Балуха постепенно выводят из медицинской комы, - Ирина Геращенко

Владимира Балуха постепенно выводят из медицинской комы, он периодически пытается открывать глаза.

Об этом написала в Фейсбуке народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пациент - в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма", - процитировала Геращенко лечащих врачей Балуха.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в нападении на Балуха пытался сбежать, когда его пришли задерживать, - замглавы Нацполиции Крищенко

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в избиении Балуха арестован судом на 2 месяца, он полностью признал свою вину, - прокуратура