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Полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха, - Аваков

Полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха, - Аваков

Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом сообщил в Твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности в ближайший час в заявлении полиции и прокуратуры", - написал он.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха. ВИДЕО

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Также на Цензор.НЕТ: Балух до сих пор в состоянии медикаментозного сна, - Ирина Геращенко

Полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха, - Аваков 01

Автор: 

Аваков Арсен (3444) МВД (9320) Нацполиция (16490) Балух Владимир (349)


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Топ комментарии
+10
С большой долей вероятности, кто-то из волонтеров.
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18.09.2020 19:54
+10
...захопившись радикальними націоналістичними настроями, він вирішив створити організоване збройне угруповання...
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18.09.2020 19:59
+9
и кого назначили?
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18.09.2020 19:53
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и кого назначили?
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18.09.2020 19:53 Ответить
С большой долей вероятности, кто-то из волонтеров.
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18.09.2020 19:54 Ответить
кого на бумажке из кепки вытянули
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18.09.2020 19:56 Ответить
вбивство Шеремета ви вже "успішно" розкрили тепер ще якогось АТОшника в СІЗО?
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18.09.2020 19:57 Ответить
порошенко?
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18.09.2020 19:58 Ответить
...захопившись радикальними націоналістичними настроями, він вирішив створити організоване збройне угруповання...
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18.09.2020 19:59 Ответить
Так радикал у нас вроді Ляшко...
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18.09.2020 20:23 Ответить
Ну, что Вы! Поймали Зеленского - он специально вытащил Балуха из путлеровских застенков, чтобы избить его на Гидропарке.
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18.09.2020 20:11 Ответить
У бубочки алібі
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18.09.2020 20:24 Ответить
Скоріше всього так...
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18.09.2020 20:22 Ответить
Как бы там ни было, а все-таки Аваков - это Власть. И власть заслуживающая уважения.
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18.09.2020 20:03 Ответить
О! Чисто российский, скрепный, средневековый подход.
Запомни, убогий, слово "власть" пишется с маленькой буквы, и далеко не каждая власть достойна уважения.
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18.09.2020 20:07 Ответить
Он воно як. Может на передок пойдешь?
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18.09.2020 20:11 Ответить
Ждут осла на пресс-конференцию , он прямо там вынесет приговор
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18.09.2020 20:03 Ответить
Аваков заказывает сотню бтр-4 и 20 оплотов с тюнингом у частников
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18.09.2020 20:07 Ответить
Шось я авакову не верю, бо ему верит в Украине только один янелох.
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18.09.2020 20:20 Ответить
неужели Дугарь с Кузьменко? - так они женщины!?! -- в экспертизе напишут походка мужчины
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18.09.2020 21:10 Ответить
А кловун із своїм номером під час заяви виступатиме?
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18.09.2020 21:15 Ответить
 
 