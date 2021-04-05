Двое граждан РФ избили парня на столичном Подоле, - прокуратура

Двое граждан России избили парня вблизи Почтовой площади в Киеве. При этом они представлялись гражданами Украины и активистами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как установлено досудебным расследованием, 3 апреля 2021 группа молодых людей, находясь вблизи Почтовой площади на Подоле, увидели парня и девушку, которые употребляли слабоалкогольные напитки, и сделали им замечание, сопровождая это нецензурной бранью. При этом молодые люди представлялись гражданами Украины и активистами, выступающими против нарушений общественного порядка.

На указанное замечание парень сразу завернул металлические банки в бумажный пакет. Однако молодые люди продолжили нецензурно выражаться в его адрес, и, повалив на землю, начали наносить ему множественные удары ногами и руками в область головы, туловища и ног.

Установлены два человека, которые совершали хулиганские действия. Ими оказались двое граждан Российской Федерации, 1989 и 1993 г.р.. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В отношении лиц, употреблявших спиртные напитки в общественном месте, составлены административные протоколы.

