Двое граждан РФ избили парня на столичном Подоле, - прокуратура

Двое граждан РФ избили парня на столичном Подоле, - прокуратура

Двое граждан России избили парня вблизи Почтовой площади в Киеве. При этом они представлялись гражданами Украины и активистами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как установлено досудебным расследованием, 3 апреля 2021 группа молодых людей, находясь вблизи Почтовой площади на Подоле, увидели парня и девушку, которые употребляли слабоалкогольные напитки, и сделали им замечание, сопровождая это нецензурной бранью. При этом молодые люди представлялись гражданами Украины и активистами, выступающими против нарушений общественного порядка.

На указанное замечание парень сразу завернул металлические банки в бумажный пакет. Однако молодые люди продолжили нецензурно выражаться в его адрес, и, повалив на землю, начали наносить ему множественные удары ногами и руками в область головы, туловища и ног.

Установлены два человека, которые совершали хулиганские действия. Ими оказались двое граждан Российской Федерации, 1989 и 1993 г.р.. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В отношении лиц, употреблявших спиртные напитки в общественном месте, составлены административные протоколы.

+46
Вау! Зеботи та зебіли - як вам досягнення блазня з Рюкзаковим?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:17 Ответить
+27
Кацапы в Киеве и еще живые?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:19 Ответить
+25
А то шо в Киеве куча дегенератов с шариками выходили на митинги в поддержку Шария тебя не смущает, не?? Ваты в Киеве валом...
показать весь комментарий
05.04.2021 17:22 Ответить
Вау! Зеботи та зебіли - як вам досягнення блазня з Рюкзаковим?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:17 Ответить
не обзывай сладчайшего папередника блазнем.
показать весь комментарий
06.04.2021 03:09 Ответить
От орли, репетирують окупанти!
показать весь комментарий
05.04.2021 17:17 Ответить
Мокшу в дупу і в Мордор !
показать весь комментарий
05.04.2021 17:17 Ответить
Так что, можно вызывать полицию на тех особей, что у нас во дворе пьют пиво? Буду этим пользоваться, ибо уже достали.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:19 Ответить
и у нас во дворе тоже пивные киоски срач разводят
показать весь комментарий
05.04.2021 17:23 Ответить
Значит, нужно не стесняться вызывать полицию. Нужно, чтобы все это поняли - дабы звонил не один человек со двора.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:25 Ответить
всем пофиг. Народ настолько отупел, что даже если дом завалится, ничего не скажут. Потому мы так хорошо живем.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:29 Ответить
Так ведь эти особи многих достали, почти всех. В Вайбере языками чешут, а набрать 102 - никак нет.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:37 Ответить
Набрать 102? А вы сами пробовали это делать? Я несколько раз звонил на 102 ,больше не хочу. Себе дороже выходит а проблема как была так и остаётся. Вам просто все мозги съедят сперва составлением десятков бумажек а потом через день будут вызывать на бесполезные допросы и в итоге когда вас до смерти зае*ут то дадут вам написать заявление об отказе от своего предыдущего заявления. Попробуйте сами и убедитесь что всё построено так что бы у вас навсегда отпала охота жаловаться на любые нарушения в полицию.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:06 Ответить
Что вы придумываете?! Я неоднократно звонила на 102 когда шумные компании под окнами не давали спать. Полиция приезжала за 5 минут максимум. И никуда я не ходила, бумаги не писала. По телефону только спросили мои данные и адрес.
показать весь комментарий
05.04.2021 20:07 Ответить
Ты мрачная
показать весь комментарий
05.04.2021 20:29 Ответить
Не мрачная, а принципиальная. Побольше бы таких, порядку было бы больше.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:48 Ответить
Таки да. Раньше подчеркивали, что личные данные можно не сообщать. Сейчас все-таки просят навзать, но мне не жалко.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:48 Ответить
Пробовал и пробую. Насчет бумажек по поводу шума во дворе - это просто неправда. Говорю резко и уверенно, потому что уже лет 5 в ночное время часто звоню на 102. Раньше приезжали в течение 5-10 минут, сейчас уже приезжают не так охотно. Иногда приходится звонить 2-3 раза за ночь. Ни разу по такому поводу писать не приходилось.
Иногда (очень нечасто) бывало, что полиция приезжала, а компания успевала уйти, и патруль звонил и спрашивал "А где же клиенты". Приходилось извиняться. Но в большинстве случаев в конце концов приезжают и прогоняют неадекватов.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:46 Ответить
Да, у вас на Моржовии просто беда после 14го ,а нех было на Украину нападать ,уроды моральные и подонки редкостные...
показать весь комментарий
05.04.2021 17:50 Ответить
моржовия - это 5-ть!!!
показать весь комментарий
05.04.2021 17:53 Ответить
Жах, налівайки треба позакривать!
показать весь комментарий
05.04.2021 17:38 Ответить
Пить пиво во дворе дома не запрещено (если это не детская или спортивная площадка, тогда запрещено)
показать весь комментарий
05.04.2021 18:11 Ответить
Двор многоквартирного дома - общественное место, а пиво - алкогольный напиток. Кстати, в статье эта норма упоминается.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:50 Ответить
Кацапы в Киеве и еще живые?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:19 Ответить
а может они беженцы. Французы вон напринимали чеченцев, а теперь не знают, куда бежать.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:22 Ответить
А то шо в Киеве куча дегенератов с шариками выходили на митинги в поддержку Шария тебя не смущает, не?? Ваты в Киеве валом...
показать весь комментарий
05.04.2021 17:22 Ответить
они же не просто так выходили
а за денежку маленькую
показать весь комментарий
05.04.2021 17:31 Ответить
Вати у Києві максимум 10 відсотків.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:40 Ответить
якщо дивитись по автівкам - то відсотків з 20-30
показать весь комментарий
05.04.2021 17:58 Ответить
Ти про бидло чи вату?
Бидла у Києві понад 80 відсотків, але мова про вату.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:18 Ответить
я про номери АН, ВВ та останнім часом ВН та АЕ
показать весь комментарий
06.04.2021 09:21 Ответить
Який їх відсоток?
І усі вони не мешкають постійно у Києві
показать весь комментарий
07.04.2021 08:07 Ответить
Якщо заїхати на будь-яку парковку при ТРЦ там тих номерів буде від чверті до третини
показать весь комментарий
07.04.2021 14:50 Ответить
По-перше, не буде, по-друге, вони не мають київської реєстрації.
показать весь комментарий
08.04.2021 17:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/330841

