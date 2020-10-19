Балух поступово відновлюється, ходить і навіть читає, - Ірина Геращенко. ФОТО
Колишній в'язень Кремля Володимир Балух, якого було госпіталізовано 8 вересня в тяжкому стані після побиття, вже ходить і поступово відновлюється.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.
"Сьогодні хороші новини і його перше фото з лікарні. Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди. Насправді, йдеться про реабілітаційні методики. Володя в нейрохірургічному відділенні. Ходить, поступово відновлюється, читає. Сьогодні зробили контрольні знімки. Динаміка позитивна", - йдеться в повідомленні.
Лікарі навіть дозволили нардепу Ахтему Чийгозу провідати Балуха.
Раніше Балуха перевели з реанімації в нейрохірургію.
Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.
У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.
Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.
18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.
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