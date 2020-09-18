Балух до сих пор в состоянии медикаментозного сна, - Ирина Геращенко
По информации врачей, экс-политзаключенный Владимир Балух сейчас стабильно тяжелый и до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала народный депутат Ирина Геращенко.
"От лечащих врачей Балуха: "Пациент стабильно тяжелый, очень тяжелая травма, поэтому нужно время. Владимир до сих пор в состоянии медикаментозного сна". До сих пор не известно, сколько времени он находился без сознания, пока его нашли и оказали медицинскую помощь, это затрудняет лечение", - уточнила она.
Геращенко отметила, что "Европейская солидарность" планировала делегировать Балуха первым номером своего избирательного списка в Киевский областной совет, но сейчас это нереалистично.
Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.
В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.
Позже Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации.
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Ирка геращенко молчит.
.Источник: https://censor.net/ru/n3220171
Явно почерк путина.