Вати у Києві максимум 10 відсотків.
Да, НО! Засыльных кизячков-провокаторов и подкупленных продажных полным полно, которые дескридитирую и устраняют участников АТО, волонтёров и патриотов. Эти из той же серии. И в данных условиях это будет учащаться.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:33 Ответить
Ну да, водку жрать можно только на России. 🥴
показать весь комментарий
05.04.2021 17:19 Ответить
немедленная депортация. Подозреваю, что это кавказцы. Они немцев уже забодали своими патрулями трезвости.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:20 Ответить
та да, загорелые 100%
показать весь комментарий
05.04.2021 17:23 Ответить
Я підтримую подібні патрулі, хто б їх не робив.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:43 Ответить
ну таки да. как в кацапии казаков на патруль улиц . потом отряды зеленского . потом отрядики юных зебилов потом через время чё стоите втроём . как был совок полулагерный в головах так и остался .
показать весь комментарий
05.04.2021 17:59 Ответить
Клав я на зелених та совок.
Мені набридло бидло напідпитку по усьому Києву. Може ти сам з подібного бидла?
показать весь комментарий
05.04.2021 18:16 Ответить
скоріше ти
показать весь комментарий
05.04.2021 21:11 Ответить
І це мені пише дебільна сатанинська істота?
показать весь комментарий
07.04.2021 08:11 Ответить
Никакой депортации ,только 2 года тюрьмы
показать весь комментарий
05.04.2021 18:23 Ответить
Так на тех которых побили еще и админку составили?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:20 Ответить
то скорей всего каукас,а не классическое кацо.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:23 Ответить
Кизячков завезли, бубочку защищать от злых бандеровцев
показать весь комментарий
05.04.2021 17:20 Ответить
а если окажется что "граждане РФ" участники добробатов, а бухающий и ссущий в центре Киева "гражданин Украины" переселенец с Донбасса, топящий за рашку вконтакте?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:22 Ответить
И такое может быть...нам же всей инфы не сообщают
показать весь комментарий
05.04.2021 17:24 Ответить
Украинец пил слабо алкогольный напиток и после замечания завернул банку в бумагу.
Но кацомордые решили еще и помахать ногами.
Почему бы таким "учасникам добробатов" не попинать ногами ментов и беркутов на паРаше?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:27 Ответить
Некрасиво пить слабо алкогольные напои на улице, там дети, пенсионеры. Каждый имеет право сделать замечание.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:31 Ответить
Вы больше одного предложения не осилили?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:33 Ответить
Всё оно ослило, этот литвин ватное дерьмо которое тут поддерживало окупацию Крыма...как эту мразоту незабанят , я не знаю..
показать весь комментарий
05.04.2021 18:32 Ответить
Оно сейчас очень осторожно пишет.Правда,как тролль-уже давно протух😂
показать весь комментарий
05.04.2021 19:02 Ответить
Ти б усе прочитав.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:45 Ответить
"При этом они представлялись гражданами Украины и активистами" - говорили державною мовою України?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:22 Ответить
Саме так завжди діяли кацапські агенти з метою дискредитації українського патріотизму - вони під виглядом патріотів та активістів скоювали злочини проти українців. Потрібно посилювати покарання іноземцям, як це зроблено майже в усіх країнах світу.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:24 Ответить
а что два эти козломордые барана делают в Украине ???
показать весь комментарий
05.04.2021 17:24 Ответить
Тебя искали,но что-то пошло не так....
показать весь комментарий
05.04.2021 17:28 Ответить
Нет...это другие ордынцы не козломордые...это те кто садит козломордых садят на бутылку...
Но в Украине горным бибибизянам тоже не место...в Сначала срок за хулиганку, затем депортация в орду...
показать весь комментарий
05.04.2021 17:46 Ответить
но заголовок кликбейтный)))
показать весь комментарий
05.04.2021 17:27 Ответить
За минулої влади козломордим віком від 18 до 60 був обмежений в'їзд в Україну.
При ВАЗеленському братки поперли без перепон.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:30 Ответить
Давно пора вводити візовий режим з кацапздейщиною!
показать весь комментарий
05.04.2021 17:30 Ответить
Якщо украi´нцi не бажають самi панувати на своi´й землi, так будуть панувати чужеземцi, вони вже панують(((
показать весь комментарий
05.04.2021 17:30 Ответить
Сейчас начнется парад "униженных и оскорбленных" русских!
Не зря же ***** громыхает танками вдоль украинских границ.
Все выискивает, какого бы рускава витязя спасти от укров.
Все витязи ему, конечно, похрену, ему бы повод...
показать весь комментарий
05.04.2021 17:34 Ответить
Подозреваю, что все было не так просто.
Граждане РФ здесь? Может быть, кавказцы?
И что за чучело, которого избили?
И нахрена пить спиртное в общественном месте?
Попробуй меня тронь - кишки выпущу.
Значит, поделом избили трансгендерного гламурного метросексуала (эту молодежь по иному не воспринимаю)
показать весь комментарий
05.04.2021 17:36 Ответить
Олег, в отличие от тебя, я мужчина.
Да, уже старый.
Но отличаюсь от молодых лишь седой бородой.
Большой и страшный.
(в душе сентиментальный и добродушный - но об этом никому не говорим).
Нож в кармане всегда.
Как и умение им пользоваться.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:49 Ответить
"Розвідка ЛДНР" спалилась.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:37 Ответить
За слабоалкогольний напій кацориле бидло має право бити ногами?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:43 Ответить
Я б й сам бив з величезним задоволенням, але мені не дозволяє соціальний статус.

