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Подростки избили ветерана АТО в Берегово. ВИДЕО+ФОТО

У 28-летнего участника антитеррористической операции прошлой ночью возник конфликт в супермаркете с группой подростков.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина обратился в полицию прошлой ночью и заявил, что его избили неизвестные.

"По словам потерпевшего, у него возник спор с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. После этого дети побежали за поддержкой к своим старшим товарищам, которые через несколько минут вернулись на место происшествия и отомстили заявителю, нанеся ему телесные повреждения", - сказано в сообщении полиции.

Следователи разыскали избивших ветерана подростков. Одному из них 14 лет, другому - 17.

Подростки избили ветерана АТО в Берегово 01Подростки избили ветерана АТО в Берегово 02

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Пострадавшего мужчину направили на судебно-медэкспертизу. По данным издания "Мукачево.нет", у него сломана челюсть, ушиб мягких тканей и волосистой части головы.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 122 (умышленные телесные повреждения средней тяжести). Наказание по ней - лишение свободы на срок до 3 лет.

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Подростки избили ветерана АТО в Берегово 03
Подростки избили ветерана АТО в Берегово 04

Автор: 

ветераны (1107) избиение (9802) подростки (450) Нацполиция (16490) ромы (25) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+33
"Як повідомляють власні джерела у правоохоронних органах повідомлення про бійку було отримано о другій годині ночі.
5 осіб ромської національності пішли на конфлікт з двома чоловіками у цілодобовому супермаркеті. В результаті чого останніх почали просто лупцювати. Один із постраждалих виявився інвалідом української армії після оборони нашої держави у зоні АТО.
Наразі лікарі поклали чоловіку наступні діагнози: переломом щелепи, забій волосистої частини голови та травми м'яких тканин голови.
За інформацією, яку повідомили власні джерела у правоохоронних органах, останнім часом особи ромської національності у Берегові стали більше порушувати закон, що може негативно відзначитися на криміногенній ситуації міста.
Наразі по даній справі відкрито кримінальне провадження."
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2432000
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01.04.2021 00:11
+33
так цыгане неплатежеспособные, поэтому ими заниматься правоохоронцям совершенно неинтересно
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01.04.2021 00:25
+29
Одним словом -******* !!!)))
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31.03.2021 23:57
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Правила форума Совет форумчан
Дети наше будущее видать родители переселенцы из Донбасса ...
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31.03.2021 23:57 Ответить
Підлітки побили ветерана АТО в Берегові - Цензор.НЕТ 4096
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01.04.2021 06:44 Ответить
Виновата власть в таком положении вещей. Наше уголовное законодательство не выдерживает никакого сравнения с законодательством цивилизованных стран. Зеленое быдло не хочет прекращать преступность в стране. Аж пищит как не хочет. Бандитов выпихивают их тюрем, а те упираются не хотят выходить. Убийцам дают 2 года условно. В какой еще клоунской стране такое происходит? А зеленым клоунам пофиг. Они заинтересованы не в росте народонаселения, а в его сокращении.
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01.04.2021 17:54 Ответить
Это не меняет криминальной способности у цыган. Поэтому я двумя руками за дым из трубы! Алоизович не доработал!
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02.04.2021 20:11 Ответить
Ненавижу цыган!!!
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02.04.2021 20:12 Ответить
Та нет, это переселенцы из "табора который входит в небо"
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01.04.2021 00:02 Ответить
в небо и отправить.
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01.04.2021 07:44 Ответить
Не вийде. У цих Дьопйошів є захист - аж на рівні самóї ОПи.

