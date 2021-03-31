Справу про побиття Балуха направлено до суду, - прокуратура

Дніпровська окружна прокуратура Києва затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який побив Володимира Балуха на території столичного "Гідропарку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як встановило слідство, між потерпілим і підозрюваним виник словесний конфлікт, під час якого останній завдав Балуху тілесні ушкодження, з якими того госпіталізували.

За результатами проведеної судово-медичної експертизи встановлено, що отримані постраждалим тілесні ушкодження належать до тяжких і небезпечних для життя.

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В даний час обвинувальний акт за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) направлено до Дніпровського районного суду Києва для розгляду по суті.

За скоєне чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

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Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

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22 жовтня стало відомо, що колишнього в'язня Кремля виписали з лікарні швидкої допомоги. Після цього тривала реабілітація.