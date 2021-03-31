Подростки избили ветерана АТО в Берегово. ВИДЕО+ФОТО
У 28-летнего участника антитеррористической операции прошлой ночью возник конфликт в супермаркете с группой подростков.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина обратился в полицию прошлой ночью и заявил, что его избили неизвестные.
"По словам потерпевшего, у него возник спор с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. После этого дети побежали за поддержкой к своим старшим товарищам, которые через несколько минут вернулись на место происшествия и отомстили заявителю, нанеся ему телесные повреждения", - сказано в сообщении полиции.
Следователи разыскали избивших ветерана подростков. Одному из них 14 лет, другому - 17.
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Пострадавшего мужчину направили на судебно-медэкспертизу. По данным издания "Мукачево.нет", у него сломана челюсть, ушиб мягких тканей и волосистой части головы.
Дело расследуют по ч. 1 ст. 122 (умышленные телесные повреждения средней тяжести). Наказание по ней - лишение свободы на срок до 3 лет.
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5 осіб ромської національності пішли на конфлікт з двома чоловіками у цілодобовому супермаркеті. В результаті чого останніх почали просто лупцювати. Один із постраждалих виявився інвалідом української армії після оборони нашої держави у зоні АТО.
Наразі лікарі поклали чоловіку наступні діагнози: переломом щелепи, забій волосистої частини голови та травми м'яких тканин голови.
За інформацією, яку повідомили власні джерела у правоохоронних органах, останнім часом особи ромської національності у Берегові стали більше порушувати закон, що може негативно відзначитися на криміногенній ситуації міста.
Наразі по даній справі відкрито кримінальне провадження."
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2432000
Тим більш,там не табори,а величенькі циганські села.
Як завжди,-народними методами...
Ну и распорядок колонии соблюдать. Куда без этого.
нехай покидьки ховаються. Ветеранам слід гуртуватись і якщо хтось не дайбо ризикне
скривдити ветерана, того слід гуртом виховувати безжально, не чекаючи і не турбуючи поліціянтів, щоб всі знали, що ветерани то поважні і захищені люди, з якими краще рахуватися
і поводитись дуже чемно і обережно.
бидло виросло..