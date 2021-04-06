В США выявили новый штамм коронавируса с двойной мутацией

В США зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Fox News.

"В лаборатории клинической вирусологии Стэнфордского университета путем выведения геномной последовательности был обнаружен и подтвержден один случай нового штамма, который возник в Индии. <...> Разновидность получил прозвище "двойной мутант", поскольку он имеет в себе две мутации, которые помогают прикрепляться к клеткам ", - говорится в материале.

Одна из мутаций подобна штамму, ранее обнаруженного в Калифорнии, а другая - похожа на бразильский и южноафриканский варианты.

По словам эксперта по инфекционным болезням из университета Калифорнии Питера Чин-Хонга пока неизвестно, может ли новый штамм вызвать повторное инфицирование или он способен сопротивляться антителам. Однако этот вариант будет точно легче распространяться, чем другие разновидности вируса.

При этом Чин-Хонг выразил убеждение, что массовая вакцинация поможет замедлить распространение болезни.

Как сообщалось, в конце марта президент США Джо Байден объявил новой целью удвоить в короткие сроки возможности и темпы иммунизации всего взрослого населения Соединенных Штатов.