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Врачи начинают тренировать Балуха к самостоятельному дыханию, - Ирина Геращенко

Врачи начинают тренировать Балуха к самостоятельному дыханию, - Ирина Геращенко

Бывший узник Кремля Владимир Балуха находится в стабильном состоянии, без ухудшения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после  нападения. Новости от лечащих врачей: "Пациент стабильный, без ухудшения. Полного сознания еще нет. Начинаем постепенно тренировать к самостоятельному дыханию". Володя сейчас должен активно заниматься выборами и быть нашим фронтменом команды "Европейской Солидарности" в Киевский облсовет. Очень больно", - говорится в сообщении.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

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Автор: 

Геращенко Ирина (1630) избиение (9810) Балух Владимир (349)


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Топ комментарии
+11
Все кто тут прикалывается по поводу Балуха, заткните свои черные пасти
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28.09.2020 15:40
+8
Володимир Григорович Балух - український громадський активіст, політичний в'язень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC путінського режиму . Після https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року залишився громадянином України, відмовившись отримувати російський паспорт.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 та https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 роках Балух балотувався до Верховної Ради АРК від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 КУН
З грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року на садибі Балуха висить український прапор. Прапор окупаційна влада знімала двічі. 30 квітня 2015 року вперше, проте Балух відбув 10 діб арешту, і знову вивісив на даху прапорhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%93%D0%A1-4 [4] . 8 грудня 2016 року вдруге.
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року Балух розмістив табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні 18» на стіні власного будинку, яку російська окупаційна влада вимагала зняти.
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 4 серпня 2017 року Роздольненський районний суд анексованого Криму засудив Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму.
В останньому слові активіст заявив: «я не хочу, щоб колись мої нащадки, діти всієї України, дорікнули мені у тому, що я десь малодушничав, виявив слабкість».
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 7 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року був звільнений в рамках обміну між Україною і РФ
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28.09.2020 15:39
+8
Скорейшего выздоровления Владимиру!
И ждем от него информации о том, что с ним произошло.
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28.09.2020 15:40
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Правила форума Совет форумчан
А за ход расследования молчек? Или оно под контролем призидента? (ошибок нет, проверили слуги олигархов).
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28.09.2020 14:52 Ответить
пиариться на больном человеке могут только уроды
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28.09.2020 14:54 Ответить
и зебилы что, в принципе тоже самое
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28.09.2020 14:56 Ответить
Тут ты прав.
Хреновые дела и у уродов и у зебилов.
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28.09.2020 15:00 Ответить
100%
Упоминание про выборы - не случайно.
Готовят оправдания своим провалам.
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28.09.2020 14:58 Ответить
естессна, зеление же пролетают на местних виборах
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28.09.2020 15:20 Ответить
Що значить "піаритися"?
Ірина повідомляє про стан здоров'я свого однопартійця. В чому проблема?
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28.09.2020 16:43 Ответить
Мда, некисло чувачок в гидропарке погулял...
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28.09.2020 15:06 Ответить
Аваков должен молится чтобы он не заговорил.
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28.09.2020 15:31 Ответить
Володимир Григорович Балух - український громадський активіст, політичний в'язень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC путінського режиму . Після https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року залишився громадянином України, відмовившись отримувати російський паспорт.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 та https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 роках Балух балотувався до Верховної Ради АРК від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 КУН
З грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року на садибі Балуха висить український прапор. Прапор окупаційна влада знімала двічі. 30 квітня 2015 року вперше, проте Балух відбув 10 діб арешту, і знову вивісив на даху прапорhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%93%D0%A1-4 [4] . 8 грудня 2016 року вдруге.
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року Балух розмістив табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні 18» на стіні власного будинку, яку російська окупаційна влада вимагала зняти.
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 4 серпня 2017 року Роздольненський районний суд анексованого Криму засудив Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму.
В останньому слові активіст заявив: «я не хочу, щоб колись мої нащадки, діти всієї України, дорікнули мені у тому, що я десь малодушничав, виявив слабкість».
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 7 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року був звільнений в рамках обміну між Україною і РФ
показать весь комментарий
28.09.2020 15:39 Ответить
Скорейшего выздоровления Владимиру!
И ждем от него информации о том, что с ним произошло.
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28.09.2020 15:40 Ответить
Все кто тут прикалывается по поводу Балуха, заткните свои черные пасти
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28.09.2020 15:40 Ответить
Полного выздоровления Владимиру. Он настоящий патриот Украины.
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28.09.2020 15:57 Ответить
Обнадійлива новина. З Богом
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28.09.2020 16:38 Ответить
Предъявите преступника, его ведь взяли.
Расскажите правду, что сталось.
А не то ещё подумают, что свои же и поколотили по пьянке.
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28.09.2020 21:24 Ответить
 
 