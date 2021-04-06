У США виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією

У США зареєстрували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу з подвійною мутацією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише Fox News.

"У лабораторії клінічної вірусології Стенфордського університету шляхом виведення геномної послідовності було виявлено та підтверджено один випадок нового штаму, який виник в Індії. <...> Різновид отримав прізвисько "подвійний мутант", оскільки він має у собі дві мутації, які допомагають прикріплятися до клітин", - йдеться у матеріалі.

Одна із мутацій подібна до штаму, раніше виявленого у Каліфорнії, а інша - схожа на бразильський та південноафриканський варіанти.

За словами експерта з інфекційних хвороб з університету Каліфорнії Пітера Чін-Хонга, поки достеменно невідомо, чи може новий штам викликати повторне інфікування і чи він здатний чинити опір антитілам. Однак цей варіант точно легше поширюватиметься, ніж інші різновиди вірусу.

При цьому Чін-Хонг висловив переконання, що масова вакцинація допоможе сповільнити поширення хвороби.

Як повідомлялося, наприкінці березня президент США Джо Байден оголосив новою метою подвоїти в короткі терміни можливості і темпи імунізації всього дорослого населення Сполучених Штатів.