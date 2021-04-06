УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10220 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
11 973 28

У США виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією

У США виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією

У США зареєстрували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу з подвійною мутацією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише Fox News.

"У лабораторії клінічної вірусології Стенфордського університету шляхом виведення геномної послідовності було виявлено та підтверджено один випадок нового штаму, який виник в Індії. <...> Різновид отримав прізвисько "подвійний мутант", оскільки він має у собі дві мутації, які допомагають прикріплятися до клітин", - йдеться у матеріалі.

Одна із мутацій подібна до штаму, раніше виявленого у Каліфорнії, а інша - схожа на бразильський та південноафриканський варіанти.

За словами експерта з інфекційних хвороб з університету Каліфорнії Пітера Чін-Хонга, поки достеменно невідомо, чи може новий штам викликати повторне інфікування і чи він здатний чинити опір антитілам. Однак цей варіант точно легше поширюватиметься, ніж інші різновиди вірусу.

Читайте також: Новий препарат проти COVID-19 проходить клінічні дослідження в Туреччині

При цьому Чін-Хонг висловив переконання, що масова вакцинація допоможе сповільнити поширення хвороби.

Як повідомлялося, наприкінці березня президент США Джо Байден оголосив новою метою подвоїти в короткі терміни можливості і темпи імунізації всього дорослого населення Сполучених Штатів.

Автор: 

