Балуха переводять з реанімації в нейрохірургію, - Ірина Геращенко

Колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха, госпіталізованого 8 вересня в тяжкому стані після побиття, переводять з реанімації в нейрохірургію.

Про це, посилаючись на лікарів, повідомила на своїй сторінці в Facebook співголова парламентської фракції партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Справді хороші новини від лікарів В. Балуха - Володю сьогодні, нарешті, після понад місячного перебування в реанімації переводять у нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю, що з ним сталося, де він перебуває", - зазначила Геращенко.

Політик додала, що відвідувати Балуха поки не можна, в тому числі через карантин і COVID-19, оскільки для нього це дуже небезпечно.

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Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

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Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.