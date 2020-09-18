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Новини
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Балух досі у стані медикаментозного сну, - Ірина Геращенко

Балух досі у стані медикаментозного сну, - Ірина Геращенко

За інформацією лікарів, експолітв'язень Володимир Балух зараз стабільно важкий і досі перебуває у стані медикаментозного сну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала народна депутатка Ірина Геращенко.

"Від лікарів Балуха: "Пацієнт стабільно важкий, дуже важка травма, тому потрібен час. Володимир досі у стані медикаментозного сну". Досі не відомо, скільки часу він був непритомним, поки його знайшли і надали медичну допомогу, це ускладнює лікування", - уточнила вона.

Геращенко зазначила, що "Європейська солідарність" планувала делегувати Балуха першим номером свого виборчого списку до Київської обласної ради, але зараз це нереалістично.

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Як повідомлялося, про побиття Балуха у вівторок повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.

Пізніше Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації.

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Автор: 

Геращенко Ірина (1147) побиття (939) Балух Володимир (310)


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Топ коментарі
+11
Боже, допоможи
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18.09.2020 19:15
+8
Боже, поможи
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18.09.2020 19:22
+6
От так от. Кацапи посадили, а тут майже вбили.
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18.09.2020 19:16
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А де поділись оті "хтозамовел...(вписати)"?
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18.09.2020 18:46 Відповісти
Не проплачено.
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18.09.2020 18:56 Відповісти
Балух до сих пор в состоянии медикаментозного сна, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2305
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18.09.2020 19:56 Відповісти
Боже, допоможи
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18.09.2020 19:15 Відповісти
А главзебила нельзя погрузить в медикаментозный сон? Мы от бед избавимся, а он - от наркозависимости. А тех, кто замовив Балуха вже знайшли?! Білецький, ТИ ДЕ?! А ну закидай оп зеленими жабками! Чи не проплачено?
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18.09.2020 19:15 Відповісти
замовив? А ти смішний бот.
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18.09.2020 19:24 Відповісти
От так от. Кацапи посадили, а тут майже вбили.
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18.09.2020 19:16 Відповісти
Боже, поможи
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18.09.2020 19:22 Відповісти
Так кто замовив?
Ирка геращенко молчит.
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18.09.2020 19:50 Відповісти
"... 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты"
.Источник: https://censor.net/ru/n3220171

Явно почерк путина.
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18.09.2020 19:53 Відповісти
 
 