Пити будь-які алкогольні напої у громадському МІСЦІ заборонено, окрім спеціально обладнаних місць. Ще й у відповідній тарі.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:49 Ответить
Не козломордому біосміттю наводити порядок в Україні.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:54 Ответить
Увага!- Олег Хмара -прибічник Шарія.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:56 Ответить
Не бреши.
Я ніколи не підтримував шарія.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:20 Ответить
ак они в Киеве оказались да еще и на Подоле? кацапские евреи что ли??? прсадите на кичу , будет обменный фонд....
показать весь комментарий
05.04.2021 17:40 Ответить
Безвізовий режим з Європою дуже приваблює кацапів в Україну. Чув по радіо від якогось експерта, що зараз це вже перетворилось в бізнес. Потрапивши в Україну вони укладають з жінками фіктивні шлюби (зрозуміло що за гроші), щоб згодом прийняти українське громадянство і отримавши український паспорт чкурнути на Європу.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:43 Ответить
А что мешает получить визу за 35 евро ?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:52 Ответить
По нынешним положениям, податься на Шенгенскую визу можно не ранее, чем за три месяца до начала поездки, и не позднее, чем за 15 дней. Новые правила предусматривают больше гибкости - нести документы в посольство или консульство можно будет уже за полгода до выезда, но не позже, чем за 15 дней.
Также в ЕС упростят выдачу многократных виз с действием от одного года до пяти лет. Получить их могут те, кто регулярно ездит в страны Евросоюза, например, бизнесмены, моряки, артисты. В новом кодексе подчеркивается, что многократные визы не следует ограничивать только для определенных категорий путешествующих. Впрочем, для получения такой визы у человека должна быть "положительная визовая история".

