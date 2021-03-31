Подростки избили ветерана АТО в Берегово. ВИДЕО+ФОТО

У 28-летнего участника антитеррористической операции прошлой ночью возник конфликт в супермаркете с группой подростков.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина обратился в полицию прошлой ночью и заявил, что его избили неизвестные.

"По словам потерпевшего, у него возник спор с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. После этого дети побежали за поддержкой к своим старшим товарищам, которые через несколько минут вернулись на место происшествия и отомстили заявителю, нанеся ему телесные повреждения", - сказано в сообщении полиции.

Следователи разыскали избивших ветерана подростков. Одному из них 14 лет, другому - 17.

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Пострадавшего мужчину направили на судебно-медэкспертизу. По данным издания "Мукачево.нет", у него сломана челюсть, ушиб мягких тканей и волосистой части головы.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 122 (умышленные телесные повреждения средней тяжести). Наказание по ней - лишение свободы на срок до 3 лет.

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