карантин (18172) США (24092) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Так а где в статье информация о каких-то клоунах с какого-то 95? Или вам, порохосвиньям, лишь бы высраться, не важно где? ))
показати весь коментар
06.04.2021 08:27 Відповісти
+4
Мимоволі згадуються кваріанці з http://bestiaria.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Mass_Effect Mass Effect .
показати весь коментар
06.04.2021 07:15 Відповісти
+4
Конкретно в этой статье нет такой информации...но это не отменяет того факта что зеленое стадо во главе с клоунами из 95 квартала провалило вакцинацию в Украине...
О чем есть много других статей...
Ты их наверное не читал..да зебил??
показати весь коментар
06.04.2021 08:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мимоволі згадуються кваріанці з http://bestiaria.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Mass_Effect Mass Effect .
показати весь коментар
06.04.2021 07:15 Відповісти
Мимоволі згадується Папа Римський, в якого не дві, а три корони. Оце так мутація!
показати весь коментар
06.04.2021 09:17 Відповісти
Провалили вакцинацию. Клоуны
показати весь коментар
06.04.2021 07:15 Відповісти
Кто? Американцы? ) или британцы? )
показати весь коментар
06.04.2021 07:31 Відповісти
Не, провалили вакцинацию клоуны 95 квартала. Американцы же, наоборот, - удваивают темпы вакцинации населения США.
показати весь коментар
06.04.2021 08:15 Відповісти
Так а где в статье информация о каких-то клоунах с какого-то 95? Или вам, порохосвиньям, лишь бы высраться, не важно где? ))
показати весь коментар
06.04.2021 08:27 Відповісти
Конкретно в этой статье нет такой информации...но это не отменяет того факта что зеленое стадо во главе с клоунами из 95 квартала провалило вакцинацию в Украине...
О чем есть много других статей...
Ты их наверное не читал..да зебил??
показати весь коментар
06.04.2021 08:47 Відповісти
ну а вакцинация поможет? почему от гриппа не помогает, все время новые штаммы, а здесь поможет?
показати весь коментар
06.04.2021 09:51 Відповісти
От паскудна редакція. Українською подають на години пізніше.А ще кажуть,що патріоти…
показати весь коментар
06.04.2021 07:23 Відповісти
Рейтинги рулят. Просто русскоязычные версии на любом общенациональном сайте в разы больше читают. И никакая языковая политика это не изменит. Хотите изменений, начинайте с детских садов - там повально ставят детям кацапские мультфильмы, уверен и на Галичине в детсадах тоже самое. Воспитательки тупорылые и подобные родители в массе (нам с женой в Киеве не удалось переубедить родителей) вот кто главный агент кацапов сегодня в Украине. Самое смешное что многие из эти родителей на публике говорят по украински а их дети между собой исключительно! на русском.
показати весь коментар
06.04.2021 08:34 Відповісти
Надзвичайно боляче…У всьому вина керОвніків держави. Прокляття їх семені!!!
показати весь коментар
06.04.2021 08:48 Відповісти
В США выявили новый штамм коронавируса с двойной мутацией - Цензор.НЕТ 6388
показати весь коментар
06.04.2021 07:25 Відповісти
Этих штаммов как собак нерезаных.
Может, иммунитет подымать, а не обкалывать людей неизвестно чем ?
показати весь коментар
06.04.2021 07:38 Відповісти
А вакцина по-твоему что делает?
показати весь коментар
06.04.2021 07:49 Відповісти
Вакцина приводит к тромбозу, бесплодию, ещё ХЗ к чему.
И по чём видно, что это вакцина, а не химическое оружие ?
показати весь коментар
06.04.2021 08:25 Відповісти
не переймайся Гейтс тебе іншим способом "ціпує".
йолоп який вірить у всесвітню змову.
Історією вже доказано що такі інфекційні болячки тільки вакцинацією можна побороти, але до вас йолопів то ніяк не доходить.
Пандемії були є і будуть у майбутньому бо це природній процес розвитку організмів, просто коли на землі мешкало пару дсятків млн населення і розкидані вони були на великі відстані то ефект був меншим.
п.с. ти хоч знаєш як діють на імунітет вакцини ? чи просто так про імунітет згадав....
показати весь коментар
06.04.2021 09:47 Відповісти
Крім слова "йолоп" нема жодного аргумента.
Мільйони українців успішно перехворіли і забули і не залежать ні від яких "вакцин".
показати весь коментар
06.04.2021 14:02 Відповісти
правильно хто ще не відкинув копита той ще має шанс це зробити .....
Здоровим людям то звісно до лямпочки, а от хто має супутні болячки(а хто у нас здоровий крім молоді ?) тому навіть перехворіти то такий нормальний удар по здоров'ю.
Краще б Ви довбані антивакцинатори сиділи тихо і не пропагували свої ідеї, бо тупий народ ведеться на "чіпування"
показати весь коментар
06.04.2021 14:34 Відповісти
Про "бесплодие" полная брехня от антивакса! Тромбоз бывает при использовании Астразенека только, и в очень мизерных случаях, в Британии на 15 миллионов привитых - 11 случаев, по моему, из них смертельных меньше половины. Вероятность быть сбитым машиной в десятки раз выше.
показати весь коментар
06.04.2021 11:11 Відповісти
Ага, и к смерти приводит... Когда вакцину Пфайзер испытывали, в группе испытуемых две смерти было. Правда, в такой же по численности контрольной группе, которой плацебо кололи было четыре смерти, но антиваксерам об этом вспоминать не хочется. Почему-то.
показати весь коментар
06.04.2021 11:41 Відповісти
Чем больше мутаций и чем чаще они происхдят, тем больше вероятность того, что вирус "самоуничтожится", как это было с испанкой.
показати весь коментар
06.04.2021 07:45 Відповісти
Да, никуда "испанка" не делась... Перешла просто в разряд обычного грипа... Но какой ценой!!!
показати весь коментар
06.04.2021 11:16 Відповісти
вы говорите глупость.
показати весь коментар
06.04.2021 11:56 Відповісти
Специально поднял информацию в англоязычной Википедии. Вирус типа A/H1N1, схожие были в1977 году, свиной в 2009 году. Прекрасно вирусы этого типа гуляют и сейчас...
показати весь коментар
07.04.2021 22:09 Відповісти
У США виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією - Цензор.НЕТ 2562
показати весь коментар
06.04.2021 07:52 Відповісти
Атмосферно. В кожного своя атмосфера на плечах.
показати весь коментар
06.04.2021 09:19 Відповісти
вірус створений ****** мутує а ***** ні
показати весь коментар
06.04.2021 08:47 Відповісти
Не теряйте, куме, сили!
Опускайтеся на дно!
показати весь коментар
06.04.2021 14:36 Відповісти
 
 