Это тебе, Федя, не безвиз!!!
показать весь комментарий
05.04.2021 18:01 Ответить
Одна справа зібрати купу документів, записатись в електронну чергу в посольство, сплатити за візу, здати документи і чекати коли віза буде готова, і видана вона буде на певну кількість днів. Інша справа, береш закордонний паспорт сідаєш в літак/поїзд/автобус і подорожуєш Європою скільки душа бажає.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:20 Ответить
Повісити козломордих без суду і слідства.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:44 Ответить
Это не козломордые https://censor.net/ru/comments/locate/3257761/01921466-0753-7335-822e-71d1962e8eb8
показать весь комментарий
05.04.2021 17:47 Ответить
Що значить "не козломорді"? Вони громадяни Козломордії, значить козломорді автоматично!
показать весь комментарий
05.04.2021 17:52 Ответить
Ордынцы. но не козломордые...это тоже самое сказать твои родители "эсэсэсэровцы" или "русские" так как жили в совке...
Таким образом "русскими" были и украинцы и туркмены и грузины....
показать весь комментарий
05.04.2021 17:56 Ответить
Петров и боширов фамилии?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:55 Ответить
Операція "Консерви"
показать весь комментарий
05.04.2021 17:59 Ответить
в сизо их научат украинцев уважать.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:02 Ответить
До сизо не дойдет
показать весь комментарий
05.04.2021 18:12 Ответить
та ладно , черножепые в сизо украинцев дрючат только так , а черножепые ето братья кацапов
показать весь комментарий
05.04.2021 18:41 Ответить
А як такі молоді особи могли прибути в Україну?? Чи заборона на в"їзд для чоловіків з РФ від 18 до 60 років вже не діє при зелених дурнях??
показать весь комментарий
05.04.2021 18:13 Ответить
Всем кацапам , которые хотят посетить Украину . делать тату
Двое граждан РФ избили парня на столичном Подоле, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3755
показать весь комментарий
05.04.2021 18:20 Ответить
Семь лет войны, ковид, кацапы ходят по Киеву и бьют людей, что еще может быть нелепее и абсурднее, где это МВД, сколько их должно быть, 350000 чел. мало?
показать весь комментарий
05.04.2021 18:46 Ответить
Хто пускає кацапських нацистів-людожерів в Україну
показать весь комментарий
05.04.2021 20:38 Ответить
Відгадайте з трьох разів, хто відмінив указ Порошенка про недопуск в Україну осіб від 16 до 65 років?
показать весь комментарий
06.04.2021 15:36 Ответить
Кацапи повинні обов'язково ходити з нашитими мішенями...
показать весь комментарий
05.04.2021 20:39 Ответить
Питання: Шо мокшанці робили в столиці України на сьомому році війни?
показать весь комментарий
05.04.2021 21:15 Ответить
Вообщем так: кацапов на ножи.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:54 Ответить
Розстріляти! Двічі!
показать весь комментарий
06.04.2021 03:15 Ответить
 
 