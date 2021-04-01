Підлітки побили ветерана АТО в Берегові. ВІДЕО+ФОТО

У 28-річного учасника антитерористичної операції минулої ночі виник конфлікт у супермаркеті з групою підлітків.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік звернувся в поліцію минулої ночі і заявив, що його побили невідомі.

"За словами потерпілого, у нього виникла суперечка з двома незнайомими підлітками, які вдарили його каменем. Після цього діти побігли за підтримкою до своїх старших товаришів, які через кілька хвилин повернулися на місце події і помстилися заявнику, завдавши йому тілесні ушкодження", - сказано в повідомленні поліції.

Слідчі розшукали підлітків, які побили ветерана. Одному з них 14 років, іншому - 17.

Постраждалого чоловіка направили на судмедекспертизу. За даними видання "Мукачево.нет", у нього зламана щелепа, забій м'яких тканин і волосистої частини голови.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 122 (умисні тілесні ушкодження середньої тяжкості). Покарання за нею - позбавлення волі на строк до 3 років.

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