Балуха постепенно выводят из медицинской комы, - Ирина Геращенко

Балуха постепенно выводят из медицинской комы, - Ирина Геращенко

Владимира Балуха постепенно выводят из медицинской комы, он периодически пытается открывать глаза.

Об этом написала в Фейсбуке народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пациент - в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма", - процитировала Геращенко лечащих врачей Балуха.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в нападении на Балуха пытался сбежать, когда его пришли задерживать, - замглавы Нацполиции Крищенко

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в избиении Балуха арестован судом на 2 месяца, он полностью признал свою вину, - прокуратура

Балух Владимир
Ім'я Балуха, Ірини Геращенко залишиться в історії України, а боти залишаться невідомими і нікому не потрібними
25.09.2020 21:49 Ответить
Одужання кремлівському політв'язню. Володимир настраждався у своєму житті, але хтось вирішим шо йому цього було мало.
25.09.2020 22:02 Ответить
Одужання Балуху.
А "державниця" Геращенко продовжує бігати біля резонансних проблем і давати порожні коменти. То вона "ВИЗВОЛЯЄ" бранців, то вона ПИЛЬНУУЄ Балуха.
А ви копніть глибше її статки, статки звичайної тьотки з провінції - НІКОЛИ вони не зійдуться з офіціальною зарплатою у ВР.
Популістка і демагог.
25.09.2020 21:37 Ответить
Думаешь легко каждый раз писать при поиске работы в резюме Free Blowjob?Это определённая смелость нужна
25.09.2020 22:00 Ответить
Прошу не "банити" цей "екземпляр"-іноді потрібно навести приклад "бидла" ,тож,цей допис якнайкраще підходить! Така концентрація нікчемства,ницості,заздрісності й убогості світогляду чудово демонструє всю гидотність і потворність так званого "наріду" що ,як ті свині Оруела,готові голосувати за того хто пообіцяє відро помиїв!
25.09.2020 22:28 Ответить
Ім'я Балуха, Ірини Геращенко залишиться в історії України, а боти залишаться невідомими і нікому не потрібними
25.09.2020 21:49 Ответить
Великомучениця Ірина Геращенко.. Гарно звучить. Давно слід її в один ряд з балухом поставити. Та що там з Балухом - з Небесною сотнею та кіборгами!! Це ж наша Іринка...
25.09.2020 21:53 Ответить
Балуху, безумовно, тільки повного і як найшвидшого одужання. Для мене особисто він був і залишається взірцем незламності українського народу, який готовий йти до кінця у ворожому оточенні, кремлівсько=гестапівськіх застінках. Але, Володимире, може коли прочитаєш, а скоріш за все тепер сам зрозумієш (бо людина поміркована та розумна), твоя відомість та популярність в Україні - зобов,язує не потрапляти у подібні оказії у майбутньому.
25.09.2020 21:58 Ответить
Толково. Nobless oblige.
25.09.2020 22:01 Ответить
Одужання кремлівському політв'язню. Володимир настраждався у своєму житті, але хтось вирішим шо йому цього було мало.
25.09.2020 22:02 Ответить
Швидкого одужання Володимиру і щира подяка Ірині Геращенко , що опікується і слідкує за його здоров'ям , бо декому це страшенно не до вподоби !!
Малороси , геть із цієі теми , бо ви як стерв'ятники кидаєтесь на наших патріотів !
25.09.2020 22:22 Ответить
Вопрос: кто побил? Взяли кого-то, предъявите фото и т.д.
А то полная тишина о преступнике, что-то темнят.
25.09.2020 22:38 Ответить
Зараз Балуху необхідно побажати сили, щоби навпи ворогам він здолав хворобу, і розповів усі обставини події.

У час війни з москалями суспільство хвилює питання чи це військоводиверсійна операція агрессора москаля, чи банальний збіг обставин. Відповідь може дати потерпілий Балух.
26.09.2020 00:16 Ответить
 
 