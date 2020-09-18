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Поліція затримала підозрюваного в нападі на Балуха, - Аваков

Поліція затримала підозрюваного в нападі на Балуха, - Аваков

Столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха.

Про це повідомив у Твіттері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня. Подробиці найближчим часом у заяві поліції і прокуратури", - написав він.

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Нагадуємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.

Пізніше нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.

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Поліція затримала підозрюваного в нападі на Балуха, - Аваков 01

Автор: 

Аваков Арсен (2190) МВС (3503) Нацполіція (15196) Балух Володимир (310)


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Топ коментарі
+10
С большой долей вероятности, кто-то из волонтеров.
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18.09.2020 19:54
+10
...захопившись радикальними націоналістичними настроями, він вирішив створити організоване збройне угруповання...
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18.09.2020 19:59
+9
и кого назначили?
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18.09.2020 19:53
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и кого назначили?
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18.09.2020 19:53 Відповісти
С большой долей вероятности, кто-то из волонтеров.
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18.09.2020 19:54 Відповісти
кого на бумажке из кепки вытянули
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18.09.2020 19:56 Відповісти
вбивство Шеремета ви вже "успішно" розкрили тепер ще якогось АТОшника в СІЗО?
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18.09.2020 19:57 Відповісти
порошенко?
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18.09.2020 19:58 Відповісти
...захопившись радикальними націоналістичними настроями, він вирішив створити організоване збройне угруповання...
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18.09.2020 19:59 Відповісти
Так радикал у нас вроді Ляшко...
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18.09.2020 20:23 Відповісти
Ну, что Вы! Поймали Зеленского - он специально вытащил Балуха из путлеровских застенков, чтобы избить его на Гидропарке.
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18.09.2020 20:11 Відповісти
У бубочки алібі
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18.09.2020 20:24 Відповісти
Скоріше всього так...
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18.09.2020 20:22 Відповісти
Как бы там ни было, а все-таки Аваков - это Власть. И власть заслуживающая уважения.
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18.09.2020 20:03 Відповісти
О! Чисто российский, скрепный, средневековый подход.
Запомни, убогий, слово "власть" пишется с маленькой буквы, и далеко не каждая власть достойна уважения.
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18.09.2020 20:07 Відповісти
Он воно як. Может на передок пойдешь?
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18.09.2020 20:11 Відповісти
Ждут осла на пресс-конференцию , он прямо там вынесет приговор
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18.09.2020 20:03 Відповісти
Аваков заказывает сотню бтр-4 и 20 оплотов с тюнингом у частников
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18.09.2020 20:07 Відповісти
Шось я авакову не верю, бо ему верит в Украине только один янелох.
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18.09.2020 20:20 Відповісти
неужели Дугарь с Кузьменко? - так они женщины!?! -- в экспертизе напишут походка мужчины
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18.09.2020 21:10 Відповісти
А кловун із своїм номером під час заяви виступатиме?
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18.09.2020 21:15 Відповісти
 
 