УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5113 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 924 8

COVID-реанімація перевантажена втричі: 24 пацієнти - вкрай важкі, - головлікар Риженко про ситуацію в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі

COVID-реанімація перевантажена втричі: 24 пацієнти - вкрай важкі, - головлікар Риженко про ситуацію в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі

Реанімація лікарні ім. Мечникова в Дніпрі перевантажена втричі. У COVID-корпусі на сьогоднішній день перебуває 130 осіб: 24 з них вкрай важкі і критичні.

Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прощаємося без слів ... З багатьма вкрай важкими хворими з останньою надією на диво. У реанімації – потрійне перевантаження. На тебе дивляться втомлені від хвороби і життя люди. Медики, як хмари, плавають у вузьких коридорах між апаратурою і хворими. Тиша, тільки пікання і шурхіт апаратів ШВЛ.

В операційній: на обличчі вмираючої матері посмішка при крику народження дитини, якк врятували шляхом кесаревого розтину. Інстинкт продовження роду або почуття виконаного обов'язку? Зміна хворих при одному обході. Це - реанімація сьогоднішнього дня. У COVID-корпусі 130 осіб, 24 вкрай важких і критичних", - зазначив Риженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найзаразніший період у хворого на COVID-19 - перший тиждень від дебюту клінічних симптомів, - лікар-інфекціоніст Голубовська

Автор: 

карантин (18172) Риженко Сергій (65) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
акакаяразница если заасфальтировано..... - мысли великих людей................
показати весь коментар
05.04.2021 12:48 Відповісти
Почему тогда нет локдауна в Днепре?
показати весь коментар
05.04.2021 12:54 Відповісти
У власти спросите...
Им плевать..
показати весь коментар
05.04.2021 13:12 Відповісти
Да им плевать подтверждаю. В области больше 1000 случаев каждый день. И никакого локдауна...
показати весь коментар
05.04.2021 13:17 Відповісти
мудрому нариду плевать. А если нариду плевать, то и делать ничего не надо.
показати весь коментар
05.04.2021 13:43 Відповісти
Власть не напялит на каждого маску и не заставит держать дистанцию. Посмотрите сколько быдла без масок в транспорте - это власть виновата? Люди жить не хотят - и причем тут власть? "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих". Берегите себя.
показати весь коментар
05.04.2021 14:19 Відповісти
Народ надо вакцинировать. 1 мг.- 1Э. А деньги не пахнут!
показати весь коментар
30.09.2021 13:36 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1218494355236769&id=124087651344117
показати весь коментар
06.04.2021 21:04 Відповісти
 
 