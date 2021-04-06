90% ураження легень: у Дніпрі померла 28-річна породілля з COVID-19

В обласній лікарні ім. Мечникова в Дніпрі померла 28-річна породілля. Жінка хворіла на COVID-19.

Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У пацієнтки було 90% ураження легень.

Три тижні тому їй зробили кесарів розтин. Досі вона перебувала в реанімації й дихала завдяки апарату штучної вентиляції легень.

За словами лікаря, вагітні важко переносять COVID-19, оскільки дитина підпирає діафрагму матері. В результаті легеням загрожує зменшення й застійні процеси.

"Ми бачимо, що жінки з важкими пневмоніями, які до останнього залишаються вдома, надходять у лікарню Мечникова у вкрай важкому стані. Врятувати і жінку, і дитину стає дуже важко", - сказав Риженко.

Крім того, в цій же лікарні у важкому стані перебуває ще шість породіль.

У жінок діагностували від 60% до 90% ураження легень. Водночас всі їхні діти народилися здоровими.

Кілька днів тому на Харківщині померла двомісячна дитина з підтвердженим COVID-19.

Крім коронавірусної інфекції, у неї діагностували і порок серця.

Це вже друга зафіксована смерть серед дітей у регіоні.