Підлітки побили ветерана АТО в Берегові - Цензор.НЕТ 1092
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01.04.2021 16:56 Ответить
Таку шакальню, треба по тихому кончити і загребти в землю. Від цього сміття більше користі буде як добрива
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01.04.2021 16:43 Ответить
Чучело убогое,тебе нассы в глаза-божья роса! переселенцы виноваты)))в Мукачево?)))))из думбасса ромской национальности?))))Кацапчик ,вам там задание товарищ прапорщик такое дал-во всех бедах думбасян винить?)))флаг смени не позорь страну,ублюдок,тьфу!!!!
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08.04.2021 19:21 Ответить
Ну подписываться было не обязательно ,меня твоя родословная геть не интересует ...
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08.04.2021 19:44 Ответить
Кацапчик ты еще и на жд подрабатываешь стрелочником?передай товарищу страпонщику пусть тебе зарплату повысит,а то на дошике долго не протянешь,уже думбасян с ромалами путаешь)))
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08.04.2021 19:55 Ответить
Ну это лишнее , то что ты идиот и так было очевидно ...
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08.04.2021 20:27 Ответить
Ну лишнее так лишнее)))работай за медальку)))только когда думбасяне в следующий раз причудятся-придется клизму ставить,а не то разорвет от дерьма)))
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08.04.2021 20:39 Ответить
Одним словом -******* !!!)))
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31.03.2021 23:57 Ответить
малолітні паскуди...
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01.04.2021 00:08 Ответить
"Як повідомляють власні джерела у правоохоронних органах повідомлення про бійку було отримано о другій годині ночі.
5 осіб ромської національності пішли на конфлікт з двома чоловіками у цілодобовому супермаркеті. В результаті чого останніх почали просто лупцювати. Один із постраждалих виявився інвалідом української армії після оборони нашої держави у зоні АТО.
Наразі лікарі поклали чоловіку наступні діагнози: переломом щелепи, забій волосистої частини голови та травми м'яких тканин голови.
За інформацією, яку повідомили власні джерела у правоохоронних органах, останнім часом особи ромської національності у Берегові стали більше порушувати закон, що може негативно відзначитися на криміногенній ситуації міста.
Наразі по даній справі відкрито кримінальне провадження."
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2432000
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01.04.2021 00:11 Ответить
А чим займаються саме правоохоронні органи? Ну, крім повідомляти інформацію різним "власним джерелам"?
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01.04.2021 00:18 Ответить
так цыгане неплатежеспособные, поэтому ими заниматься правоохоронцям совершенно неинтересно
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01.04.2021 00:25 Ответить
Тільки золоті зуби носять, а так без грошей.
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01.04.2021 09:48 Ответить
Та що ж ти з тими циганами зробиш ? Вже хто тільки за них не брався.
Тим більш,там не табори,а величенькі циганські села.
Як завжди,-народними методами...
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01.04.2021 00:28 Ответить
Але ж якийсь вихід з цієї ситуації повинен бути? Інакше для чого тоді потрібні такі правоохоронні органи? Просто констатувати факти?
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01.04.2021 00:31 Ответить
пистити на кожному кроці де тільки побачиш по всій країні , шо б сцуки далі отих своїх таборів і носа не сунули, падли чорножопі..
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01.04.2021 00:36 Ответить
Ага, неизвестно кто кого будет. Есть целые села цыган. В той же Сваляве несколько кварталов ( условно ) цыганских. Их бы в Румунию да мадьярщину как то переселить...
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01.04.2021 00:59 Ответить
Не дай бог пожар - ни кто тушить не будет...
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01.04.2021 06:21 Ответить
Предлагаю всех циган и циганок кастрировать и стерилизовать....Их не должно быть много.... Их не должно быть....
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01.04.2021 16:56 Ответить
Гітлер уже робив це https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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24.08.2021 21:10 Ответить
пусть работают на государство и трошки на себя в госучреждении. Казенные харчи мы им обеспечим, но поработать придется.
Ну и распорядок колонии соблюдать. Куда без этого.
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01.04.2021 08:19 Ответить
Ну в той же Франции хоть пытаются бороться - бульдозерами сравняли табора с землей , и десятки тысяч цыган депортировали из страны - и по барабану на вой в соседних толерантных странах ...
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01.04.2021 10:49 Ответить
на що? що прийде руцкій мір і наведе порядок? так він і без того йде
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01.04.2021 10:02 Ответить
Гитлер также носил штаны и любил рисовать, вопрос к вам как специалисту - можно ли мне носить штаны и рисовать?. Что касается правоохоронцив, если они крышуют бандитов и не расследуют дела, что делать человеку?Приём...
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01.04.2021 09:27 Ответить
вот честно говорю - служил просто в мукачево, сложилось ощущение что очень хорошие люди, но очень дикие..)
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01.04.2021 00:25 Ответить
як в анекдоті : - вуйку фашист , відпустіть мене я такий же українець як вони , тільки трохи дикий .
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01.04.2021 07:52 Ответить
Цигане.
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01.04.2021 00:29 Ответить
Підлітки побили ветерана АТО в Берегові - Цензор.НЕТ 5751
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01.04.2021 00:36 Ответить
Заехал просто купить домик на колесах
