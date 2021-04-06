90% поражения легких: в Днепре от COVID-19 умерла 28-летняя роженица

В областной больнице им. Мечникова в Днепре умерла 28-летняя роженица. Женщина болела COVID-19.

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

У пациентки было 90% поражения легких.

Три недели назад ей сделали кесарево сечение. До сих пор она находилась в реанимации и дышала благодаря аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам врача, беременные тяжело переносят COVID-19, поскольку ребенок подпирает диафрагму матери. В результате легким грозит уменьшение и застойные процессы.

"Мы видим, что женщины с тяжелыми пневмониями, которые до последнего остаются дома, поступают в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Спасти и женщину, и ребенка становится очень трудно", - сказал Рыженко.

Кроме того, в этой же больнице в тяжелом состоянии находится еще шесть рожениц.

У женщин диагностировали от 60% до 90% поражения легких. В то же время все их дети родились здоровыми.

Несколько дней назад на Харьковщине умер двухмесячный ребенок с подтвержденным Covid-19.

Кроме коронавирусной инфекции, также у него диагностировали и порок сердца.

Это уже вторая зафиксированная смерть среди детей в регионе.