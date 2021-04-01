Підлітки побили ветерана АТО в Берегові. ВІДЕО+ФОТО
У 28-річного учасника антитерористичної операції минулої ночі виник конфлікт у супермаркеті з групою підлітків.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік звернувся в поліцію минулої ночі і заявив, що його побили невідомі.
"За словами потерпілого, у нього виникла суперечка з двома незнайомими підлітками, які вдарили його каменем. Після цього діти побігли за підтримкою до своїх старших товаришів, які через кілька хвилин повернулися на місце події і помстилися заявнику, завдавши йому тілесні ушкодження", - сказано в повідомленні поліції.
Слідчі розшукали підлітків, які побили ветерана. Одному з них 14 років, іншому - 17.
Постраждалого чоловіка направили на судмедекспертизу. За даними видання "Мукачево.нет", у нього зламана щелепа, забій м'яких тканин і волосистої частини голови.
Справу розслідують за ч. 1 ст. 122 (умисні тілесні ушкодження середньої тяжкості). Покарання за нею - позбавлення волі на строк до 3 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
5 осіб ромської національності пішли на конфлікт з двома чоловіками у цілодобовому супермаркеті. В результаті чого останніх почали просто лупцювати. Один із постраждалих виявився інвалідом української армії після оборони нашої держави у зоні АТО.
Наразі лікарі поклали чоловіку наступні діагнози: переломом щелепи, забій волосистої частини голови та травми м'яких тканин голови.
За інформацією, яку повідомили власні джерела у правоохоронних органах, останнім часом особи ромської національності у Берегові стали більше порушувати закон, що може негативно відзначитися на криміногенній ситуації міста.
Наразі по даній справі відкрито кримінальне провадження."
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2432000
Тим більш,там не табори,а величенькі циганські села.
Як завжди,-народними методами...
Ну и распорядок колонии соблюдать. Куда без этого.
нехай покидьки ховаються. Ветеранам слід гуртуватись і якщо хтось не дайбо ризикне
скривдити ветерана, того слід гуртом виховувати безжально, не чекаючи і не турбуючи поліціянтів, щоб всі знали, що ветерани то поважні і захищені люди, з якими краще рахуватися
і поводитись дуже чемно і обережно.
бидло виросло..