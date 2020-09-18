Балух досі у стані медикаментозного сну, - Ірина Геращенко

За інформацією лікарів, експолітв'язень Володимир Балух зараз стабільно важкий і досі перебуває у стані медикаментозного сну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала народна депутатка Ірина Геращенко.

"Від лікарів Балуха: "Пацієнт стабільно важкий, дуже важка травма, тому потрібен час. Володимир досі у стані медикаментозного сну". Досі не відомо, скільки часу він був непритомним, поки його знайшли і надали медичну допомогу, це ускладнює лікування", - уточнила вона.

Геращенко зазначила, що "Європейська солідарність" планувала делегувати Балуха першим номером свого виборчого списку до Київської обласної ради, але зараз це нереалістично.

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Як повідомлялося, про побиття Балуха у вівторок повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.

Пізніше Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації.

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