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01.04.2021 01:04 Ответить
Так там ніби призов стартував? Всі, я так бачу здорові.
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01.04.2021 00:57 Ответить
Меня возмущает, что рожи их не показывают! В чем смысл этих замазанных фотографий???
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01.04.2021 00:58 Ответить
Да, похожи на бандитского вида население Будапешта. Ну а что вы хотели. Мадьяры- до 9 века были обычными дикими кочевниками, потом их потеснили Печенеги и Мадьяры ускакали в Паннонию, покорили славян и уничтожили Болгарское царство и Великую Моравию, Немцы тоже еле отбились. Вобщем дикие люди.
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01.04.2021 01:02 Ответить
ти з гунами не путай , мадяри ****** поговорити що вони гуни.
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01.04.2021 07:54 Ответить
Это уже какой случай по счёту?! Идёт целенаправленная дискредитация и устранение участников АТО и ООС, волонтёров. Цель запугать и разубедить этим заниматься. Авторы известны. Сейчас не время им афишировать себя, вступать в контакты с малознакомыми людьми, отдыхать в барах и ресторанах и даже перемещаться в тёмное время суток. Забудьте об этом на время! Берегите себя!
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01.04.2021 02:44 Ответить
Берегово це взагалі мадярська колонія, наскільки мені відомо від місцевих. То ж навіть може і не цигани були, а мадяри місцеві, які ніфіга не проукраїнськи налаштовані. І ніколи такими не були.
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01.04.2021 11:00 Ответить
Не вперше бачу такі трохи дивні заклики забитися під лавку і перечекати. То
нехай покидьки ховаються. Ветеранам слід гуртуватись і якщо хтось не дайбо ризикне
скривдити ветерана, того слід гуртом виховувати безжально, не чекаючи і не турбуючи поліціянтів, щоб всі знали, що ветерани то поважні і захищені люди, з якими краще рахуватися
і поводитись дуже чемно і обережно.
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01.04.2021 13:08 Ответить
Молодых упырей необходимо пролечить по методике д-ра Алоизовича!! Эффект--100%!!!
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01.04.2021 06:27 Ответить
Зламана щелюха, це середня важкість, це от 3 Ка якщо неоткупляться і не вибачаться
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01.04.2021 07:00 Ответить
В Киеве толпой отбирают у прохожих сумки и ничего сделать нельзя перебрасывают друг другу и толпой убегают.Сам видел, да и Цензор писал не раз.это те некачественные дети о которых говорила когда то министр и растут они за наши с вами детские деньги.А работать Боже упаси, прямо как воры в законе, западло!!!
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01.04.2021 07:57 Ответить
+Там де немає влади, там ніхто і нікого не боїться, там діють закони джунглів і суд Лінча! А обличчя по дебільному у злочинців ретушують для чого , це щоб не узнали ті, інші, потерпілі, яких уже колись грабували, били, насилували...*?Відрижка дерьмократії, мол це порушення прав людини , , а може злочинця вже хтось бачив, знає , вже постраждав , тягне його поліція, то мало того що він сам лице прикриває, що б не взнали , та ще й убогі... ретуш накладають?! Це так само як зброя в будинку, має бути замкнута в сейфі, не заряджена, полізуть вбивати , напевно треба попросити щоб не спішили, потім вистрелити вгору, а потім..., як правило до цього не доходить, пиріжки, плач, похорони або лікарня "владельцев оружія "*?А ті, хто такі дебільні закони пише , що думає, що не попадеться, чи "всё не так ребята"...?!...?
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01.04.2021 08:04 Ответить
Не оправдываю избиение, тем более групповое, совсем наоборот но хотелось бы знать с чего всё началось.В чем суть возникшего "спора"? Какова предистория конфликта? Хотелось бы выслушать и вторую сторону. Тема не раскрыта. Акцент на ветерана не уместен. Все перед законом должны быть равны.
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01.04.2021 08:05 Ответить
ветеран явно приставал к цыганенку с непристойными предложениями назвать Путлера ******, а у цыганенка челюсть не позволила такое и он оказался еще и в трусиках мейд-ин Лугандония, ветеран сразу захотел прибить его к забору гвоздями, а грабившие в этот момент магазин родственники цыганенка возмутились такой несправедливости ... и пошло и поехало (с)РашаТудей
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01.04.2021 14:11 Ответить
Правильно "слуги" виховують молодь, не сепаров б'ють, а ветеранів АТО. А "какая разница" на якій мові розмовляти і це привело до переходу фактично всіх каналів, окрім 3-х і радіостанцій на кацапский язик, ***** ль? Люся і вся обслуга слуг і самі слуги, навіть спілкуються з журналістами і нарідом на російській. Там де російська - там розбрат і війна.
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01.04.2021 08:15 Ответить
Чому лице постраждалого показали ,а морди банди злочинців -ні ?
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01.04.2021 09:31 Ответить
Чи це інформаційна компанія по дискретуванню атовців -пане Юрію?
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01.04.2021 09:34 Ответить
Чем ближе узнаю нашу теперешнюю власть и нашу теперешнюю полицию, тем больше нравится фашизм.
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01.04.2021 10:32 Ответить
кастрировать всех, что бы не размножались.
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01.04.2021 12:24 Ответить
ці виродки малолітні навіть і не знають, що війна в країні.
бидло виросло..
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01.04.2021 16:37 Ответить
Так це циганва.
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01.04.2021 16:40 Ответить
їх теж достатньо багато...антисоціальний елемент.
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01.04.2021 16:44 Ответить
Из рассказа следует, что этим не надо ехать на стажировку ни в Мексику, ни в Бразилию, ни в Колумбию...Или они оттуда?!!
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01.04.2021 17:45 Ответить
 
 