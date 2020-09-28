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Новини
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Лікарі починають тренувати Балуха до самостійного дихання, - Ірина Геращенко

Лікарі починають тренувати Балуха до самостійного дихання, - Ірина Геращенко

Колишній в'язень Кремля Володимир Балух перебуває в стабільному стані, без погіршення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє нардеп "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Уже третій тиждень наш Володя Балух перебуває в лікарні після нападу. Новини від лікуючих лікарів:"Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще немає. Починаємо поступово тренувати до самостійного дихання". Володя зараз повинен активно займатися виборами і бути нашим фронтменом команди "Європейської Солідарності" до Київської облради. Дуже боляче", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Підозрюваний у нападі на Балуха намагався утекти, коли його прийшли затримувати, - заступник голови Нацполіції Крищенко

Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Дивіться також: Коли його знайшли, все свідчило про жорстоке побиття, - свідок у справі Балуха. ВIДЕО

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) побиття (947) Балух Володимир (310)


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Топ коментарі
+11
Все кто тут прикалывается по поводу Балуха, заткните свои черные пасти
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28.09.2020 15:40
+8
Володимир Григорович Балух - український громадський активіст, політичний в'язень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC путінського режиму . Після https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року залишився громадянином України, відмовившись отримувати російський паспорт.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 та https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 роках Балух балотувався до Верховної Ради АРК від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 КУН
З грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року на садибі Балуха висить український прапор. Прапор окупаційна влада знімала двічі. 30 квітня 2015 року вперше, проте Балух відбув 10 діб арешту, і знову вивісив на даху прапорhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%93%D0%A1-4 [4] . 8 грудня 2016 року вдруге.
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року Балух розмістив табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні 18» на стіні власного будинку, яку російська окупаційна влада вимагала зняти.
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 4 серпня 2017 року Роздольненський районний суд анексованого Криму засудив Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму.
В останньому слові активіст заявив: «я не хочу, щоб колись мої нащадки, діти всієї України, дорікнули мені у тому, що я десь малодушничав, виявив слабкість».
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 7 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року був звільнений в рамках обміну між Україною і РФ
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28.09.2020 15:39
+8
Скорейшего выздоровления Владимиру!
И ждем от него информации о том, что с ним произошло.
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28.09.2020 15:40
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А за ход расследования молчек? Или оно под контролем призидента? (ошибок нет, проверили слуги олигархов).
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28.09.2020 14:52 Відповісти
пиариться на больном человеке могут только уроды
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28.09.2020 14:54 Відповісти
и зебилы что, в принципе тоже самое
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28.09.2020 14:56 Відповісти
Тут ты прав.
Хреновые дела и у уродов и у зебилов.
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28.09.2020 15:00 Відповісти
100%
Упоминание про выборы - не случайно.
Готовят оправдания своим провалам.
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28.09.2020 14:58 Відповісти
естессна, зеление же пролетают на местних виборах
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28.09.2020 15:20 Відповісти
Що значить "піаритися"?
Ірина повідомляє про стан здоров'я свого однопартійця. В чому проблема?
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28.09.2020 16:43 Відповісти
Мда, некисло чувачок в гидропарке погулял...
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28.09.2020 15:06 Відповісти
Аваков должен молится чтобы он не заговорил.
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28.09.2020 15:31 Відповісти
Володимир Григорович Балух - український громадський активіст, політичний в'язень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC путінського режиму . Після https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року залишився громадянином України, відмовившись отримувати російський паспорт.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 та https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 роках Балух балотувався до Верховної Ради АРК від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 КУН
З грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року на садибі Балуха висить український прапор. Прапор окупаційна влада знімала двічі. 30 квітня 2015 року вперше, проте Балух відбув 10 діб арешту, і знову вивісив на даху прапорhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%93%D0%A1-4 [4] . 8 грудня 2016 року вдруге.
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року Балух розмістив табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні 18» на стіні власного будинку, яку російська окупаційна влада вимагала зняти.
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 4 серпня 2017 року Роздольненський районний суд анексованого Криму засудив Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму.
В останньому слові активіст заявив: «я не хочу, щоб колись мої нащадки, діти всієї України, дорікнули мені у тому, що я десь малодушничав, виявив слабкість».
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 7 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року був звільнений в рамках обміну між Україною і РФ
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28.09.2020 15:39 Відповісти
Скорейшего выздоровления Владимиру!
И ждем от него информации о том, что с ним произошло.
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28.09.2020 15:40 Відповісти
Все кто тут прикалывается по поводу Балуха, заткните свои черные пасти
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28.09.2020 15:40 Відповісти
Полного выздоровления Владимиру. Он настоящий патриот Украины.
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28.09.2020 15:57 Відповісти
Обнадійлива новина. З Богом
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28.09.2020 16:38 Відповісти
Предъявите преступника, его ведь взяли.
Расскажите правду, что сталось.
А не то ещё подумают, что свои же и поколотили по пьянке.
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28.09.2020 21:24 Відповісти
 
 