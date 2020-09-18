Балух досі у стані медикаментозного сну, - Ірина Геращенко
За інформацією лікарів, експолітв'язень Володимир Балух зараз стабільно важкий і досі перебуває у стані медикаментозного сну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала народна депутатка Ірина Геращенко.
"Від лікарів Балуха: "Пацієнт стабільно важкий, дуже важка травма, тому потрібен час. Володимир досі у стані медикаментозного сну". Досі не відомо, скільки часу він був непритомним, поки його знайшли і надали медичну допомогу, це ускладнює лікування", - уточнила вона.
Геращенко зазначила, що "Європейська солідарність" планувала делегувати Балуха першим номером свого виборчого списку до Київської обласної ради, але зараз це нереалістично.
Як повідомлялося, про побиття Балуха у вівторок повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.
У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.
Пізніше Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації.
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Ирка геращенко молчит.
.Источник: https://censor.net/ru/n3220171
Явно почерк путина.