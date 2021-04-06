В США выявили новый штамм коронавируса с двойной мутацией
В США зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Fox News.
"В лаборатории клинической вирусологии Стэнфордского университета путем выведения геномной последовательности был обнаружен и подтвержден один случай нового штамма, который возник в Индии. <...> Разновидность получил прозвище "двойной мутант", поскольку он имеет в себе две мутации, которые помогают прикрепляться к клеткам ", - говорится в материале.
Одна из мутаций подобна штамму, ранее обнаруженного в Калифорнии, а другая - похожа на бразильский и южноафриканский варианты.
По словам эксперта по инфекционным болезням из университета Калифорнии Питера Чин-Хонга пока неизвестно, может ли новый штамм вызвать повторное инфицирование или он способен сопротивляться антителам. Однако этот вариант будет точно легче распространяться, чем другие разновидности вируса.
При этом Чин-Хонг выразил убеждение, что массовая вакцинация поможет замедлить распространение болезни.
Как сообщалось, в конце марта президент США Джо Байден объявил новой целью удвоить в короткие сроки возможности и темпы иммунизации всего взрослого населения Соединенных Штатов.
О чем есть много других статей...
Ты их наверное не читал..да зебил??
Может, иммунитет подымать, а не обкалывать людей неизвестно чем ?
И по чём видно, что это вакцина, а не химическое оружие ?
йолоп який вірить у всесвітню змову.
Історією вже доказано що такі інфекційні болячки тільки вакцинацією можна побороти, але до вас йолопів то ніяк не доходить.
Пандемії були є і будуть у майбутньому бо це природній процес розвитку організмів, просто коли на землі мешкало пару дсятків млн населення і розкидані вони були на великі відстані то ефект був меншим.
п.с. ти хоч знаєш як діють на імунітет вакцини ? чи просто так про імунітет згадав....
Мільйони українців успішно перехворіли і забули і не залежать ні від яких "вакцин".
Здоровим людям то звісно до лямпочки, а от хто має супутні болячки(а хто у нас здоровий крім молоді ?) тому навіть перехворіти то такий нормальний удар по здоров'ю.
Краще б Ви довбані антивакцинатори сиділи тихо і не пропагували свої ідеї, бо тупий народ ведеться на "чіпування"
Опускайтеся на дно!