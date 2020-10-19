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Балух постепенно восстанавливается, ходит и даже читает, - Ирина Геращенко. ФОТО

Бывший узник Кремля Владимир Балух, который был госпитализирован 8 сентября в тяжелом состоянии после избиения, уже ходит и постепенно восстанавливается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. динамика положительная", - говорится в сообщении.

Врачи даже разрешили нардепу Ахтему Чийгозу проведать Балуха.

Ранее Балуха перевели из реанимации в нейрохирургию.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если у Зеленского есть лишние деньги, пусть направит их на борьбу с COVID-19, а не на свой опрос, - Ирина Геращенко

Балух постепенно восстанавливается, ходит и даже читает, - Ирина Геращенко 01
Балух постепенно восстанавливается, ходит и даже читает, - Ирина Геращенко 02

Автор: 

Геращенко Ирина (1627) Чийгоз Ахтем (318) Балух Владимир (349)


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Топ комментарии
+17
СЛАВА БОГУ!!! Я от всей души желаю Владимиру поскорее вернуться к нормальной жизни и больше не ходить по парку одному до окончания войны и "чисток".Уж слишком много нечисти налезло к нам из лугандонии и кацапстана при попустительстве зе!правителей!
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19.10.2020 12:07
+7
Здоровья и многих лет Человеку.
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19.10.2020 12:13
+5
Балуху-выздороветь!
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19.10.2020 13:01
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Судьба человека .
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19.10.2020 12:05 Ответить
СЛАВА БОГУ!!! Я от всей души желаю Владимиру поскорее вернуться к нормальной жизни и больше не ходить по парку одному до окончания войны и "чисток".Уж слишком много нечисти налезло к нам из лугандонии и кацапстана при попустительстве зе!правителей!
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19.10.2020 12:07 Ответить
Ващета в Гидропарке еще до войны и нашествия "донецких" можно было легко по купмолу получить. И убийства там были часто.
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19.10.2020 12:41 Ответить
Здоровья и многих лет Человеку.
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19.10.2020 12:13 Ответить
Зате опжзисти, шарійці та інша сепаратня спокійно веселиться в Києві. Для них зараз суперкомфортні умови.
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19.10.2020 12:15 Ответить
СвАї у владі, як інакше!
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19.10.2020 12:58 Ответить
Скоро сможет опять по притонам ночью шляться.
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19.10.2020 12:17 Ответить
Тебя убивать не будут, сам от сифилиса издохнешь.
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19.10.2020 13:15 Ответить
ну? а что говорит о том дне? если по пьяни, то нех и высвечивать, наоборот надо скрывать, что бы не было стыдно.
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19.10.2020 12:26 Ответить
Раніше в темі було відмічено, що БАЛУХ був тверезий, як скло, коли його побитого знайшла жіночка у парку. АЛЕ БУВ У ВИШИВАНЦІ!!! Мабуть, це і визвало таку лють у негідників, що били Володимира! ЩОБ ВИ, рашисти, ПОПЕРХНУЛИСЯ СВОЄЮ НЕНАВИСТЮ!!!
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19.10.2020 13:04 Ответить
Да, верю.
Ночью на гидропарке собираются ынтылигенты слушать лунную сонату в исполнении струнного квартета.
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19.10.2020 13:25 Ответить
Балуху-выздороветь!
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19.10.2020 13:01 Ответить
Слава Богу, живучим патриот оказался. Никак кацапоиды не могут с ним справиться.
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19.10.2020 13:14 Ответить
Бережіть Балуха, бо він - буде наступним Головою Крима!
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19.10.2020 13:54 Ответить
Хорошая новость. Быстрее выздоравливайте, Владимир, Вы нужны Украине.
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19.10.2020 16:05 Ответить
Владимиру надо беречь себя.
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19.10.2020 17:29 Ответить
покажите нападавшего, его же арестовали. а то могут у врагов возникнуть версии, что свои же и побили.
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19.10.2020 17:54 Ответить
 
 