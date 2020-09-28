Лікарі починають тренувати Балуха до самостійного дихання, - Ірина Геращенко
Колишній в'язень Кремля Володимир Балух перебуває в стабільному стані, без погіршення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє нардеп "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.
"Уже третій тиждень наш Володя Балух перебуває в лікарні після нападу. Новини від лікуючих лікарів:"Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще немає. Починаємо поступово тренувати до самостійного дихання". Володя зараз повинен активно займатися виборами і бути нашим фронтменом команди "Європейської Солідарності" до Київської облради. Дуже боляче", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.
У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.
Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.
18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.
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Хреновые дела и у уродов и у зебилов.
Упоминание про выборы - не случайно.
Готовят оправдания своим провалам.
Ірина повідомляє про стан здоров'я свого однопартійця. В чому проблема?
У https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 та https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 роках Балух балотувався до Верховної Ради АРК від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 КУН
З грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року на садибі Балуха висить український прапор. Прапор окупаційна влада знімала двічі. 30 квітня 2015 року вперше, проте Балух відбув 10 діб арешту, і знову вивісив на даху прапорhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%93%D0%A1-4 [4] . 8 грудня 2016 року вдруге.
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року Балух розмістив табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні 18» на стіні власного будинку, яку російська окупаційна влада вимагала зняти.
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 4 серпня 2017 року Роздольненський районний суд анексованого Криму засудив Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму.
В останньому слові активіст заявив: «я не хочу, щоб колись мої нащадки, діти всієї України, дорікнули мені у тому, що я десь малодушничав, виявив слабкість».
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 7 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року був звільнений в рамках обміну між Україною і РФ
И ждем от него информации о том, что с ним произошло.
Расскажите правду, что сталось.
А не то ещё подумают, что свои же и поколотили по пьянке.