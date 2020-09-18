Поліція затримала підозрюваного в нападі на Балуха, - Аваков

Столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха.

Про це повідомив у Твіттері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня. Подробиці найближчим часом у заяві поліції і прокуратури", - написав він.

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Нагадуємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.

Пізніше нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.

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