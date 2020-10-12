Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию, - Ирина Геращенко

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха, госпитализированного 8 сентября в тяжелом состоянии после избиения, переводят из реанимации в нейрохирургию.

Об этом, ссылаясь на врачей, сообщила на своей странице в Facebook сопредседатель парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно хорошие новости от врачей В. Балуха - Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью, что с ним произошло, где он находится", - отметила Геращенко.

Политик добавила, что посещать Балуха пока нельзя, в том числе из-за карантина и COVID-19, поскольку для него это очень опасно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в нападении на Балуха пытался сбежать, когда его пришли задерживать, - замглавы Нацполиции Крищенко

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.