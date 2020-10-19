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Балух поступово відновлюється, ходить і навіть читає, - Ірина Геращенко. ФОТО

Колишній в'язень Кремля Володимир Балух, якого було госпіталізовано 8 вересня в тяжкому стані після побиття, вже ходить і поступово відновлюється.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Сьогодні хороші новини і його перше фото з лікарні. Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди. Насправді, йдеться про реабілітаційні методики. Володя в нейрохірургічному відділенні. Ходить, поступово відновлюється, читає. Сьогодні зробили контрольні знімки. Динаміка позитивна", - йдеться в повідомленні.

Лікарі навіть дозволили нардепу Ахтему Чийгозу провідати Балуха.

Раніше Балуха перевели з реанімації в нейрохірургію.

Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

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Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

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Балух поступово відновлюється, ходить і навіть читає, - Ірина Геращенко 01
Балух поступово відновлюється, ходить і навіть читає, - Ірина Геращенко 02

Автор: 

Геращенко Ірина (1147) Чийгоз Ахтем (261) Балух Володимир (310)


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Топ коментарі
+17
СЛАВА БОГУ!!! Я от всей души желаю Владимиру поскорее вернуться к нормальной жизни и больше не ходить по парку одному до окончания войны и "чисток".Уж слишком много нечисти налезло к нам из лугандонии и кацапстана при попустительстве зе!правителей!
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19.10.2020 12:07
+7
Здоровья и многих лет Человеку.
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19.10.2020 12:13
+5
Балуху-выздороветь!
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19.10.2020 13:01
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19.10.2020 12:05 Відповісти
СЛАВА БОГУ!!! Я от всей души желаю Владимиру поскорее вернуться к нормальной жизни и больше не ходить по парку одному до окончания войны и "чисток".Уж слишком много нечисти налезло к нам из лугандонии и кацапстана при попустительстве зе!правителей!
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19.10.2020 12:07 Відповісти
Ващета в Гидропарке еще до войны и нашествия "донецких" можно было легко по купмолу получить. И убийства там были часто.
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19.10.2020 12:41 Відповісти
Здоровья и многих лет Человеку.
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19.10.2020 12:13 Відповісти
Зате опжзисти, шарійці та інша сепаратня спокійно веселиться в Києві. Для них зараз суперкомфортні умови.
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19.10.2020 12:15 Відповісти
СвАї у владі, як інакше!
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19.10.2020 12:58 Відповісти
Скоро сможет опять по притонам ночью шляться.
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19.10.2020 12:17 Відповісти
Тебя убивать не будут, сам от сифилиса издохнешь.
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19.10.2020 13:15 Відповісти
ну? а что говорит о том дне? если по пьяни, то нех и высвечивать, наоборот надо скрывать, что бы не было стыдно.
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19.10.2020 12:26 Відповісти
Раніше в темі було відмічено, що БАЛУХ був тверезий, як скло, коли його побитого знайшла жіночка у парку. АЛЕ БУВ У ВИШИВАНЦІ!!! Мабуть, це і визвало таку лють у негідників, що били Володимира! ЩОБ ВИ, рашисти, ПОПЕРХНУЛИСЯ СВОЄЮ НЕНАВИСТЮ!!!
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19.10.2020 13:04 Відповісти
Да, верю.
Ночью на гидропарке собираются ынтылигенты слушать лунную сонату в исполнении струнного квартета.
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19.10.2020 13:25 Відповісти
Балуху-выздороветь!
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19.10.2020 13:01 Відповісти
Слава Богу, живучим патриот оказался. Никак кацапоиды не могут с ним справиться.
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19.10.2020 13:14 Відповісти
Бережіть Балуха, бо він - буде наступним Головою Крима!
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19.10.2020 13:54 Відповісти
Хорошая новость. Быстрее выздоравливайте, Владимир, Вы нужны Украине.
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19.10.2020 16:05 Відповісти
Владимиру надо беречь себя.
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19.10.2020 17:29 Відповісти
покажите нападавшего, его же арестовали. а то могут у врагов возникнуть версии, что свои же и побили.
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19.10.2020 17:54 Відповісти
 
 