Балух постепенно восстанавливается, ходит и даже читает, - Ирина Геращенко. ФОТО

Бывший узник Кремля Владимир Балух, который был госпитализирован 8 сентября в тяжелом состоянии после избиения, уже ходит и постепенно восстанавливается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. динамика положительная", - говорится в сообщении.

Врачи даже разрешили нардепу Ахтему Чийгозу проведать Балуха.

Ранее Балуха перевели из реанимации в нейрохирургию.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

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