Врачи начинают тренировать Балуха к самостоятельному дыханию, - Ирина Геращенко

Бывший узник Кремля Владимир Балуха находится в стабильном состоянии, без ухудшения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после нападения. Новости от лечащих врачей: "Пациент стабильный, без ухудшения. Полного сознания еще нет. Начинаем постепенно тренировать к самостоятельному дыханию". Володя сейчас должен активно заниматься выборами и быть нашим фронтменом команды "Европейской Солидарности" в Киевский облсовет. Очень больно", - говорится в сообщении.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

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