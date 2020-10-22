Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги, попереду місяці реабілітації і відновлення

Колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха, який був госпіталізований 8 вересня в тяжкому стані після побиття, виписали з лікарні швидкої допомоги.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила громадська активістка Наталя Лютикова, передає Цензор.НЕТ.

"Володимира виписали з лікарні швидкої допомоги, завершився страшний етап болю і невідомості. Новий день Володя почне з реабілітації та підготовки до відновлення. Найближчі місяці його чекає багато вправ, професійне лікування в одній з кращих клінік країни, і, я впевнена, повне одужання", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

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Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.