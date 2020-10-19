Балух постепенно восстанавливается, ходит и даже читает, - Ирина Геращенко. ФОТО
Бывший узник Кремля Владимир Балух, который был госпитализирован 8 сентября в тяжелом состоянии после избиения, уже ходит и постепенно восстанавливается.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.
"Сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. динамика положительная", - говорится в сообщении.
Врачи даже разрешили нардепу Ахтему Чийгозу проведать Балуха.
Ранее Балуха перевели из реанимации в нейрохирургию.
Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.
В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.
Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.
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