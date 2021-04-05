COVID-реанімація перевантажена втричі: 24 пацієнти - вкрай важкі, - головлікар Риженко про ситуацію в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі

Реанімація лікарні ім. Мечникова в Дніпрі перевантажена втричі. У COVID-корпусі на сьогоднішній день перебуває 130 осіб: 24 з них вкрай важкі і критичні.

Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прощаємося без слів ... З багатьма вкрай важкими хворими з останньою надією на диво. У реанімації – потрійне перевантаження. На тебе дивляться втомлені від хвороби і життя люди. Медики, як хмари, плавають у вузьких коридорах між апаратурою і хворими. Тиша, тільки пікання і шурхіт апаратів ШВЛ.

В операційній: на обличчі вмираючої матері посмішка при крику народження дитини, якк врятували шляхом кесаревого розтину. Інстинкт продовження роду або почуття виконаного обов'язку? Зміна хворих при одному обході. Це - реанімація сьогоднішнього дня. У COVID-корпусі 130 осіб, 24 вкрай важких і критичних", - зазначив Риженко.

