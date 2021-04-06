90% ураження легень: у Дніпрі померла 28-річна породілля з COVID-19
В обласній лікарні ім. Мечникова в Дніпрі померла 28-річна породілля. Жінка хворіла на COVID-19.
Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У пацієнтки було 90% ураження легень.
Три тижні тому їй зробили кесарів розтин. Досі вона перебувала в реанімації й дихала завдяки апарату штучної вентиляції легень.
За словами лікаря, вагітні важко переносять COVID-19, оскільки дитина підпирає діафрагму матері. В результаті легеням загрожує зменшення й застійні процеси.
"Ми бачимо, що жінки з важкими пневмоніями, які до останнього залишаються вдома, надходять у лікарню Мечникова у вкрай важкому стані. Врятувати і жінку, і дитину стає дуже важко", - сказав Риженко.
Крім того, в цій же лікарні у важкому стані перебуває ще шість породіль.
У жінок діагностували від 60% до 90% ураження легень. Водночас всі їхні діти народилися здоровими.
Кілька днів тому на Харківщині померла двомісячна дитина з підтвердженим COVID-19.
Крім коронавірусної інфекції, у неї діагностували і порок серця.
Це вже друга зафіксована смерть серед дітей у регіоні.
Хочу звернутися до ковід-дисидентів. Я все розумію. Ви горді своїм чистим розумом, тим що знаєте саму істину буття- про світові змови, рептилоїдів з Нубіру і що коронавірусу не існує, як і ВІЛ. Ну то пишайтеся собою мовчки. Не агітуйте людей в свою віру. У вас, гади, сьогодні, завтра й в понеділок вихідні. А мені пердолити по хворим. І сподіваюся що ніхто не потребуватиме шпиталізації- бо це зайві години на роботі і зайві нерви, тим більше- що ніхто не помре. А ще бажаю Вам відчути на собі що таке задихатися в FFP-3 і дізнатися що це таке- половину дня хотіти сцяти, але не могти собі цього дозволити, бо тоді костюм треба міняти, а їх не вистачає, більше того- доходить до того що доводиться дезинфікувати одноразові. Сподіваюся, я культурно і дохідливо висловився.
