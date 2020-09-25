Балуха поступово виводять з медичної коми, - Ірина Геращенко
Володимира Балуха поступово виводять з медичної коми, він періодично намагається відкривати очі.
Про це написала в Фейсбуці народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пацієнт - у стабільному стані. Поступово пробуємо виводити з медикаментозного сну, Володимир періодично намагається відкривати очі. Але ще потрібен час, дуже важка травма", - процитувала Геращенко лікарів Балуха.
Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.
У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.
Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.
18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.
А "державниця" Геращенко продовжує бігати біля резонансних проблем і давати порожні коменти. То вона "ВИЗВОЛЯЄ" бранців, то вона ПИЛЬНУУЄ Балуха.
А ви копніть глибше її статки, статки звичайної тьотки з провінції - НІКОЛИ вони не зійдуться з офіціальною зарплатою у ВР.
Популістка і демагог.
Малороси , геть із цієі теми , бо ви як стерв'ятники кидаєтесь на наших патріотів !
А то полная тишина о преступнике, что-то темнят.
У час війни з москалями суспільство хвилює питання чи це військоводиверсійна операція агрессора москаля, чи банальний збіг обставин. Відповідь може дати потерпілий Балух.