Балуха поступово виводять з медичної коми, - Ірина Геращенко

Балуха поступово виводять з медичної коми, - Ірина Геращенко

Володимира Балуха поступово виводять з медичної коми, він періодично намагається відкривати очі.

Про це написала в Фейсбуці народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пацієнт - у стабільному стані. Поступово пробуємо виводити з медикаментозного сну, Володимир періодично намагається відкривати очі. Але ще потрібен час, дуже важка травма", - процитувала Геращенко лікарів Балуха.

Читайте також: Підозрюваний у нападі на Балуха намагався утекти, коли його прийшли затримувати, - заступник голови Нацполіції Крищенко

Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Дивіться також: Коли його знайшли, все свідчило про жорстоке побиття, - свідок у справі Балуха. ВIДЕО

Балух Володимир
Ім'я Балуха, Ірини Геращенко залишиться в історії України, а боти залишаться невідомими і нікому не потрібними
Одужання кремлівському політв'язню. Володимир настраждався у своєму житті, але хтось вирішим шо йому цього було мало.
Одужання Балуху.
А "державниця" Геращенко продовжує бігати біля резонансних проблем і давати порожні коменти. То вона "ВИЗВОЛЯЄ" бранців, то вона ПИЛЬНУУЄ Балуха.
А ви копніть глибше її статки, статки звичайної тьотки з провінції - НІКОЛИ вони не зійдуться з офіціальною зарплатою у ВР.
Популістка і демагог.
Одужання Балуху.
А "державниця" Геращенко продовжує бігати біля резонансних проблем і давати порожні коменти. То вона "ВИЗВОЛЯЄ" бранців, то вона ПИЛЬНУУЄ Балуха.
А ви копніть глибше її статки, статки звичайної тьотки з провінції - НІКОЛИ вони не зійдуться з офіціальною зарплатою у ВР.
Популістка і демагог.
Прошу не "банити" цей "екземпляр"-іноді потрібно навести приклад "бидла" ,тож,цей допис якнайкраще підходить! Така концентрація нікчемства,ницості,заздрісності й убогості світогляду чудово демонструє всю гидотність і потворність так званого "наріду" що ,як ті свині Оруела,готові голосувати за того хто пообіцяє відро помиїв!
Ім'я Балуха, Ірини Геращенко залишиться в історії України, а боти залишаться невідомими і нікому не потрібними
Великомучениця Ірина Геращенко.. Гарно звучить. Давно слід її в один ряд з балухом поставити. Та що там з Балухом - з Небесною сотнею та кіборгами!! Це ж наша Іринка...
Балуху, безумовно, тільки повного і як найшвидшого одужання. Для мене особисто він був і залишається взірцем незламності українського народу, який готовий йти до кінця у ворожому оточенні, кремлівсько=гестапівськіх застінках. Але, Володимире, може коли прочитаєш, а скоріш за все тепер сам зрозумієш (бо людина поміркована та розумна), твоя відомість та популярність в Україні - зобов,язує не потрапляти у подібні оказії у майбутньому.
Толково. Nobless oblige.
Одужання кремлівському політв'язню. Володимир настраждався у своєму житті, але хтось вирішим шо йому цього було мало.
Швидкого одужання Володимиру і щира подяка Ірині Геращенко , що опікується і слідкує за його здоров'ям , бо декому це страшенно не до вподоби !!
Малороси , геть із цієі теми , бо ви як стерв'ятники кидаєтесь на наших патріотів !
Вопрос: кто побил? Взяли кого-то, предъявите фото и т.д.
А то полная тишина о преступнике, что-то темнят.
Зараз Балуху необхідно побажати сили, щоби навпи ворогам він здолав хворобу, і розповів усі обставини події.

У час війни з москалями суспільство хвилює питання чи це військоводиверсійна операція агрессора москаля, чи банальний збіг обставин. Відповідь може дати потерпілий Балух.
