(в душе сентиментальный и добродушный - но об этом никому не говорим).
Нож в кармане всегда.
Как и умение им пользоваться.
Пити будь-які алкогольні напої у громадському МІСЦІ заборонено, окрім спеціально обладнаних місць. Ще й у відповідній тарі.
Я ніколи не підтримував шарія.
Это тебе, Федя, не безвиз!!!
Таким образом "русскими" были и украинцы и туркмены и грузины....