Полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха, - Аваков
Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха.
Об этом сообщил в Твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.
"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности в ближайший час в заявлении полиции и прокуратуры", - написал он.
Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.
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В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.
Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
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