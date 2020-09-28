Лікарі починають тренувати Балуха до самостійного дихання, - Ірина Геращенко

Колишній в'язень Кремля Володимир Балух перебуває в стабільному стані, без погіршення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє нардеп "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Уже третій тиждень наш Володя Балух перебуває в лікарні після нападу. Новини від лікуючих лікарів:"Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще немає. Починаємо поступово тренувати до самостійного дихання". Володя зараз повинен активно займатися виборами і бути нашим фронтменом команди "Європейської Солідарності" до Київської облради. Дуже боляче", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

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