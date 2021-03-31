Дело об избиении Балуха направлено в суд, - прокуратура

Днепровская окружная прокуратура Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который избил Владимира Балуха на территории столичного "Гидропарка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Как установило следствие, между потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт, в ходе которого последний нанес Балуху телесные повреждения, с которыми того госпитализировали.

По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что полученные пострадавшим телесные повреждения относятся к тяжким и опасным для жизни.

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В настоящее время обвинительный акт по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) направлено в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября 2020 года сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

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Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

22 октября стало известно, что бывшего узника Кремля выписали из больницы скорой помощи. После этого продолжалась реабилитация.

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