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Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию, - Ирина Геращенко

Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию, - Ирина Геращенко

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха, госпитализированного 8 сентября в тяжелом состоянии после избиения, переводят из реанимации в нейрохирургию.

Об этом, ссылаясь на врачей, сообщила на своей странице в Facebook сопредседатель парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно хорошие новости от врачей В. Балуха - Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью, что с ним произошло, где он находится", - отметила Геращенко.

Политик добавила, что посещать Балуха пока нельзя, в том числе из-за карантина и COVID-19, поскольку для него это очень опасно.

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Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию, - Ирина Геращенко 01

Геращенко Ирина (1630) избиение (9831) Балух Владимир (349)


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12.10.2020 14:14 Ответить
Дуже гарна новина !
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12.10.2020 14:14 Ответить
пожелаем здоровья! и быстрого восстановления.
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12.10.2020 14:14 Ответить
не вбили московіти, доб*ють малороси
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12.10.2020 14:17 Ответить
Дай, Боже, цій гарній патріотичній людині швидко відновитися, повернути пам'ять і більше не втрапляти в подібні халепи. А всім патріотам порада: пока в нас війна, хаос і безкарність мерзотників,- дуже вас прошу, не ходіть поодинці, бережіть себе! Сявота з даунбасу і московії тільки й чекають, переловити і перебити нас поодинці. Будьмо разом!!!
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12.10.2020 14:33 Ответить
Дай, Боже ему поднятся и выздороветь назло тем, кто хотел убить настоящего патриота.
Пусть к этим мразям прилетит бумеранг
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12.10.2020 16:08 Ответить
 
 