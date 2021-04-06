РУС
90% поражения легких: в Днепре от COVID-19 умерла 28-летняя роженица

В областной больнице им. Мечникова в Днепре умерла 28-летняя роженица. Женщина болела COVID-19.

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

У пациентки было 90% поражения легких.

Три недели назад ей сделали кесарево сечение. До сих пор она находилась в реанимации и дышала благодаря аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам врача, беременные тяжело переносят COVID-19, поскольку ребенок подпирает диафрагму матери. В результате легким грозит уменьшение и застойные процессы.

"Мы видим, что женщины с тяжелыми пневмониями, которые до последнего остаются дома, поступают в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Спасти и женщину, и ребенка становится очень трудно", - сказал Рыженко.

Кроме того, в этой же больнице в тяжелом состоянии находится еще шесть рожениц.

У женщин диагностировали от 60% до 90% поражения легких. В то же время все их дети родились здоровыми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-реанимация перегружена втрое, молодые девушки-медсестры падают в обморок, - главврач Рыженко о ситуации в больнице им. Мечникова в Днепре

Несколько дней назад на Харьковщине умер двухмесячный ребенок с подтвержденным Covid-19.

Кроме коронавирусной инфекции, также у него диагностировали и порок сердца.

Это уже вторая зафиксированная смерть среди детей в регионе.

Залишу тут свій старий пост місячної давнини.

Хочу звернутися до ковід-дисидентів. Я все розумію. Ви горді своїм чистим розумом, тим що знаєте саму істину буття- про світові змови, рептилоїдів з Нубіру і що коронавірусу не існує, як і ВІЛ. Ну то пишайтеся собою мовчки. Не агітуйте людей в свою віру. У вас, гади, сьогодні, завтра й в понеділок вихідні. А мені пердолити по хворим. І сподіваюся що ніхто не потребуватиме шпиталізації- бо це зайві години на роботі і зайві нерви, тим більше- що ніхто не помре. А ще бажаю Вам відчути на собі що таке задихатися в FFP-3 і дізнатися що це таке- половину дня хотіти сцяти, але не могти собі цього дозволити, бо тоді костюм треба міняти, а їх не вистачає, більше того- доходить до того що доводиться дезинфікувати одноразові. Сподіваюся, я культурно і дохідливо висловився.
