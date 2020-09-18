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Балух до сих пор в состоянии медикаментозного сна, - Ирина Геращенко

Балух до сих пор в состоянии медикаментозного сна, - Ирина Геращенко

По информации врачей, экс-политзаключенный Владимир Балух сейчас стабильно тяжелый и до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала народный депутат Ирина Геращенко.

"От лечащих врачей Балуха: "Пациент стабильно тяжелый, очень тяжелая травма, поэтому нужно время. Владимир до сих пор в состоянии медикаментозного сна". До сих пор не известно, сколько времени он находился без сознания, пока его нашли и оказали медицинскую помощь, это затрудняет лечение", - уточнила она.

Геращенко отметила, что "Европейская солидарность" планировала делегировать Балуха первым номером своего избирательного списка в Киевский областной совет, но сейчас это нереалистично.

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Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации.

Автор: 

Геращенко Ирина (1627) избиение (9802) Балух Владимир (349)


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Топ комментарии
+11
Боже, допоможи
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18.09.2020 19:15
+8
Боже, поможи
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18.09.2020 19:22
+6
От так от. Кацапи посадили, а тут майже вбили.
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18.09.2020 19:16
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А де поділись оті "хтозамовел...(вписати)"?
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18.09.2020 18:46 Ответить
Не проплачено.
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18.09.2020 18:56 Ответить
Балух до сих пор в состоянии медикаментозного сна, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2305
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18.09.2020 19:56 Ответить
Боже, допоможи
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18.09.2020 19:15 Ответить
А главзебила нельзя погрузить в медикаментозный сон? Мы от бед избавимся, а он - от наркозависимости. А тех, кто замовив Балуха вже знайшли?! Білецький, ТИ ДЕ?! А ну закидай оп зеленими жабками! Чи не проплачено?
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18.09.2020 19:15 Ответить
замовив? А ти смішний бот.
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18.09.2020 19:24 Ответить
От так от. Кацапи посадили, а тут майже вбили.
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18.09.2020 19:16 Ответить
Боже, поможи
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18.09.2020 19:22 Ответить
Так кто замовив?
Ирка геращенко молчит.
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18.09.2020 19:50 Ответить
"... 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты"
.Источник: https://censor.net/ru/n3220171

Явно почерк путина.
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18.09.2020 19:53 Ответить
 
 