Балуха постепенно выводят из медицинской комы, - Ирина Геращенко
Владимира Балуха постепенно выводят из медицинской комы, он периодически пытается открывать глаза.
Об этом написала в Фейсбуке народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Пациент - в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма", - процитировала Геращенко лечащих врачей Балуха.
Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.
Читайте на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в нападении на Балуха пытался сбежать, когда его пришли задерживать, - замглавы Нацполиции Крищенко
В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.
Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.
Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в избиении Балуха арестован судом на 2 месяца, он полностью признал свою вину, - прокуратура
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А "державниця" Геращенко продовжує бігати біля резонансних проблем і давати порожні коменти. То вона "ВИЗВОЛЯЄ" бранців, то вона ПИЛЬНУУЄ Балуха.
А ви копніть глибше її статки, статки звичайної тьотки з провінції - НІКОЛИ вони не зійдуться з офіціальною зарплатою у ВР.
Популістка і демагог.
Малороси , геть із цієі теми , бо ви як стерв'ятники кидаєтесь на наших патріотів !
А то полная тишина о преступнике, что-то темнят.
У час війни з москалями суспільство хвилює питання чи це військоводиверсійна операція агрессора москаля, чи банальний збіг обставин. Відповідь може дати потерпілий Балух.