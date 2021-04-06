90% поражения легких: в Днепре от COVID-19 умерла 28-летняя роженица
В областной больнице им. Мечникова в Днепре умерла 28-летняя роженица. Женщина болела COVID-19.
Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
У пациентки было 90% поражения легких.
Три недели назад ей сделали кесарево сечение. До сих пор она находилась в реанимации и дышала благодаря аппарату искусственной вентиляции легких.
По словам врача, беременные тяжело переносят COVID-19, поскольку ребенок подпирает диафрагму матери. В результате легким грозит уменьшение и застойные процессы.
"Мы видим, что женщины с тяжелыми пневмониями, которые до последнего остаются дома, поступают в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Спасти и женщину, и ребенка становится очень трудно", - сказал Рыженко.
Кроме того, в этой же больнице в тяжелом состоянии находится еще шесть рожениц.
У женщин диагностировали от 60% до 90% поражения легких. В то же время все их дети родились здоровыми.
Несколько дней назад на Харьковщине умер двухмесячный ребенок с подтвержденным Covid-19.
Кроме коронавирусной инфекции, также у него диагностировали и порок сердца.
Это уже вторая зафиксированная смерть среди детей в регионе.
Хочу звернутися до ковід-дисидентів. Я все розумію. Ви горді своїм чистим розумом, тим що знаєте саму істину буття- про світові змови, рептилоїдів з Нубіру і що коронавірусу не існує, як і ВІЛ. Ну то пишайтеся собою мовчки. Не агітуйте людей в свою віру. У вас, гади, сьогодні, завтра й в понеділок вихідні. А мені пердолити по хворим. І сподіваюся що ніхто не потребуватиме шпиталізації- бо це зайві години на роботі і зайві нерви, тим більше- що ніхто не помре. А ще бажаю Вам відчути на собі що таке задихатися в FFP-3 і дізнатися що це таке- половину дня хотіти сцяти, але не могти собі цього дозволити, бо тоді костюм треба міняти, а їх не вистачає, більше того- доходить до того що доводиться дезинфікувати одноразові. Сподіваюся, я культурно і дохідливо висловився.
У меня сестра работает с ковидными... У глав врача зп под миллион...а у нее голая ставка,... Заболела на работе...заставили писать отказную что мол заразилась дома!
Планируют с мужем уехать в Польшу...и я их поддерживаю...
Люди без мозгов...голосовавшие по приколу...должны жить по приколу....в жопе
Але не забувайте кого вам жидівня згодувала у якості "дохтура смерть"
пс Где вы только такие беретесь?!
Звернися до них - може вони тобі мозок принесуть.